2025台北國際書展／在歲月中自在前行 沈春華分享精彩人生

金鐘主播沈春華於今（6）日在台北書展開設「走過挑戰，擁抱自在」講座，分享最新著作《在歲月裡淘金，一閃一閃亮晶晶》當中書寫到的人生歷程，現場人山人海，言談幽默，毫無冷場。除了親友到場支持外，還有民眾親自製作剪報，表示她在國中時曾經與沈春華通信，和她是筆友關係，讓沈春華十分驚喜與感動。

圖／台北國際書展

沈春華表示，《在歲月裡淘金，一閃一閃亮晶晶》書中分享的並不只是事業巔峰時期，更是著重於跨出舒適圈後，如何面對接踵而來的挑戰，並形容自己雖然退出主播台，但「退而不休」。沒有播報新聞的沈春華，選擇投身公益、拍廣告、與國際學校交流等活動，嘗試人生更多不同的可能性，生活多姿多彩。

書名：《在歲月裡淘金，一閃一閃亮晶晶》

作者：沈春華

出版社：天下文化

出版日期：2025年1月22日



沈春華也在講座中與觀眾分享從小的經歷與人生故事，當時的她，僅僅28歲就獲得6座金鐘獎，手中握有三檔叫好又叫座的節目，卻毅然決然踏上美國留學之路，想探索世界、完成留學夢想。沈春華強調，世界變化得太快，人生要永遠保持夢想，也鼓勵正在度過「大齡生活」的民眾，年齡只是數字，不需屈從於他人的定義，重要的是自身的心態與智慧的累積。

圖／台北國際書展

榮獲13座金鐘獎的沈春華，睽違15年再度發表新作品，沈春華坦言，寫書的動機是為了分享正能量，不只是想給同齡的「同溫層」鼓舞，也想告訴年輕人「選擇」的難度和重要性，勉勵年輕人不要輕忽每一天，可能會在人生的某個偶然，寫下屬於自己人生書本的答案。

圖／台北國際書展

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展覽資訊： 2025第33屆台北國際書展 Taipei International Book Exhibition 2025

展覽地點及時間：台北世貿中心一館一樓展場

展出時間：

2/4-2/6 (週二-四) 10:00-18:00

2/7-2/8 (週五-六) 10:00-22:00

2/9(日) 10:00-20:00

展期6天全面開放購票入場

※書展訊息詳見官網