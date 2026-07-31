琅讀金句／適當休息不是偷懶，倦怠就像飲料殘渣，要清乾淨、晾乾，才能變回閃閃發亮的杯子

別等到失眠、情緒低落與疲憊成為日常，才發現自己早已站在身心耗竭的邊緣。步入40歲後，工作、家庭、照顧父母、養育子女等責任接踵而來，許多人一邊努力扮演各種角色，一邊卻漸漸失去自己。本書由資深精神科醫師結合最新研究、臨床經驗與真實案例，帶領讀者理解中年常見的職場 倦怠、照護焦慮、老年憂鬱等心理困境，剖析壓力與焦慮的真正來源。當外界期待與內心需求不斷拉扯，中年危機並非人生失控，而是一個重新整理人生、重新認識自己的重要契機。

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本書邀請讀者勇敢放下對「標準答案」的依賴，不再被成就、頭銜與他人的期待綁住，而是學會傾聽內心，重新找回生活的平衡與人生方向。作者提出進入「第二成年期」後，在健康、心態、財務與人際關係上的調整方法，幫助讀者建立清楚的界線，學會照顧自己，找回生命的節奏與熱情。無論你正經歷職涯瓶頸、家庭壓力，或只是開始思考未來的人生樣貌，都能從書中獲得安定內心、重新出發的力量，駛向屬於自己定義的第二航路。

書名：《沒有什麼是非你不可：在人生中場活出自我的90個思維與練習》 作者：蔡佳芬 出版社：悅知文化 出版時間：2026年03月19日

【編輯推薦】

當「好想請假」、「好想辭職」成為每天醒來的第一個念頭，也許問題不在於你不夠努力，而是身心早已發出求救訊號。這本書不急著鼓勵你撐下去，也不是教你如何成為更有效率的工作者，而是帶你辨識職業倦怠的真正原因，重新思考工作與生活的界線。從日常可實踐的調整方法，到重新找回工作意義的思考，引導讀者學會把自己放回人生的優先順位。如果你正覺得工作愈做愈累、生活失去熱情，適時休息不是偷懶，而是為了走得更長遠。

圖／琅琅悅讀

●本文推薦書為自悅知文化出版之《沒有什麼是非你不可：在人生中場活出自我的90個思維與練習》。