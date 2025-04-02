文資局與人間國寶翁水千、李清海領軍傳習計畫 培育傳統技藝修復人才

擁有豐富傳統聚落與多元建築風貌的金門，堪稱「閩南建築的活體博物館」，其分布的宗祠、宮廟、合院與洋樓等歷史建築，見證著悠久的建築文化傳承。為延續這份珍貴的文化資產，文化部文化資產局近年來積極推動傳統技術的修復與傳承，並在2022、2023年陸續舉辦「金門縣重要文化資產保存技術保存者傳習計畫」，傳授大木作、土水修造與瓦作等精湛技術，培養新世代的傳統建築修復人才。今年度「重要文化資產保存技術保存者翁水千及李清海傳習計畫」始業式暨拜師儀式於3月22日金門縣文化局隆重舉行，文化部文化資產局組長林旭彥、金門縣文化局長陳榮昌、國立金門高級農工職業學校長吳志衍、金門傳統建築匠師協會理事長陳成基、人間國寶翁水千、李清海，從臺灣遠道而來重要瓦作技術保存者傅明光傳習計畫團隊，以及多位貴賓親臨現場，展現對傳統修復技術保存與薪傳的高度重視。

金門經典閩南文化建築示意。（圖／取自金門國家公園官網）

文資局組長林旭彥表示，大木作與土水作傳統技術承載著百年來的建築智慧，涉及繁瑣的工序與嚴謹的技術規範。為確保這些技術得以傳承，文化部文化資產局特別邀請「人間國寶」翁水千與李清海親臨授課，開設大木作與土水作兩門專業課程。課程於2025年3月16日至7月19日，每週六、日辦理，合計544小時，並在金門成功（陳坑）閩南式建築進行實作，透過實務操作，讓學員從實際操作中掌握傳統工法的精髓。

其中，大木作傳習課程授課講師翁水千，為文化部2016年認定的重要文化資產大木作技術保存者，承襲家學，師承父親翁金玉，為盤山翁氏第一代大木匠師翁德定派下，專精大木作技術，擅長小木門窗與細木家具製作，並熟稔金門傳統大木作工法。今年度課程特別強化翁水千大木作核心技術傳習，包括落篙、尺白、寸白吉凶、營建禁忌、營建規劃及圖面繪製等，讓學員從基礎工法到進階技術皆能深入掌握。

文化部文化資產局組長林旭彥致詞。

土水作課程則由文化部2022年認定的重要文化資產土水修造技術保存者李清海司阜擔任授課講師。他師承大陸同安師傅，精通土水工藝，並對金門傳統瓦作、脊頭圓規與翹脊曲線等技法掌握精準，尤其擅長碑石牆身砌築，其工法風格樸實沈穩，並嚴格遵循傳統灰漿工法。透過頹屋修復的實際演練，讓學員親手操作並掌握核心技法，學習如何應對現場變數，累積寶貴的實戰經驗。

林旭彥同時表示，文化部已修正國家文化資產保存獎，將傳統匠師納入獎項，每屆頒獎3名，獲獎者每名獎金有新臺幣五十萬元，有助提高匠師尊榮感；另研議提高傳匠最低薪資基準，期盼更多人投入古蹟修復現場。

重要土水修造技術保存者李清海致詞。

金門傳統建築匠師協會理事長陳成基表示，本次傳習計畫目標除了翁水千與李清海保存技術傳承外，也希望學員深入理解閩南傳統民居的規劃、設計、施作與修復理念，應用在未來的古蹟維護與傳統建築修復工程中。前期傳習計畫所培訓18名學員中有4名具傳統匠師資格，課程結束後，再增5名學員取得文化部傳統匠師資格，顯示出本傳習計畫在傳統技術修復傳承上的積極影響，學員們不僅提升了專業技能，還投身於金門在地的傳統建築修復與文化保存工作，充分體現了課程對文化傳承的實質助益。

文化部文化資產局表示，本傳習計畫由政府、金門傳統建築匠師協會及重要文化資產技術保存者攜手合作，透過系統化的傳習課程，確保傳統技術能夠薪火相傳。期盼今年度的計畫能吸引更多具潛力的學員加入，進一步推動傳統閩南建築技術的發展，確保珍貴的匠師技術得以永續傳承，為金門的建築文化注入源源不絕的活力。

重要文化資產保存技術保存者翁水千（左2）及李清海（左1）傳習計畫拜師儀式。 重要文化資產保存技術保存者翁水千及李清海和傳習學員合影。