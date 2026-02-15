琅讀金句／許瑋甯：不把自己放低也不讓自己登高，就這樣靜靜的，一直這樣般地吸收消化，期望成長如瓜熟蒂落般的自然有機

書名：《寫進時間的故事【附瑋甯給電子書讀者的留言音檔】》 作者：許瑋甯 出版社：聯經出版 出版時間：2026年2月6日

這一次，不演。最好的角色，是回歸自己。

十年淬鍊，感性告白，許瑋甯的真摯隨筆。

接住每個情緒的瞬間，就是給自己最好的陪伴。

一場歷時十年的內在整理。許瑋甯練習在那些微涼的、不確定的生命時刻，溫柔地接住自己的心。真摯如告白，卻也近似某種情緒的收納之書：她將日常的感發、角色的餘味，一絲一縷地分類歸檔，整理成心靈安放的空間；不再疲於成為他人的影子，以最隨興的文字與自己相伴，更在坦誠的敘述中，找到了一種安靜而強大的幸福。

在文字與影像的縫隙中，除了對自我的探尋，家人們溫暖的真實陪伴，亦是她生命中最放心的依靠。她將這些吵鬧、團結與深情刻進書頁和記憶中。除了留下印記，這亦是一本審慎對待成長的回望之作。不求登高，也不願放低，她只是安靜地吸收消化生活給予的一切，希望讀者在閱讀中也能體悟：當學會與所有發生共處，成長便會散發出輕透且堅定的微光。

▍本書特色

● 十年淬鍊，感性告白，真摯文字。

● 全彩圖文，收錄57篇隨筆、57種生活氛圍。

● 獨家收錄，插頁攝影小誌：靜物之距

▍好評推薦

林心如｜製作人、演員

徐譽庭｜導演、編劇

程偉豪｜導演

黃河｜演員

吳志璿Jimy｜化妝師

丁玉專 Amber Ting｜髮型師

方臨｜經紀人

──共同推薦

【編輯推薦】

《寫進時間的故事》是許瑋甯歷時十年的內心整理與真摯告白。她以57篇隨筆搭配多張照片，溫柔記錄演繹角色後的餘味、日常片刻與家人陪伴，在文字中接住情緒、安放自我。不再扮演他人，而是回歸真實的自己，練習與不確定相處，讓成長散發安靜而堅定的光芒，照亮前行的道路。這是一本關於陪伴、整理與自我和解的心靈之書，也是一場向內凝望的深情旅程。

