2023台北國際書展／食材料理項項真功夫　蔡珠兒劉昭儀分享美食家世界

2023台北國際書展今(2/2)於紅沙龍舉辦「從產地到餐桌，從飲食到文學」講座，由馬世芳主持，知名美食作家蔡珠兒及「我愛你學田市集」創辦人劉昭儀與談，暢談下廚以及將料理寫成文字的心路歷程，蔡珠兒提及，做菜和寫作都是從孤獨到分享的過程，分別剖析箇中辛苦，提供聽眾更深刻的理解。

三位講者先是以「年菜」進入主題，談及台灣常見的食材冬筍，並分別介紹產地、價格、料理做法、時令等等內容十分精彩，蔡珠兒表示她實際測量過發現，冬筍經去皮等基礎工序後到真正能作為料理食材，其實只剩下原本三分之一的重量，隨後她又比較起冬筍、春筍以及在這兩個時令間的另一種小筍，其滋味的不同，展現料理百寶袋的功夫。細膩的解說讓馬世芳笑說，「再講下去要變成台灣筍研討會了。」

今日於紅沙龍舉辦「從產地到餐桌，從飲食到文學」講座，由（圖左起）劉昭儀、蔡珠兒、馬世芬，暢談下廚以及將料理寫成文字的心路歷程（圖／台北書展基金會 提供）

劉昭儀介紹自己創設「我愛你學田市集」的過程，原本對食材一竅不通，跟丈夫一起經營水牛書店時，認識許多農夫，在他們委託之下開始在書店販售農產食材，結果大受歡迎，她也開始親身走訪一個一個產地，品味出食材的妙處。劉昭儀強調，自己十年來從不殺農夫的價，儘管買的量不大，但要讓生產者知道他們的東西是很受到欣賞的。

蔡珠兒回應劉昭儀提及被姑姑鞭策中文系學生不該只寫吃喝的趣事，她認為，語言文字是一種境界、狀態，文字的語境是「炫」或「享」其實大有不同，自然輕鬆的分享更真實，讀者也會感受到。而她也透露自己正在嘗試如何跳脫傳統中文系文字訓練的規範，希望未來的作品可以更新的更好的突破。

蔡珠兒表示，好的料理跟文字作品一樣，所有人都能品嘗成果的美好，但生產過程是孤獨的，廚師在獨立作業中才能用所有心力關照，而寫作又更艱辛，像是在大漠中前行，時間長而成品又可能作廢，但唯有這樣才能產出好的作品。

由（圖左起）劉昭儀、蔡珠兒、馬世芬，以「年菜」進入主題，談及台灣常見的食材冬筍，並分別介紹產地、價格、料理做法、時令等等內容十分精彩。（圖／台北書展基金會 提供）

【2023台北國際書展Taipei International Book Exhibition】 展期：2023年1月31日（二）至2月5日（日） 展覽時間： ●2023.1.31（二）-2.5（日） 每日10:00-18:00 ●2023.2.3-4 （五、六）延長至22:00 展覽地點：世貿一館（台北市信義路五段五號1樓） 全入口開放使用悠遊卡、icash2.0、一卡通入場服務 （18歲以下憑身分證件免費入場）

●本文由台北書展基金會授權提供，未經同意，請勿轉載。