琅讀金句／數據能算出效率，但算不出尊嚴；政策若漏了民意，再精準也變冷漠

書名：《政。望：前線五十年，從國安決策到世界現場的國家思考》 作者：李翔宙 出版社：聯經出版 出版時間：2026年09月17日

★五十年軍政歷練，見證國家一路走來。

★從台灣 到世界，看見國家治理真正的力量。

「台灣的安全不是別人『給』的，而是自己創造的。小國可以有大志，但要基於現實；小國可以有尊嚴，但要靠實力。」

《政。望》是一部誠摯懇切、憂思深遠的公民之書，也是寫給全台公民的未來想望與深情邀請。

作者李翔宙，歷經軍旅生涯、國安 決策與外交 使節，五十年來始終立於國家最前線。他親歷台灣從戒嚴走向民主的歷史轉折，見證兩岸情勢的起伏跌宕與國際秩序的劇烈重塑，也曾代表台灣站上國際舞台，肩負國家尊嚴與利益的守護。透過這本書，他重新叩問領導、責任、制度與國家的真正價值。

《政。望》源於簡單而直接的信念：「政府有愛，人民有望」。什麼樣的「政」，孕育什麼樣的「望」，政府的作為，決定人民是否信任、能否生出希望，人民的期待，更反映形塑政府施政走向。李翔宙以此為核心，深入審視當今台灣面臨的多重挑戰，指出國家之強盛，在於政府是否以民為念、人民是否願意共同承擔未來。

《政。望》真正追問的，並非政府如何施政，而是國家如何讓希望成為可以延續、可以傳承的力量。這不只是曾經身處決策核心者寫給下一代的國家思考備忘錄，也是對所有公民的誠摯邀請，共同叩問：我們想要什麼樣的國家、我們願意成為什麼樣的人民。

▍關鍵金句

•台灣的安全不是別人「給」的，而是自己「創造」的。

•對抗統戰最有力的武器，不是反制，而是讓自己的生活值得被羨慕。

•台灣輸出的從來不是商品，而是一種活法，這才是北京最難複製的資產。

•小國可以有大志，但要基於現實；小國可以有尊嚴，但要靠實力。

•台灣最大的國防危機，不是武器不夠先進，而是社會不尊重軍人。

•台灣最大的內傷，不是經濟問題，不是國防問題，而是認同問題。

•兩岸關係是台灣所有問題的核心。國防、外交、經濟、社會，無一不受兩岸關係影響。

•兩岸政策不該是政黨惡鬥的籌碼，而應該是超越黨派的國家大戰略。

•數據能算出效率，但算不出尊嚴。政策若漏了民意，再精準也變冷漠。

•只求鞏固權位的領導者，離開之後，留下的不是肩膀，而是一片廢墟。

▍本書特色

★ 前駐丹麥大使、國家安全局長親撰，對國家與未來的想望。

★ 深入分析台灣的現況、國際困境與內政及制度。

★ 宏觀且入微，書寫從制度面到現實面，從政府到民間，全方位分析。

【編輯推薦】

什麼樣的政府，才能讓人民對未來抱持希望？臺灣的安全、兩岸關係、國際處境與社會認同，又該如何面對？歷經五十年軍旅、國安決策與外交歷練，前國安局長、前駐丹麥大使李翔宙，親身見證臺灣從戒嚴走向民主，以及國際局勢與兩岸關係的變化。他以第一線經驗為基礎，深入剖析臺灣的內政、國防、外交與制度挑戰，重新思考政府的責任，以及國家前進的方向。

「政府有愛，人民有望。」本書不只探討政府如何施政，更關注政策的背後：如何讓人民受到尊重、讓社會凝聚共識，並以自身實力守護臺灣的安全與尊嚴？從國家治理到公民責任，作者提出對臺灣未來的深切思考，也邀請每一位讀者一起想想：我們期待什麼樣的國家，又願意為共同的未來付出什麼？這不只是一本理解臺灣現況的思辨之書，更是一份寫給所有公民的真誠邀請。

圖／琅琅悅讀

●本文摘選自聯經出版 之《政。望：前線五十年，從國安決策到世界現場的國家思考》。👉 前往琅琅讀墨購買電子書，立即閱讀！