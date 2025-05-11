《媽媽商店》開張了！用幽默與想像探討母職的奇幻繪本

「你想要哪一款的媽媽？」「誰知道買一個媽媽這麼貴！」 楊牧詩獎得主潘家欣、波隆那拉加茲獎首獎得主林廉恩，聯手翻轉媽媽的日常與形象。（編按）

文／聯經出版

如果世界上有一家「媽媽專賣店」，你會想買什麼樣的媽媽？溫柔的？漂亮的？還是只要原本的媽媽？聯經出版近日推出的繪本《媽媽商店》，劇情翻轉日常邏輯，用幽默、自嘲的口吻，寫出當代女性多重身份的處境與議題。

繪本史上談論媽媽的作品不計其數，創作者以各種題材緬懷、歌頌，甚至批判與反思，許多女性作家、藝術家從擔任母職後，也因為身份的多重性，轉換了創作的切角，開始擁抱自己，在柴米油鹽醬醋茶間展開日夜的靈魂拷問。作者潘家欣把女兒的奇想化為故事，並邀請繪者林廉恩打造出奇幻與寫實交織的場景。這不只是一本談親情的書，更是對親子關係的重新省思。

《媽媽商店》書中的小兄妹找不到媽媽，發現一家商店有許多標價的各種類型媽媽，例如薯條讓你吃到飽的媽媽、說故事的媽媽、開跑車的媽媽…而他們想找那位「整天笑咪咪、會照顧我們的媽媽」，直到在二手媽媽區才發現最熟悉的媽媽，正忙著看小說：「我沒有很想跟你們回去欸。」知道媽媽很珍貴，小兄妹該如何「把媽媽買回去」？

《媽媽商店》內頁／聯經出版提供

潘家欣過去獲得林榮三文學獎、楊牧詩獎等文學獎項，書寫新詩、散文及進行藝術創作的她，首次創作繪本，從與女兒間的親子對話，延伸出一段兄妹的萬里尋母記。《媽媽商店》故事以逗趣又魔幻寫實的情節為包裝，實則描寫女性在「做自己」和「當媽媽」間的拉扯，更隱含尖銳的提問：媽媽的價值怎麼計算？媽媽是小孩的所有物嗎？家庭勞務的付出如何被定價？提供親子間討論價值觀與反思的機會。

繪者林廉恩出道至今，作品橫掃國內外各大獎項，然而得獎從未是她的終點，而是說故事的過程。她將鄉愁轉化為獨特、無國界的圖像語彙，在畫面的各處安放記憶中的日常景物，她豐富的構圖、流暢的鏡位轉換，誇張的大小對比，精采表現人物心境的細微變化。如電影般的分鏡轉換、流暢的翻頁效果都體現了紙本繪本獨有的魅力。

《媽媽商店》內頁／聯經出版提供

聯經出版即將於5/17（星期六）為本書舉辦首場新書分享會，邀請到作者潘家欣和繪者林廉恩對談，兩位除了以作繪者身分分享《媽媽商店》創作幕後，也將以媽媽的身分討論新世代的親子關係，和身為媽媽的各種喜怒哀樂。

【新書分享會資訊】 主題｜一個媽媽多少錢？《媽媽商店》討價還價新書分享會 〈台北場〉 日期｜2025/05/17（六） 時間｜14:00-16:00 地點｜春秋書店（台北市大同區赤峰街41巷7號） 講者｜潘家欣（本書作者）、林廉恩（本書繪者） 〈台南場〉 日期｜2025/06/29（日） 時間｜14:00-16:00 地點｜版本書店（台南市北區開元路148巷33弄9號） 講者｜潘家欣（本書作者）、林廉恩（本書繪者）

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