找回活過的痕跡！攝影中心《臺中師範寫真收藏的記憶》線上展 回望日治小人物生活剪影
歷史是無數人的故事集合，大人物的身影在報章媒體為人所熟知，然而，推動時代巨輪的無數雙手，理當包含消失在歷史洪流中的小人物們。國家攝影文化中心歷年來持續徵集、典藏臺灣各時期的照片及影像資料，內容包羅萬象，有重要事件的歷史紀錄，也有小人物的生活剪影。其中《臺中師範寫真》一套三冊，內含160張照片，並夾有一張明信片，內容展示著相簿主人（推測是日本大分縣人濱田忠毅）告別日本故鄉的朋友、抱著期待來臺讀書的生活點滴，以及戰爭陰影下，或許無法再見的同僚身影。
濱田忠毅1936年來臺灣就讀臺中師範學校，畢業後服務於臺中州石岡公學校（今臺中市石岡區石岡國民小學），1944年任職臺中的明治國民學校（今臺中市西區大同國小）。他曾經被徵召至臺南訓練、服役，但還沒派赴戰場，戰爭就已經結束。戰後他回到明治國民學校協助交接，隨後跟大多數日本人一樣被遣返回國。這位未曾在臺灣歷史書寫中引起注意的普通人，仍是殖民地臺灣社會的一部分。他在歷史上留下的身影雖然不明顯，但藉由留存的史料與照片，讓今日的歷史學者能以專業的研究途徑，發掘這些生命史料的潛在價值。
為了探索與呈現這些歷史碎片，國家攝影文化中心特邀國立成功大學歷史系助理教授簡宏逸，以2年的時間，詮釋研究《臺中師範寫真》照片內容，並策劃本檔《找回活過的痕跡：臺中師範寫真收藏的記憶》線上展，以〈相簿的主人〉、〈故鄉中津的朋友〉、〈畢業來臺灣〉、〈臺中師範的師友〉、〈臺中範生活點滴〉、〈環島修學旅行〉、〈臺中州教育現場〉、〈戰爭陰影下的臺灣〉以及〈活下去吧〉等9篇子題，展出68幀歷史影像，介紹了日治時期臺灣師範學校的學制學程，以鮮活的文字及照片呈現了當時學校教學與學生生活的樣貌，用小人物所留下的生命片影，詮釋了日治晚期臺灣的時空一隅。
日本殖民臺灣的五十年間，那些只出現於各個機關單位《職員錄》的基層教師、警察、公務員等在臺日本人的生活及紀錄甚少，他們往往只是統計資料裡的數字、檔案清冊中的微不足道的文字，他們的身影與主體性被龐大的體制給掩蓋，卻是活在真實臺灣有血有肉的人們。戰後，在臺日本人先後被遣返回國，他們的生命片段隨之散佚於臺灣的歷史記憶之外，後世的學者在重建這些人物的生命史時遭遇相當的挑戰，但這也揭示了各個時代中的影像史料，其保存、整理與研究的價值與重要性，而由小人物濱田忠毅留下的《臺中師範寫真》，照片中的表情從求學時期的天真期盼，到日本治臺後期戰爭帶來的徬徨陰影，也讓我們得以一探時代下的它者在這片土地上努力活過的痕跡。
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《找回活過的痕跡：臺中師範寫真收藏的記憶》線上展
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