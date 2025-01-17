台灣人氣漫畫變身音樂劇 《神明便利商店》IP助攻劇場票房

琅琅悅讀／ AQ廣藝誌
三點水製藝文化最新製作，改編自知名漫畫家謝東霖的《神明便利商店》，圖片由三點水製藝文化提供。 唐健哲
三點水製藝文化最新製作，改編自知名漫畫家謝東霖的《神明便利商店》，圖片由三點水製藝文化提供。 唐健哲

近幾年臺灣產業的多元發展，IP改編舞台劇蔚為風潮，三點水製藝文化最新製作，改編自知名家謝東霖的《便利商店》，用形式，結合台灣信仰文化與流行元素，透過角色的神還原與精彩的主題曲，開發不同領域的觀眾進，享受前所未有的劇場體驗。

書名：《神明便利商店1-2》
作者：謝東霖
出版社：鏡文學
出版時間：2022-09-06、2023-06-02

三點水製藝文化創團以來，主力放在動漫及電玩遊戲等題材，包含《雨港基隆》、《自由新鎮1.5》、《Debug-筆電的使用手冊》（獲第一屆「金創獎」首獎作品）等改編，透過2.5次元的創作形式，遊戲中的人物與故事情節搬上舞台，觀眾有著身歷其境的不同感受。這次三點水製藝文化與編導高天恒與作曲康和祥的攜手合作，展現台灣原創2.5次元劇場的全新高度。

《神明便利商店》用音樂劇形式，結合台灣信仰文化與流行元素，透過角色的神還原與精彩的主題曲，圖片由三點水製藝文化提供。 唐健哲

《神明便利商店》講述神明實習生神元君受命在人間開設便利商店，目的是為服務眾生並累積十萬信眾，以成仙為目標。過程中與月老、財神、文昌帝君等眾神交手，碰撞出許多幽默與感人的火花。音樂劇不僅生動還原漫畫的經典場景，還將整座便利商店搬上舞台，讓觀眾彷彿置身漫畫世界，感受濃厚的台灣味。導演高天恒指出，便利商店是台灣文化的重要象徵，因此在設計舞台、服裝與造型，特別強調神明氛圍的營造，每個角色的音樂風格也精心設計，例如月老的搖滾風格、神元君的重金屬樂，讓角色形象更加鮮明立體，強化個性與魅力。

三點水製藝文化共同創辦人李啟源（馬弟）表示，IP文創概念轉換到劇場，保留原作的核心精神，開啟更多話題，吸引大眾走入劇場，日前《神明便利商店》在台北場演出創下亮眼票房，李啟源指出，行銷策略方面，透過社群行銷及短影片推廣，不僅吸引漫畫原著粉絲，也成功抓住非劇場觀眾的目光，開發新觀眾的潛力，助於票房提升，他期盼藉由開發原創IP作品，以商業思維推動表演藝術，讓不同領域的觀眾認識劇場，並成為忠實的劇場愛好者。

《神明便利商店》細膩還原漫畫中的情感，以台灣本土故事為核心，展現獨特的文化魅力，這次巡演將於3月1至2日在高雄衛武營，3月22至23日在台中國家歌劇院登場。

展演活動：

《神明便利商店》

時間：3月1至2日
地點：高雄衛武營

時間：3月22至23日
地點：台中國家歌劇院

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