故宮百年倒數計時！「2024故宮之夜」上千人夜遊，共享文化之美

「2024故宮之夜－嗨翻故宮邁向100+」21日在故宮北院熱鬧登場，活動吸引約2,000人化作時空旅行者扮裝入宮，共度藝文交織的浪漫週末夜。本次活動以特展「看得見的紅樓夢」為主題，結合動態投影呈現沈浸式體驗，並特別設計文物解謎闖關遊戲，讓民眾從視覺、聽覺及互動上全面感受經典文學結合故宮文物的獨特魅力。

故宮之夜活動邁入第三年，內容益發精彩，融合東西方樂器的跨界演奏及泰北國際雙語學校帶來的舞蹈演出，為這場文化盛宴增添層次與色彩。參與民眾盛裝打扮展現創意，並與現場佈景合照留念，彷彿穿越古今置身書中情節，瞬間點燃社群媒體打卡熱潮。此外為慶祝故宮即將邁向百年，入場可獲得限量「國立故宮博物院100+院慶紀念悠遊卡－看得見的紅樓夢」作為紀念品，為這場夜遊之旅留下獨特回憶。

泰北國際雙語學校為故宮之夜帶來精采開場表演。圖／國立故宮博物院

鄰近故宮的泰北國際雙語學校為故宮之夜帶來精彩表演。圖／國立故宮博物院

故宮黃永泰副院長表示，「2024故宮之夜」已是第三次舉辦，今年不僅是故宮百年院慶暖身的一部分，更是台北市推動夜間觀光的重要亮點之一，故宮北院作為臺北市的重要觀光景點之一，長期以來致力於串連地方特色與旅遊資源。參與「北北基好玩卡」專案也來到第八年，與北北基三大城市的特色景點與交通運輸建立緊密連結，打造自由暢行的旅遊體驗。這次故宮很榮幸再度與臺北市政府觀光傳播局攜手合作，共同推動臺北夜間旅遊的多元魅力。

故宮黃永泰副院長致歡迎詞，並與民眾約定明年再來。圖／國立故宮博物院

全球旅遊市場正在快速復甦，故宮北院截至今年11月參觀人數已突破155萬人次，今年的國際合作大展「大美不言」更掀起熱潮、締造逾40萬人次佳績。明年正式邁向百歲，故宮將推出更多精彩展覽及活動，精彩一整年!

故宮之夜歡迎民眾扮裝入場，共度夢幻一夜。圖／國立故宮博物院

故宮之夜邀請民眾化作時空旅人，一起夜遊故宮。圖／國立故宮博物院

故宮之夜吸引約2000左右民眾扮裝入場。圖／國立故宮博物院

(左起)故宮徐孝德主任秘書、黃永泰副院長、余佩瑾副院長以及日籍作家野島剛一同為故宮之夜揭開序幕。圖／國立故宮博物院