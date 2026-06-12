琅讀金句／我們沒有資格「設計」孩子的人生，他們有自己的人生使命和任務，等待他們去探索實現

《父母的旅程》是親子天下創辦人何琦瑜最真摯的生命書寫。十二歲那年，母親遠赴美國成為非法移民，她在機場送別母親後，直到二十歲才再次相見。成長過程中，生父失聯、繼父疏離，她輾轉寄住親友家，在缺乏安全感與歸屬感的環境中長大。那些關於愛的匱乏、家的渴望與被遺落的孤單，深深影響著她的人生。然而成年後，她選擇重新梳理傷痕，試著理解母親的處境、手足間的糾結，以及那個曾經逞強又孤獨的自己。一趟與過去和解的旅程，透過重新述說自己的故事，她學習告別傷痛，也重新找回愛的能力。

從專業洞察的財經記者，轉身為溫柔理解的母親與親子企業家，何琦瑜將對家庭與教育的渴望，化為陪伴無數父母與孩子成長的力量。她坦誠分享組建家庭、養育孩子、經營事業的歷程，以及成為父母後不得不面對的內在傷痕與焦慮。她發現，父母的旅程不只是陪伴孩子長大，更是一場療癒自我的修復之路。本書結合個人成長、親職體悟與教育觀察，陪伴每一位曾受過傷的孩子，以及正在學習成為父母的大人。

書名：《父母的旅程》 作者：何琦瑜 出版社：親子天下 出版時間：2026年5月28日

【編輯推薦】

每個人成長過程中，或多或少都曾帶著一些未被理解的委屈、遺憾與缺憾長大。而這本書最動人的地方，不在於作者經歷了多少波折，而是她如何選擇理解過去、接納傷口，並將生命中的匱乏轉化為愛人的力量。何琦瑜以誠懇而細膩的筆觸，寫下自己身為孩子、母親、創業者的成長歷程，也讓我們看見：原生家庭不一定決定一個人的未來，重要的是如何重新詮釋自己的故事。

圖／琅琅悅讀

●本文摘選自親子天下出版之《父母的旅程》。