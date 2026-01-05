琅讀金句／養生不是改變你的生活，而是防止你美好的生活被改變。就從每天一杯綠拿鐵開始吧！
【琅讀金句】
綠拿鐵這種鮮活充滿生命力的飲食方式，加上生活習慣和心態調整的多重作用，喚醒了身體的自癒力，發揮強大的修復機制。
但為什麼要等生病了、身體不舒服了才開始喝綠拿鐵呢？還是那句老話：養生不是改變你的生活，而是防止你美好的生活被改變。就從每天一杯綠拿鐵開始吧！
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養生教母陳月卿的奇蹟配方
每天一杯喝出自癒力、防病力、修復力
你是否經常腸胃不適、精神疲倦、代謝變慢，甚至三高或慢性病纏身？
經過30多年親身實踐，陳月卿打造出一杯「超級綠色能量飲」，
以天然蔬果與植化素啟動身體修復力——紓緩腸胃不適、提升免疫力、降低慢性發炎、修復慢性病體質。
健康逆轉的關鍵，就從每天喝下的第一杯超級綠拿鐵開始！
★真實故事 X 科學實證
15位健康重生案例、6位長期實踐者經驗分享：
成功減糖、改善B肝、提升免疫力、減重……
★三階段飲用指南 X 12道月卿老師私房食譜
完整腸道健康解析，全面升級健康
幫你穩定三高、降低慢性病風險，提升代謝與活力。
★簡單、快速、好喝，21天看見改變！
新鮮蔬果加堅果，幾分鐘完成，
上班族、長輩、孩子都能輕鬆喝
【編輯推薦】
養生教母陳月卿以多年的親身實踐，分享每天一杯「超級綠色能量飲」的奇蹟配方，透過天然蔬果與植化素，啟動自癒力、防病力與修復力。本書結合科學實證與真實案例，分享改善腸道、穩定三高、降低慢性發炎與慢性病風險的方法，並提供三階段飲用指南與12道私房食譜。簡單快速、全年齡適用，只要21天，每天一杯，就能為健康與人生帶來實質改變！
●本文摘選天下生活之《超級綠拿鐵．抗發炎修復飲：穩三高、遠癌症、強代謝，修復慢性病體質的每日第一杯！》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
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