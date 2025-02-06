2025台北國際書展／「中小學生讀物選介主題館」6檔親子活動、8類書籍、台語原創書區，打造學生閱讀趣味空間
年後開春的閱讀盛會2025台北國際書展，文化部設置「中小學生讀物選介主題館」以「推開世界的窗」為主軸，向所有民眾與學生推廣「第四十六次中小學讀物選介」的優質作品。文化部每年舉辦的「中小學讀物選介」已經來到第四十六次，從眾多報名作品中選出八類，共588種、753冊的推薦圖書給所有國人與中小學生。各類評選或推薦的書單中，包含在地元素、科技新知、經典轉譯、多元文化並陳等面向，都是當代學生面對時代變遷不可或缺的知識與能力。
此次主題館首次設置「臺灣台語」獲選書籍展售專區，邀請民眾認識更多以「國家語言」創作的優良出版品。同時於館內還可以看到由所有評審委員以短影片推薦第46次評選的70本「精選之星」好書，希望透過影音媒介能讓更多讀者看到精彩著作。
面對影視網路等新媒介的強勢來襲，如閱讀這般沉浸式獲取知識的活動樣態，其實不容易向學生推廣，因此館內規劃六場「閱讀．手作」活動，讓大小讀者都能在主題館空間用五感體驗閱讀的趣味。
書籍承載的知識以其後傳承的力量，在這些似舊時新的載體裡，在這753本新書單的陳列裡，蘊含著眾多人生閱歷的精華以及通往未來道路的實力積累。
展覽資訊：
【中小學生讀物選介主題館──推開世界的窗】
時間：2月4日至2月9日每日上午10時至下午6時（2月7-8日延長至晚間10時，2月9日延長至晚間8時）
地點：台北世貿一館A201展位（臺北市信義路五段5號1樓）
※詳細活動資訊請追蹤中小學生讀物選介粉絲專頁
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