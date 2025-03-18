78歲林懷民與66歲幾米強強聯手！FOCASA馬戲團《幾米男孩的100次勇敢》選用五月天《倔強》呼應精神

FOCASA馬戲團15周年大作《幾米男孩的100次勇敢》3月28日即將於台南水交社文化園區首演。今（15日）於雲門劇場舉行90分鐘彩排，搶先向媒體大幅展示成果。全劇亮點無數，幾米繪本搬上舞台、林懷民擔任導演，FOCASA出動近200名人員。吳念真更是特別獻聲錄製「觀眾演前須知」，劇中選用五月天《倔強》、庾澄慶《再試一下》等暢銷金曲，呼應幾米男孩一路的努力成長。

台灣最會說故事歐吉桑「吳念真」驚喜獻聲

吳念真溫暖親切的聲音在雲門劇場響起，台語華語混合，提醒觀眾要抓緊時間先上廁所，因為「節目太精彩，你會捨不得離開座位」。現場觀眾聽到吳念真錄製的演前需知，十分驚喜。

FOCASA團長林智偉說，跟林懷民和幾米的聯手創作一樣，吳念真獻聲相挺也是「天上掉下來的禮物」，讓他感動萬分。吳念真說他答應用聲音參與，因為他「非常佩服這批年輕人的勇敢和奮鬥！」

FOCASA《幾米男孩的100次勇敢》。FOCASA提供

幾米經典繪本角色 服道與特技完美呈現

90分鐘的《幾米男孩的100次勇敢》高潮迭起。幾米畫作的投影美不勝收，林璟如設計的服裝繽紛亮眼，林懷民導演功力高超，節奏緊密流暢地展現他以往作品從未有過的輕鬆與歡樂。FOCASA演員完美的個人展技及群體特技，讓觀眾不斷喝采，掌聲不斷，不少人感動得熱淚盈眶。

最是攝人魂魄的是這些年輕演員樸素勇敢的特質。交換一個眼神就把自己交給伙伴，翻撲飛翔起來。幾米著名的繪本角色「玩具兵」踩蹻登場，高達7公尺，演員疊高，跟他比高矮，兩次失敗，三階人潰敗跌落，讓觀眾驚呼，重整旗鼓，第三回終於挺立前進，走近「玩具兵」，跟他頭碰頭，觀眾齊聲歡呼。

FOCASA《幾米男孩的100次勇敢》。FOCASA提供

林懷民跨界編作 搭配多首名曲串燒

《幾米男孩的100次勇敢》以「無懼的奮鬥」貫穿這齣講述被家長嚴厲管教，被同儕霸凌的少年努力成長的故事，巧妙地以特技的展示推動劇情。在盲女的安慰，小丑的教導下，從堅忍倒立100秒開始，學習翻滾；從笨拙的掉球開始，耐心學習，在庾澄慶《再試一下》的歌聲裡，學會拋球展技，甚至攀登疊椅，步步高升，觀眾一路屏息緊張，最後為他成功在半空中倒立的成就擊掌喝采。

林懷民跨界編作馬戲，選用了特技表演罕用的音樂，讓演出充滿張力。全體團員伴隨維瓦第的《四季》，合拍合節的拋接黃色小球，終曲的剎那如雨小球升空，幻為幾米畫作的滿天星星。蕭斯塔科維契的華爾茲裡，獨輪車夢幻般的穿梭舞群。演員在電影《神鬼奇航》澎湃的主題曲裡飛翔空中。幾米男孩攀登椅塔的音樂竟是莫扎特的《第1號鋼琴四重奏》。謝幕時，隨著五月天《倔強》的歌聲，落花飛滿舞台，演員輪翻展技謝幕，把演出推到高潮，如雷掌聲響爆整個劇場。

FOCASA《幾米男孩的100次勇敢》。FOCASA提供

七層樓高馬戲帳篷迎接團隊15年大作

FOCASA馬戲團曾在26個國家，100多個城市演出，獲得熱烈好評，《幾米男孩的100次勇敢》是團隊15週年的大作，總共出動台前幕後200位工作人員，籌製耗時近半年，目前正緊鑼密鼓的在台南水交社大草地上搭建一座七層樓高的馬戲帳篷，3月28日起至4月27日公演。門票已在ibon售票系統全面熱售。更多詳情見Focasa馬戲團 Focasa Circus Art 臉書社群查詢。

FOCASA《幾米男孩的100次勇敢》。FOCASA提供

FOCASA《幾米男孩的100次勇敢》。FOCASA提供

7層樓高帳篷搭建中（ＦＯＣＡＳＡ提供／攝影：王勛達）

7層樓高帳篷柱子（FOCASA提供／攝影：王勛達）

展演資訊： 《幾米男孩的100次勇敢》

時間：3月28日至4月20日

地點：台南水交社文化園區

指導單位：臺南市政府。

主辦單位：FOCASA馬戲團與臺南市政府文化局。

補助單位：文化部。

主要贊助單位：富邦集團。

授權單位：墨策國際股份有限公司。