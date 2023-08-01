花蓮考古博物館「來去SAY考古菜市仔」8/5-6盛大登場
花蓮縣考古博物館隨著暑假的到來，8月5日至6日於館內舉辦「來去SAY考古菜市仔」2週年館慶活動，邀請大家一同來參與考古館的盛大派對。
花蓮縣考古博物館之建築體於1984年由壽豐鄉公所興建，唯一公共造產。三十九年後的今天，考古館內已收藏了花蓮縣逾155處史前考古遺址裡出土之文物，約有80萬件。「保留」為考古的主要精神，考古館以舊建築再利用的創生精神在豐田地區打造一座縣級博物館，建築物本身結合地方物產特色以蛇紋石作為階梯和壁面裝飾，也收藏、展出花蓮各地出土豐沛的考古遺物，例如稀有珍貴的史前玉石文物，器形優美的各式陶罐及「心聚：支亞干文化特展」，讓觀眾得以親近花蓮重要考古文物，已成為本縣知性旅行兼具愉悅踏青的重要場域。
館內有定期導覽、考古沙坑體驗、公眾考古的體驗課程，以及不定時行動教具箱展演、因應節慶活動的互動體驗，來引導觀眾認識花蓮史前文化。也透過辦理導覽人員培訓計畫與志工招募計畫，讓一般大眾有機會共同守護及傳遞考古文化資產的保存價值。
花蓮縣考古博物館希望每年暑假能與附近居民、商家攜手合作，邀請各地朋友透過「來去SAY考古菜市仔」欣賞在地文化之手作攤販，並享用在地風味之美食餐車。當日考古博物館本身推出富有學習樂趣的「旋轉吧!陶罐」、「考古挖挖挖」、「磨石磨磨磨」與「種子串串串」等考古體驗活動；安排館內考古學者分享經驗的「考古學家漲知識」；並以戲劇表演的方式進行導覽的「考古學家來講古」。同時也邀請森淮、克萊兒、湯姆與哈克三組創作型歌手們，於塵封五十年重新修建的大同老戲院裡合力表演，歡迎民眾踴躍參加這場在地考古館的盛大活動，感受花蓮的美~
活動資訊
來去SAY考古菜市仔
時間：112/8/5-8/6 六、日兩天
8/5 10：00-16：00
8/6 10：00-19：30
地點：花蓮縣考古博物館
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