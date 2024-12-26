找回活過的痕跡！攝影中心《臺中師範寫真收藏的記憶》線上展 回望日治小人物生活剪影

歷史是無數人的故事集合，大人物的身影在報章媒體為人所熟知，然而，推動時代巨輪的無數雙手，理當包含消失在歷史洪流中的小人物們。國家攝影文化中心歷年來持續徵集、典藏臺灣各時期的照片及影像資料，內容包羅萬象，有重要事件的歷史紀錄，也有小人物的生活剪影。其中《臺中師範寫真》一套三冊，內含160張照片，並夾有一張明信片，內容展示著相簿主人（推測是日本大分縣人濱田忠毅）告別日本故鄉的朋友、抱著期待來臺讀書的生活點滴，以及戰爭陰影下，或許無法再見的同僚身影。

照片中前排蹲姿微笑者手持裝有空碗的木製大餐盒，前排左一蹲姿者手持看圖說故事（紙芝居）的道具，故事標題為《七顆石頭》（七つの石）。推測這張照片拍攝的背景是臺中師範學校的學生進行看圖說故事活動。圖片／國家攝影文化中心 提供

相簿主人濱田忠毅中學畢業後來到台灣。從日本本土招募來臺就讀師範學校的學生常被稱為「演習科第二部」，和普通科直升的學生，雖然年齡和課程相同，但因學制、出身、在師範學校就讀時間都不同，通常會形成不同團體，甚至衝突。由於日本人入學師範學校的管道與機會遠多於臺灣人，日殖後期臺灣的師範學校日本人學生都占大多數。圖片翻攝自《找回活過的痕跡：臺中師範寫真收藏的記憶》線上展網頁

濱田忠毅1936年來臺灣就讀臺中師範學校，畢業後服務於臺中州石岡公學校（今臺中市石岡區石岡國民小學），1944年任職臺中的明治國民學校（今臺中市西區大同國小）。他曾經被徵召至臺南訓練、服役，但還沒派赴戰場，戰爭就已經結束。戰後他回到明治國民學校協助交接，隨後跟大多數日本人一樣被遣返回國。這位未曾在臺灣歷史書寫中引起注意的普通人，仍是殖民地臺灣社會的一部分。他在歷史上留下的身影雖然不明顯，但藉由留存的史料與照片，讓今日的歷史學者能以專業的研究途徑，發掘這些生命史料的潛在價值。

《找回活過的痕跡：臺中師範寫真收藏的記憶》主視覺。圖片／國家攝影文化中心 提供

為了探索與呈現這些歷史碎片，國家攝影文化中心特邀國立成功大學歷史系助理教授簡宏逸，以2年的時間，詮釋研究《臺中師範寫真》照片內容，並策劃本檔《找回活過的痕跡：臺中師範寫真收藏的記憶》線上展，以〈相簿的主人〉、〈故鄉中津的朋友〉、〈畢業來臺灣〉、〈臺中師範的師友〉、〈臺中範生活點滴〉、〈環島修學旅行〉、〈臺中州教育現場〉、〈戰爭陰影下的臺灣〉以及〈活下去吧〉等9篇子題，展出68幀歷史影像，介紹了日治時期臺灣師範學校的學制學程，以鮮活的文字及照片呈現了當時學校教學與學生生活的樣貌，用小人物所留下的生命片影，詮釋了日治晚期臺灣的時空一隅。

照片右側是原住民的石板屋，可能在原住民部落中拍攝。根據1935年的《臺灣鐵道旅行案內》，屏東驛附近有兩處可參觀原住民建築的地方。一處在屏東市區內的「蕃屋」，地址在「大宮はノ一」，即屏東中華路屏東幸福公園對面。另一處為車程一小時的三地門。圖片／國家攝影文化中心 提供

這張照片中有二十餘名男性，為昭和11年（1936）11月7日星期六治節舉辦臺中市民體育大會所拍攝的獲獎紀念照。拍攝地點在株式會社臺灣新聞社的門口。臺灣新聞社為臺中地方報紙。背景的新聞社建築於1915年竣工，位在臺中市明治町一丁目，現址為民權路與居仁街之間的自由路南側街廓。現為國家攝影文化中心臺中辦公室、藝術銀行、臺中銀行等辦公大樓。圖片／國家攝影文化中心 提供

日本殖民臺灣的五十年間，那些只出現於各個機關單位《職員錄》的基層教師、警察、公務員等在臺日本人的生活及紀錄甚少，他們往往只是統計資料裡的數字、檔案清冊中的微不足道的文字，他們的身影與主體性被龐大的體制給掩蓋，卻是活在真實臺灣有血有肉的人們。戰後，在臺日本人先後被遣返回國，他們的生命片段隨之散佚於臺灣的歷史記憶之外，後世的學者在重建這些人物的生命史時遭遇相當的挑戰，但這也揭示了各個時代中的影像史料，其保存、整理與研究的價值與重要性，而由小人物濱田忠毅留下的《臺中師範寫真》，照片中的表情從求學時期的天真期盼，到日本治臺後期戰爭帶來的徬徨陰影，也讓我們得以一探時代下的它者在這片土地上努力活過的痕跡。