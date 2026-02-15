琅讀金句／許瑋甯：不把自己放低也不讓自己登高，就這樣靜靜的，一直這樣般地吸收消化，期望成長如瓜熟蒂落般的自然有機

琅琅悅讀／ 琅讀金句
許瑋甯新書中收錄過去的私密日記。記者林士傑／攝影
許瑋甯新書中收錄過去的私密日記。記者林士傑／攝影

我一直都想成為一個可以分享很多故事的自己。

希望在這些任性中能看到，與所有發生的一切共處，磨合，不把自己放低也不讓自己登高，就這樣靜靜的，一直這樣般地吸收消化，期望如瓜熟蒂落般的自然有機。

逛書店

NT$

NT$

NT$

NT$

NT$

書名：《寫進時間的故事【附瑋甯給電子書讀者的留言音檔】》
作者：許瑋甯
出版社：聯經出版
出版時間：2026年2月6日

★電子書獨家加值「堅定」瑋甯給電子書讀者專屬語音

★博客來獨家加贈「瑋甯聲音版自序」讓故事從聽見開始

這一次，不演。最好的角色，是回歸自己。

十年淬鍊，感性告白，的真摯隨筆。

接住每個的瞬間，就是給自己最好的陪伴。

一場歷時十年的內在整理。許瑋甯練習在那些微涼的、不確定的生命時刻，溫柔地接住自己的心。真摯如告白，卻也近似某種情緒的收納之書：她將日常的感發、角色的餘味，一絲一縷地分類歸檔，整理成心靈安放的空間；不再疲於成為他人的影子，以最隨興的文字與自己相伴，更在坦誠的敘述中，找到了一種安靜而強大的幸福。

在文字與影像的縫隙中，除了對自我的探尋，家人們溫暖的真實陪伴，亦是她生命中最放心的依靠。她將這些吵鬧、團結與深情刻進書頁和記憶中。除了留下印記，這亦是一本審慎對待成長的回望之作。不求登高，也不願放低，她只是安靜地吸收消化生活給予的一切，希望讀者在閱讀中也能體悟：當學會與所有發生共處，成長便會散發出輕透且堅定的微光。

▍本書特色

　● 十年淬鍊，感性告白，真摯文字。

　● 全彩圖文，收錄57篇隨筆、57種生活氛圍。

　● 獨家收錄，插頁攝影小誌：靜物之距

　● 電子書獨家加值「堅定陪伴」瑋甯給電子書讀者專屬語音

　●博客來獨家加贈「瑋甯聲音版自序」讓故事從聽見開始

▍好評推薦

林心如｜製作人、演員

徐譽庭｜導演、編劇

程偉豪｜導演

黃河｜演員

吳志璿Jimy｜化妝師

丁玉專 Amber Ting｜髮型師

方臨｜經紀人

──共同推薦

【編輯推薦】

《寫進時間的故事》是許瑋甯歷時十年的內心整理與真摯告白。她以57篇隨筆搭配多張照片，溫柔記錄演繹角色後的餘味、日常片刻與家人陪伴，在文字中接住情緒、安放自我。不再扮演他人，而是回歸真實的自己，練習與不確定相處，讓成長散發安靜而堅定的光芒，照亮前行的道路。這是一本關於陪伴、整理與自我和解的心靈之書，也是一場向內凝望的深情旅程。

圖／琅琅悅讀

●本文摘選自之《寫進時間的故事【附瑋甯給電子書讀者的留言音檔】》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
琅讀金句 許瑋甯 情緒 陪伴 家庭 療癒 成長 散文 聯經出版 出版風向球

延伸閱讀

琅讀金句／許瑋甯：不把自己放低也不讓自己登高，就這樣靜靜的，一直這樣般地吸收消化，期望成長如瓜熟蒂落般的自然有機

琅讀金句／你不做家務不是我們吵架的原因，問題是你沒讓做家務的我情緒好起來

琅讀金句／我想要探索的，是作為動詞的「母親」；我想知道，母親在成為母親以前，她們曾經擁有過的「志願」

琅讀金句／把自己放在第一位不代表自私，而是知道必須要先成為賦予自己力量的人，才有辦法關照別人

猜你喜歡

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。