琅讀金句／不要肯定孩子的成就，要肯定他們付出的「努力」。懂得努力才能逆境求存，超越短暫的失敗

本書作者羅斯自1962年起於史丹佛大學任教，半世紀來透過設計課程啟發無數學生。他觀察到，許多才華洋溢、擁有創業夢想的優秀人才，最終卻選擇在大企業中尋求穩定，未能真正實現心中的人生藍圖。問題往往不在於缺乏能力或想法，而是少了將理想轉化為行動、重新設計人生的能力。

本書以「設計思考」為核心，結合創意、問題解決、溝通與自我調整等方法，引導讀者重新檢視人生中的困境與選擇。作者提出多項實用的人生策略，幫助我們打破既有框架，重新定義自己的可能性。透過轉換思維、勇於嘗試、學習求助與接受回饋，我們能逐步培養解決問題的能力，成為自己人生的設計者。

人生如同一場持續設計的旅程，我們不必被過去的經驗限制，也不必執著於唯一的道路。當我們願意主動探索、修正方向，並將想法付諸實踐，即使失敗也能成為前進的養分。真正的成功，不只是達成目標，而是在不斷調整與成長中，創造更有意義、更符合自我的人生。

書名：《把成功變成習慣：全球頂尖名校教授執教50年提出的10項人生忠告》 作者：博納德．羅斯 出版社：大塊文化 出版時間：2023年6月28日

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本書教導讀者真正的改變不只在於擁有好的想法，更重要的是願意開始行動。與其不斷為自己找尋停滯的理由，不如重新調整思維，為自己的選擇與渴望負起責任，透過一次次實踐，讓成功逐漸成為一種習慣。

（圖／琅琅悅讀）

●本文摘選自大塊文化 出版之《把成功變成習慣：全球頂尖名校教授執教50年提出的10項人生忠告》。