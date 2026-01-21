琅讀金句／我有著念頭，可是我的念頭不代表我。自動、漫不經心地判別每一個念頭，才是大問題。
我有著念頭，可是我的念頭不代表我。
念頭本身當然不構成問題。
自動、漫不經心地判別每一個念頭──
這個才是大問題。
108天運筆靜心，照見自我，讓《我可能錯了》的智慧不只是一時的感動，而是深深滲入生命的領悟。
▍繁體中文手抄金句版，再度讓比約恩的智慧與你相遇
2022年1月14日，一則訃聞震撼全瑞典──經濟學家比約恩．納提科．林德布勞留下一句「我將無所遲疑、也無所畏懼地離去」，向這個世界道別。
這位安撫過無數心靈、引領人們找到內心平靜的導師，在2018年確診漸凍症後，他反倒更全心在當下，用美善與愛度過每一天。他親身示範了即使黑暗的念頭襲來，仍然可以讓內心安住在片刻的平靜。
從企業高階主管到泰國森林僧人，再回到俗世，三十餘年汲取的經驗與體悟，淬鍊成質樸卻深邃的人生智慧，《我可能錯了》正是這份智慧的結晶。這本書在瑞典一出版就登上暢銷榜首，至今售出33國版權，全球銷量破百萬冊，更在台灣、英國、韓國蟬聯綜合暢銷榜第一名。
許多讀者閱讀原書後，深受觸動，幾乎在每一頁畫重點、摺書角。現在，為了讓眼睛讀過的話語，真正滲入日常，成為人生的指南針，特別構想了這本以「抄寫儀式感」來細細品味書中智慧的手抄書，讓比約恩的智慧更內化扎根。
全世界許多讀者都被《我可能錯了》的人生智慧感動。在每一頁畫重點、摺書角之外，現在你還可以用「抄寫」來咀嚼書中的智慧。
12個階段、108天金句，讓比約恩．納提科．林德布勞的智慧，陪伴你找到對人生的嶄新詮釋。
這不是一本翻過就放下的語錄書，而是一趟溫柔的內在練習。透過 12 個階段、108 則金句的抄寫設計，邀請你每天慢下來，把一句句智慧留在心裡。當文字隨著筆觸落下，也像是在整理呼吸、安放思緒、理解自己，讓你慢慢學會與念頭相處，而不是被它們推著前行。
●本文摘選自先覺／圓神出版之《我可能錯了【金句抄寫版】：喚醒內在覺察與智慧》。
