百家媒體力挺著作權正義！雜誌公會推「內容有價、侵權有罪」呼籲大眾尊重智慧財產權

台北市雜誌商業同業公會（以下簡稱：雜誌公會）於1月17日在華山1914文化創意產業園區中3館2樓拱廳辦理「2025台北雜誌年會暨第十屆第二次會員大會」並舉辦「內容有價、侵權案告捷：百家媒體攜手保護著作權」記者會，吸引眾多媒體領袖與產業專家出席。記者會強調智慧財產權的重要性，呼籲社會大眾共同支持內容創作價值，維護產業永續發展。

內容有價：消費者不可忽視的責任

2023年某讀者因於 LINE 群組非法轉傳雜誌媒體 PDF 檔案遭檢舉，並由雜誌公會聯合商業周刊、天下雜誌及今周刊提起訴訟。歷經一年多審理，法院於 2024 年 11 月判決被告拘役 30 天並駁回上訴，展現法律對侵權行為的嚴正態度，再次強調「內容有價」的核心理念。

雜誌公會理事長龔汝沁表示：「智慧財產權是媒體產業永續發展的基石。公會將持續推動立法，堅守內容有價的理念，並呼籲社會大眾支持，從合法使用做起，尊重內容創作價值。」

產業呼籲：打造合法使用與尊重創作者的文化

今周刊發行人梁永煌表示，智慧財產權是文明社會的重要支柱，媒體作為第四權，為民眾權益發聲，不僅應捍衛大眾權益，也必須為自身權利發聲。梁永煌直言：「如果我們連自己的權益都無法守護，又有什麼資格號稱能帶領新聞媒體推動公平與正義？」

他提到，近期成功處理的智慧財產權案件，離不開相關人員的道德勇氣，這也應成為每個人共同擁有的責任。他認為，上述判例為智慧財產權的保護立下更清晰的標準，讓社會了解非法行為的危害。並提出未來三大行動方向：第一，應讓大眾了解智慧財產權的重要性，避免因缺乏法律知識而誤觸法網。第二，希望文化部等相關機構協助擴大宣導，促進社會對智慧財產權的尊重與理解。第三，鼓勵每個人都能成為「文化尖兵」與「文化警察」，勇於檢舉侵權行為，為文明社會的進步貢獻力量。他最後呼籲：「智慧財產權的保護，是台灣走向文明與創新的重要一步，也是媒體與社會共同的責任。」

城邦媒體控股集團法務總監邱大山則指出，非法轉載對內容產業發展造成嚴重影響。他強調，民眾如需分享內容，應選擇付費閱讀或透過合法管道，如圖書館借閱或電子書平台，培養尊重創作者的文化氛圍。

此外，天下雜誌集團法務總監邱愛倫指出，非法轉傳行為早已滲透至各類社群，這些地方頻繁轉載雜誌數位媒體內容，卻缺乏對智慧財產權保護的基本認識，這類行為已對內容產業造成龐大的經濟損失。盼政府加強跨部門合作，應對數位化所帶來的侵權挑戰，並確保數位時代內容創作的永續發展。

共同行動：守護內容價值，支持智慧財產權

雜誌公會藉此機會提醒消費者，非法轉傳電子檔案或盜版連結均屬侵權行為，可能面臨法律責任。合法使用與分享內容，不僅是對創作者的支持，更是維護知識生態的重要一步。

內容有價、侵權案告捷：百家媒體攜手保護著作權。圖／雜誌公會提供