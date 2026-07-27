琅讀金句／奧德賽：如果上天決定要拯救一個人，無論多遠的距離都能對其伸出援手

書名：《奧德賽（名導諾蘭史詩大片原著，唯一主張【奧德賽作者是女性】傳奇譯本）》 作者：荷馬 出版社：好人出版 出版時間：2026年06月10日

名導諾蘭 神話動作史詩大片原著

奧德賽 漂泊之旅拉頁彩圖＋33張故事插圖＋奧德修斯 宅邸平面圖

唯一主張「奧德賽作者是女性」傳奇譯本

白話詳註好讀版

★★★

一個男人離家二十年，所有人都當他已經死了，為何他還拚命想回家？

《奧德賽》就是這樣一個故事。

特洛伊 戰爭結束後，奧德修斯沒有迎來勝利的榮耀，而是被命運丟進一段長達十年的漂流。他遇過女神的誘惑、怪物的追殺、同伴的背叛與死亡——最後，整支船隊只剩他一個人活著。但最難的，從來不是活下來。

當他終於回到故鄉伊薩卡，等待他的不是團聚，而是一個早已把他「除名」的世界——

妻子被一群求婚人日夜逼迫改嫁；家被陌生人占據；自己的名字幾乎被遺忘；他必須隱藏身分、重新布局，奪回屬於自己的一切。

這個版本採用山繆•巴特勒的經典英譯，以流暢的散文重寫史詩，節奏緊湊、畫面鮮明，讀起來更像一部充滿危機與反轉的冒險小說，而不是遙遠難懂的古典史詩。即使你從未讀過希臘神話，也能一路讀下去。

從英雄史詩到女性視角

更顛覆的是，英譯本譯者巴特勒提出一個大膽假說：

《奧德賽》或許並非出自男性詩人，而是一位年輕女性的創作。

當你帶著這個角度閱讀，整個故事會悄悄改變——

潘妮洛碧不只是等待的妻子，而是一位精於算計的操盤者；瑙西卡亞的出現，也多了一層曖昧與投射。

這些細節，讓這場關於冒險與復仇的故事，多了人性與情感的重量。

這不是一本遙遠的經典，而是一場關於「失去一切之後，還能不能回到原本人生」的極限旅程。

【編輯推薦】

《奧德賽》是西方冒險文學 的源頭，也是國際名導諾蘭神話史詩大片原著。特洛伊戰爭後，奧德修斯歷經十年漂流，對抗巨人、海妖、女巫與命運考驗，只為了重返家園。然而返鄉後，等待他的卻是遭人侵占的家園與被遺忘的身分。本書採山繆．巴特勒流暢英譯，並提出《奧德賽》作者可能為女性的獨特觀點，搭配白話詳註、彩圖與插圖，帶領讀者重新閱讀這部永恆史詩，陪伴奧德修斯走完最後一哩路。

圖／琅琅閱讀；聯合報資料庫；美聯社

●本文摘選自好人出版 之《奧德賽（名導諾蘭史詩大片原著，唯一主張【奧德賽作者是女性】傳奇譯本）》。👉 前往琅琅讀墨書店購買電子書，立即閱讀！