清明上河圖變身潮牌熊！ 故宮聯名藝術潮玩BE@RBRICK限量發售

當故宮遇上藝術潮玩庫柏力克熊，如何大玩創意、翻玩經典？今（29）日舉行故宮×BE@RBRICK聯名熊首發記者會，故宮首次與日本潮玩品牌MEDICOM TOY強強聯手，將經典文物跨界潮流公仔，誕生首款「清明上河圖」潮裝版庫柏力克熊。復古又新潮的庫柏力克熊，現場限量發售100組，吸引大批粉絲排隊朝聖搶購，絕對翻轉你對古文物的想像！

故宮蕭宗煌院長特別感謝MEDICOM TOY赤司竜彥社長、日本臺灣交流協會新聞文化部文化室長兼發言人早川友久先生、臺灣蔦屋總經理橋本龍之介先生、董事倉本諭先生、彼思創意工作室、壹品實業股份有限公司創辦人何志焜先生等促成臺日文化友好交流的嘉賓蒞臨現場。蕭宗煌院長表示，疫後故宮面臨的首要挑戰，是把故宮帶回觀眾的心目中，更希望故宮品牌成為民眾的日常。為吸引國內外觀眾回流，故宮推出亮點特展、優化觀眾服務、舉辦多元推廣活動，也透過品牌異業結盟「主動出擊」觸及新客群，如推出樂事聯名洋芋片、哈根達斯聯名冰淇淋月餅、大苑子荔枝紅了手搖飲等。這次故宮首度聯名藝術潮玩庫柏力克熊，代表故宮持續以開放多元的精神「走向觀眾」，將故宮文物從藝術殿堂融入民眾日常生活當中。

故宮徐孝德主任秘書說明，日本知名玩具品牌MEDICOM TOY公司，自2001年推出第一代庫柏力克熊。這魅力多變又帶點萌感的招牌小熊，曾與大英博物館、美國現代藝術博物館MoMA、荷蘭梵谷博物館等國際博物館聯名推出藝術限定款，成為風靡全球的潮玩收藏品。此次故宮與MEDICOM TOY聯名推出故宮珍藏版，雙方從發想設計到技術研發約歷時一年半，創新運用水轉印技術，讓庫柏力克熊「穿」上故宮人氣國寶〈清院本清明上河圖〉，在熊身印上熱鬧繁喧的虹橋市集，展現古典雅致與時尚潮流的完美融合。9月26日至10月1日文博會期間，於華山四連棟故宮展售攤位，將展出故宮「清明上河圖」限定版庫柏力克熊，每日限量發售1組，相關活動資訊詳見故宮精品官網與FB粉絲團。

故宮×BE@RBRICK 強強聯手，讓庫柏力克熊「穿」上故宮人氣國寶〈清院本清明上河圖〉。（圖／國立故宮博物院）

MEDICOM TOY 赤司竜彥社長 致詞。（圖／國立故宮博物院）

故宮×BE@RBRICK推出「清明上河圖」潮裝版庫柏力克熊。（圖／國立故宮博物院）

「清明上河圖」庫柏力克熊，背面有「乾隆御覽之寶」印文。（圖／國立故宮博物院）

清院本清明上河圖 虹橋段 國立故宮博物院藏 。（圖／國立故宮博物院）

國立故宮博物院 蕭宗煌院長 致詞。（圖／國立故宮博物院）

聯名熊首發記者會合影，右起：臺灣蔦屋董事長橋本龍之介先生、日本臺灣交流協會新聞文化部文化室長兼發言人早川友久先生、故宮蕭宗煌院長、MEDICOM TOY赤司竜彥社長、彼思創意工作室、壹品實業股份有限公司創辦人何志焜先生。（圖／國立故宮博物院）

復古又新潮的「清明上河圖」庫柏力克熊，現場限量發售100組，吸引大批粉絲排隊朝聖搶購，故宮蕭宗煌院長致詞時特別表達感謝支持。（圖／國立故宮博物院）