籃球漫畫經典《灌籃高手》數位化 全套電子書正式上架！

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《灌籃高手》漫畫全套電子書上架。（圖／尖端出版）
《灌籃高手》漫畫全套電子書上架。（圖／尖端出版）

眾所期待的《正式上架！

陪伴無數人成長的熱血神作《灌籃高手》，今日（7/2）以全新電子書形式回歸！由作者井上雄彥老師正式授權，風靡亞洲的籃球經典，全套數位化正式登場，方便讀者可隨時隨地重溫櫻木花道、流川楓、三井壽等角色的青春歲月。電子版另特別收錄「新裝再編版」封面完整彩圖，連同漫畫一併珍藏！

過去在紙本漫畫中跨頁呈現場面，也因裝訂因素無法完整觀賞細節，如今透過電子書形式「無縫」呈現，能更完整地傳達出更震撼的視覺效果！

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《灌籃高手》新裝再編版1~20集（套書）

《灌籃高手》新裝再編版1~20集（單集）

《灌籃高手》是漫畫家井上雄彥自1990年起於《週刊少年Jump》連載的漫畫作品，整個系列完結於1996年。故事起源於籃球門外漢、「不良少年」櫻木花道一見鍾情赤木晴子，因而誤打誤撞加入湘北高中籃球隊，卻發現自己漸漸喜歡起籃球，進而因籃球而改變人生的熱血故事。

就算沒看過灌籃高手，也可能認識熱門人氣角色、櫻木花道的死對頭流川楓，聽過「教練，我想打籃球」(from長髮時期的三井壽）經典台詞，更無需多提，存在感強大的湘北籃球隊安西教練，看過一眼就不可能遺忘（慈祥的雙下巴）。

當時，《灌籃高手》共計發售單行本31冊，並於後來發行完全版24冊、新裝再編版20冊。除了漫畫發行，官方也在1993至1996年間推出電視動畫，經典場景鎌倉平交道也成為粉絲們的熱門朝聖景點。2022年，更迎來了時隔36年的最終篇動畫電影《灌籃高手 THE FIRST SLAM DUNK》─湘北高中對山王工業全國大賽冠軍，故事視角更特別以後衛宮城良田呈現，在台灣創下破4億票房。

現在，就一起重溫那份感動！

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