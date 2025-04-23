乙未之役130週年！臺史推出講座、VR及書展 省思台灣最大抗日戰爭歷史

適逢「乙未之役」130週年，國立臺灣歷史博物館（簡稱臺史博）自5月起於館內推出一系列活動，包含3場重量級講座、虛擬實境（VR）影音體驗及主題書展，凡參與講座皆可獲得專屬優惠券乙張，憑券可享購買50元優惠門票乙張、博物館商店95折或輕食區飲品95折優惠（三方案擇一），優惠方案至114年8月31日止。

乙未之役抗日行動與重要性

乙未之役（1895年5月29日－11月18日）發生於甲午戰爭之後，是臺灣因《馬關條約》被清政府割讓予日本後，臺灣各地人民為抵抗日本接收統治而發起的戰爭，台灣各地當時已成立多支義勇軍準備抗戰，官方軍隊則以劉永福的黑旗軍為主，客家族群為作戰主力，是一場臺灣史上規模最大的抗日戰爭，更是一場影響臺灣政權轉換的重要歷史性的轉捩點。

教授吳密察提供多元的視角重新認識這位歷史人物。圍為劉永福為臺灣民主國成立曉諭臺灣人民告示。

與客發中心攜手推出系列活動

臺史博與客家委員會客家發展中心（簡稱客發中心）攜手推出乙未之役系列活動，透過專家學者第一手史料導讀、結合科技手段的沉浸式體驗、走讀活動等多元形式，讓歷史不再遙遠、抽象，而是能以活潑生動的方式，帶領民眾認識「乙未之役」背後錯綜複雜的歷史脈絡與人物故事，並思索戰爭記憶在當代社會中的意義。也期望讓更多民眾理解在戰火壓力下，130年前的臺灣人民如何展現出強韌的生命力，進一步思索歷史所帶來的啟示與價值。

三場講座開放報名參加

首場講座將於5月25日舉行，由知名臺灣史教授吳密察開講，以「1895年劉永福的『抗日』」為題，提供多元的視角重新認識這位歷史人物。6月22日則邀請臺史博研究組長陳怡宏，從畫報、錦繪及照片等非文字資料出發，探討乙未戰爭中記憶建構與詮釋權的角力。壓軸場次於7月27日，由國立臺灣大學歷史系教授李文良，解析南臺灣「火燒庄戰役」的慘烈經過與六堆客庄的英勇抗戰。三場講座皆於安排在下午2點至4點，於臺史博階梯教室舉行，歡迎民眾踴躍報名參加。

臺史博湖畔圖書館自5月25日至7月31日推出「乙未之役：翻閱歷史中的戰火風雲」主題書展

沉浸VR與書展 重返戰事現場

除講座外，自5月24日至6月7日於臺史博4樓VR再現製造所推出《1895臺北圍城》影片，讓觀眾身歷其境回到割臺風暴下的清末臺北城。觀者可在日軍壓境的情境中，扮演城中居民做出抉擇，感受小人物在時代浪潮下的生命張力。此作品曾獲金點設計獎複審入圍，及2025年媒體推薦最具印象之沉浸式作品。每日均有6場免費體驗場次，無需事先報名，請依現場公告預約登記入場。

5月24日起至6月7日推出曾獲金點設計獎複審入圍《1895臺北圍城》VR影片

此外，臺史博湖畔圖書館自5月25日至7月31日也推出「乙未之役：翻閱歷史中的戰火風雲」主題書展，展出多部乙未戰爭研究著作與史料選編，期能從各方觀點還原歷史全貌。無論是歷史愛好者、研究者或親子民眾，皆能在書展中獲得豐富知識與深層反思。

詳細活動資訊與場次安排請至臺史博官網及臉書粉絲頁查詢。自8月份起，客發中心將會辦理相關走讀活動，歡迎有興趣的民眾後續關注客發中心相關資訊。

展覽資訊： 「乙未之役：翻閱歷史中的戰火風雲」主題書展

時間：5月25日至7月31日

地點：臺史博湖畔圖書館 講座資訊： 地點：臺史博階梯教室 1895年劉永福的『抗日』

時間：5月25日 14:00-16:00

講師：臺灣史教授 吳密察 探討乙未戰爭中記憶建構與詮釋權的角力

時間：5月25日 14:00-16:00

講師：臺史博研究組長 陳怡宏 1895年劉永福的『抗日』

時間：7月27日 14:00-16:00

講師：國立臺灣大學歷史系教授李文良