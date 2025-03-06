台灣最大馬戲帳篷定目劇《幾米男孩的100次勇敢》3/28起台南水交社奇幻登場

FOCASA幾米馬戲樂園將於3月28日（五）在水交社文化園區大草原盛大開幕，帶來全臺首座結合馬戲藝術與繪本精彩內容的沉浸式馬戲樂園。臺南市政府與FOCASA馬戲團今（5）日舉辦兒童節連假限定入園票啟售記者會，並由臺南市長黃偉哲以幾米馬戲樂園「園長」的身分，公布兒童節連假限定入園票開賣及臺南市民專屬優惠，鼓勵親子家庭一同探索馬戲的奇幻魅力，創造美好回憶。

臺南市長黃偉哲表示，臺南作為文化與藝術之都，長期致力於各類藝術活動的推廣與扎根，從2023年FOCASA馬戲藝術節，到2025年FOCASA幾米馬戲樂園，皆展現臺南對在地特色與藝術文化創意的重視與融合；此次FOCASA幾米馬戲樂園除了3/28至4/27期間，每周五、六、日皆有取材自幾米繪本的大型定目劇演出外，4/3—4/6兒童節連假期間更加碼多項體驗專區，推出連假限定入園票以及「市民專屬優惠」，入園票原價350元，臺南市民現折100元僅需250元，另有4人套票1000元，90公分以下孩童免費，希望讓更多在地民眾能夠親身參與這場獨一無二的馬戲藝術盛會。

表演者Mimofatguy現場互動＿照片來源＿FOCASA馬戲團＿ 攝影＿王勛達

黃偉哲市長也特別感謝此次活動京城銀行暖心贈票，邀請在0121震災中受到影響的國中小學童免費進入樂園體驗馬戲與藝術的溫暖，也期望未來能夠持續與社會各界合作，透過多元方式協助震災戶及學童。

文化局介紹，FOCASA幾米馬戲樂園在企劃上突破傳統主題樂園框架，樂園內不僅將搭建臺灣史上最大馬戲帳篷，帶給入園遊客視覺上的奇幻體驗，帳篷內也將上演FOCASA馬戲定目劇《幾米男孩的100次勇敢》。園區共則規劃八主題專區，包括幾米繪本內的經典角色將在現場快閃，幾米筆下角色也被打造成大型充氣裝置和遊客碰碰頭互動。另外，馬戲體驗區則提供孩子走繩、高空、雜耍等馬戲挑戰體驗、結合藝術設計的夢幻裝置遇見旋轉木馬、森林溫度製造所提供兒童自由揮灑創意、培養藝術表達的塗鴉空間、集結藝術特色手作的馬戲創藝市集。歡迎大、小朋友手牽手一起來FOCASA幾米馬戲樂園，從早玩到晚保證不無聊，共同體驗馬戲藝術的獨特魅力。

臺南市政府文化局 局長 林韋旭現場致詞_照片來源＿FOCASA馬戲團＿攝影＿王勛達

文化局補充，FOCASA幾米馬戲樂園也將帶給遊客不一樣的國際體驗，特別邀請來自韓國的知名馬戲團Circus D Lab於樂園內的「碰碰舞台」演出，讓民眾能沉浸式體驗國際級馬戲藝術，藉以提升臺南作為文化城市的國際能見度。樂園內共規劃近百場馬戲演出與體驗活動，希望讓孩子在遊戲中學習勇氣與創意。持續推動馬戲藝術展演與扎根，也期許能彰顯臺南作為臺灣文化首都的創新精神與進取態度，更是臺南持續支持藝文產業、打造友善藝文場域的具體實踐。

凡購買4/3—4/6期間場次的《幾米男孩的100次勇敢》門票即可免費入園參與當日樂園內活動，歡迎大家把握機會，一起朝聖臺灣史上最大規模的馬戲定目劇。若想暢遊FOCASA幾米馬戲樂園的精彩設施及各大專區，也請手刀把握本次推出的「兒童連假限定入園票」，各式票券即日起已在ibon售票系統全面熱售，歡迎市民朋友、全國民眾手刀搶購。

此外，除了以上多樣優惠方案，觀眾們同時能把這些喜悅分享給更多需要資助的孩童們，透過「第1次看臺灣馬戲：待用券校園推廣集資計畫」，認購待用劵，希望讓台灣新一代學子們一起進到馬戲帳篷內看馬戲。更多詳情可見Facebook粉絲專頁。

艾得佳幼兒園_皇佳幼兒園合影_照片來源＿FOCASA馬戲團＿攝影＿王勛達

FOCASA馬戲團團長＿林智偉＿照片來源＿FOCASA馬戲團＿ 攝影＿王勛達

《幾米男孩的100次勇敢》正式海報。

活動資訊 《FOCASA幾米馬戲樂園：幾米男孩的100次勇敢》

●日期：3/28-3/30、4/3-4/6、4/11-4/13、4/18-4/20、4/25-4/27

●地點：水交社文化園區旁大草地（臺南市南區水交社一街）