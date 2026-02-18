我決定讓自己更幸福！困境中看見破繭重生的美麗

（內容／賴芳玉，編輯撰稿／一刻鯨選）

你可以把我當朋友，你也可以把我看作見過很多人生故事的專業人士，透過我的這樣的一個故事當中，帶給你們更多的想像，也更多的思維，甚至是更多的覺察。希望你能夠得到你所得到的，所有的決定都是為了讓自己幸福。

在最困頓也最美好的時候破繭重生

經常有人說做家事案件特別辛苦，但是我為什麼可以繼續這樣走 30 年，是因為我看到他們破繭重生的那種美麗、那種生命的璀璨，都是每一位家事律師，大概都在這裡頭看到的成就感或價值感。

那其實我最大的議題就是，我看到生命在一個困境中的一個轉向的時候，它是非常迷人的，它那種迷人，或許別人看到是那種苦，我卻看到那種苦之後的那種美好，那個美好是惦記著他們未來幾十年，日後再遇到同樣的困境的時候，他們展現的那個自信。

離婚有時候就是一個「向死而生的」學問，你知道有時候婚姻在這種人生這麼多的漫長的日子裡，我們從來沒有辦法知道，真的愛情是可以如同這種海誓山盟般的美好嗎？其實人終究是有一些變化，情感也是個變化，這都是一個生命力的展現，當我們能夠對著像大自然，像一朵花的花開與花謝這樣自然般的去接受的時候，也就理解了在愛裡面或在婚姻裡面，它的起起伏伏，它的花開花謝，那無論是花開或花謝都是一個生命裡頭的歷程，也是我們所感受到這個大自然教會我們的事情。

但你無論如何都要相信一件事情，此時的你一定是最美好的時候，你要相信你的命是好的，無論你現在多苦，你都要相信你的命是好的，你現在是已經做到最好的安排，你的生命為你做到最好的安排。

三種「隱形暴力」告訴你，關係出了問題

第一種就叫「關係裡，你是被攻擊了」。這件事情其實不好分辨，我們往往會覺得關係就是吵吵鬧鬧的，就是所謂的床頭吵床尾和的，可是你可以稍微回想一下自己的狀態。你有沒有覺得你在家裡往往被攻擊？你不具有一個價值，就是你被貶抑了，譬如說你怎麼家務也做成這樣，你工作能忙到什麼呢？或者說你又沒有工作，你成天坐在家裡都不會嗎？事情就這樣子而已做不好嗎？

第二種就是你被「孤立」、「忽視」。你有沒有一種經驗過，就是有時候吃飯的時候大家都在吃飯，你一個人在廚房，或是有沒有一個就是在很多慶祝或聚會的時候，你好像都被放到一個很邊緣，永遠在忙碌的那一個，被忽略的感覺。

我記得我有一個女性朋友，有一次我到她家去，然後我看到她全家福的照片裡面，所有的人都很開心，就他這個人是被遮起來的、被蓋掉的。我說：「哇！還有這種事情！」那時候我充分的感受到：原來被排擠、被邊緣化、被孤立、被疏忽這件事情，是非常的讓人家感到不舒服的。

第三種叫作「日常的微隱暴力」，也就是說一個人在日常生活當中，所有的事情都被控制、被要求或者是被攻擊。譬如說我現在想回娘家，但是你說：「你這個女人，回娘家回那麼多次，那你就不要結婚好了！」或者是「你的家教怎麼那麼差？你媽怎麼教你的？」或者你這個先生「你就是媽寶，你什麼事情都要過問你媽媽。」

像類似這種，你的日常生活不斷的被攻擊，我們都稱之為「隱形暴力」，這個在目前歐洲包括英國很多國家，都把它立為一個家庭暴力防治法的一個概念了，可是我們都會覺得這是一個很夫妻的日常，但實際上都是在關係裡面被攻擊的。

把關係改變當作珍愛自己的前提

如果你在關係中卡關了，我得先要恭喜你，至少你知道你被卡關了，也就是說，我們如果可以活得很覺察我們的婚姻是處在一個不舒服的狀態，也就是你自己這個人是不舒服的，這件事情都是好事。就怕你一直在這種有毒的關係裡頭，或者是有家庭暴力的關係裡頭，不斷的順從、不斷的犧牲。──最怕就是這個。所以當你覺得你卡關，我覺得反而要恭喜你，你至少知道，珍愛自己以及如何去改善這個關係。

