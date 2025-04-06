臺灣史前第一人吃什麼？臺南美食之都必看「發現第一人巡迴展」解密史前歷史與遺跡

考古學是一門歷史探源、解鎖人類奧秘的專業領域，藉由發掘出土的遺物、遺跡、人骨、現象等線索，推敲史前人類的生活軌跡及故事。本次「發現第一人巡迴展」來到臺南站，展覽設計由當地的考古遺址吉祥物--考古犬帶路，帶領觀眾一同認識各地代表的人類體質遺留，並以輕鬆有趣的視覺設計與說明，揭開史前人類過去的生命故事。本次展覽由文化部文化資產局主辦，國立臺灣史前文化博物館執行策劃，攜手連江縣政府及國立自然科學博物館合作辦理「發現第一人：亮島X南科」展覽。巡迴展的最終站在3月27日於國立臺灣史前文化博物館南科考古館隆重開幕，展期至2025年10月19日。開幕儀式由文化部文化資產局主任秘書張祐創、國立臺灣史前文化博物館代理主任陳俊男、連江縣政府文化處長吳曉雲、發掘亮島人的教授陳仲玉帶領與會貴賓一同揭開展覽的序幕，引導觀眾一起「發現臺灣史前第一人」。

文資局主任秘書張祐創表示，發現第一人展覽是首次將國內重大考古遺址中重要的人類體質遺留發現，以在地主題及相互對照的方式進行策展。自2024年6月從馬祖站起跑，首先向觀眾介紹國定亮島島尾考古遺址的亮島人1號，2024年9月則在臺中站開展，加入市定安和考古遺址的介紹，並以較罕為人知的M1人骨為展出主角。兩地的展覽都受到在地觀眾的歡迎與喜愛，特別在臺中站推出的教育推廣場次中，親子觀眾參與熱烈，藉由遊戲參與解題間潛移默化學習到更多的考古遺址知識。

「發現第一人」展覽每一場都有精彩主題，本次巡迴至最終站—臺南，展示內容結合南科園區因開發行為所發現距今約 4800 年前的大坌坑文化考古材料，與來自馬祖距今約 8300 年前的亮島島尾遺址出土遺物，由兩地的出土遺物及資訊進行對話及交流。本次展出包含「誰是第一人」、「第一人在哪裡」、「第一人吃什麼」、「第一人長什麼樣」、「為什麼會發現第一人」五大主題，從各種與第一人群相關的角度切入，利用不同考古材料，一步步揭露、建構出史前第一人群生活的環境與日常生活，呈現臺灣新石器時代早期人群生活的多元與多樣性。

文化部文化資產局主任秘書張祐創致詞。

由「發現第一人巡迴展－臺南站」策展人林芳儀進行現場導覽。

本次特展開幕活動特別結合數位科技呈現展覽的核心內容，邀請貴賓手持互動道具，共同啟動開幕展演之多媒體影片，與無敵考古隊一同揭露臺南史前第一人群的遺骸，看見史前第一人群的生活樣貌，體驗考古學與生物人類學的研究方法與成果。

「發現第一人巡迴展－臺南站」即日起至2025年10月19日於國立臺灣史前文化博物館的南科考古館盛大展出，不論是馬祖站、臺中站或臺南站的「發現第一人」展覽皆有不同特色及驚喜，喜歡考古及有興趣的民眾千萬別錯過，歡迎一起加入「發現史前第一人」之調查行列！

民眾參與發現第一人特展互動遊戲。

臺南市議員穎艾達利（左起）、行政院雲嘉南區聯合服務中心執行長劉米山、國立臺灣史前文化博物館代理主任陳俊男、發現亮島人之教授陳仲玉、文化部文化資產局主任秘書張祐創及連江縣政府文化處長吳曉雲等與會貴賓大合照。 與會貴賓與民眾一起為「發現第一人巡迴展－臺南站」開幕儀式留下紀念合影。