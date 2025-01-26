林懷民執導馬戲處女秀！與FOCASA聯手推出《幾米男孩的100次勇敢》

琅琅悅讀／ AQ廣藝誌
FOCASA馬戲團邀請雲門舞集創辦人林懷民擔任導演，聯手繪本作家幾米，打造新戲《幾米男孩的100次勇敢》，圖片由FOCASA馬戲團提供
FOCASA馬戲團邀請雲門舞集創辦人林懷民擔任導演，聯手繪本作家幾米，打造新戲《幾米男孩的100次勇敢》，圖片由FOCASA馬戲團提供

角色實體化了，在馬戲大帳篷裡相遇，成立15年的FOCASA馬戲團，邀請雲門舞集創辦人擔任導演，聯手繪本作家幾米，從畫作發展馬戲帳篷定目劇《幾米男孩的100次勇敢》，從3月28日至4月20日在台南水交社文化園區登場，彷彿進入繪本中的奇幻世界，感受從畫作到現場表演的魅力。

《幾米男孩的100次勇敢》從幾米經典作品，挑選出不同角色，融合成新的文本，帶給大、小朋友視覺與感官的饗宴，FOCASA團長林智偉表示：「每個人心裡都有一個幾米，我要讓幾米繪本的畫面發生在真實生活裡。」透過馬戲表演重新詮釋，讓幾米角色在翻滾、跳躍與飛翔的姿態展現信心與純真的力量。林智偉提到FOCASA這15年來，團隊成員陸續有人結婚、生小孩，作為十五周年的製作，期盼用作品跟自己的孩子對話，劇名的設定代表著人生過程不斷嘗試、面對失敗，也具備成長與勇氣的探索意義。

書名：《走向春天的下午》
作者：幾米
出版社 大塊文化
出版時間：2009/12/18

15周年的全新製作，更邀請林懷民擔任導演，獻出人生第一齣馬戲作品，談到合作的機緣，林智偉透露之前曾擔任過雲門舞集《九歌》特約舞者，因此跟林懷民結識，後來受到疫情衝擊，FOCASA團隊面臨很大的經營挑戰，也是林懷民協助募款度過難關，他持續鼓勵團隊做不一樣的事情，於是催生《幾米男孩的100次勇敢》，用林懷民獨特的舞蹈語言與藝術視野，為本作注入全新創意。林智偉強調FOCASA一直跟不同領域的藝術家合作，探索當代馬戲的可能性，包含台灣當代導演王嘉明、郭文泰，去年的《虛缺號》與德國舞蹈團隊「支離疏製作」攜手合作，這次和林懷民的合作，會是極具創新與挑戰的跨界嘗試，將不同的美學思維引入馬戲表演領域。

林智偉強調，要在一個月時間內演出16場，賣出破萬張票的目標，對他們來說是新的挑戰，為此還打造實體版幾米繪本中的馬戲帳蓬，高達7層樓高，值得一提的是，演出場外設置幾米繪本的巨大，打造熱鬧有趣的「幾米樂園」，觀眾不僅看表演，更能身歷其境，如同走入幾米的繪本世界，與角色們一起同樂，經歷勇氣與奇蹟的冒險。

FOCASA團長林智偉(左起)和團員陳冠廷、羅元陽、郭璟德、趙偉辰與帳篷造型蛋糕合影，圖片由FOCASA馬戲團提供

展演資訊：

《幾米男孩的100次勇敢》
時間：3月28日至4月20日
地點：台南水交社文化園區

《幾米男孩的100次勇敢》主視覺。圖／取自FOCA福爾摩沙馬戲團粉專

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