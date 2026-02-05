2026冬奧開打！為什麼台灣隊叫「中華台北」？3分鐘看懂國家隊命名始末

（內容／戚海倫，編輯撰稿／一刻鯨選）

2026 年 2 月 6 日到 2 月 22 日，冬季奧運在義大利米蘭-柯蒂納戴比索展開，台灣的運動好手將參加雪車、花式滑冰、競速滑冰、阿爾卑斯式滑雪、越野滑雪五項賽事。每逢國際賽事，「隊名」總會引起討論，究竟「Chinese Taipei」這個名字的由來是什麼呢？

左為2026冬奧開幕式場地聖西羅球場，右為閉幕式場地維羅納圓形競技場。（圖片來源：Unsplash）

1970年代，當時我們因為國際政治形勢的關係，被迫在1970年退出聯合國，「中華奧會」跟許多運動協會在國際奧會還有各個國際運動組織的會籍，相繼受到對岸的排擠而終止。那個年代，很多我們的運動選手沒有辦法去參加國際運動競賽跟活動，權益是受到了嚴重的影響。

大家去想像一下，如果他非常辛苦的在練習，可是卻因為這個因素沒有辦法到國際去比賽，去證明自己的實力，是不是一件非常可惜的事情？那經過很多年的努力跟折衝，中華奧會是在1981年的3月23號，在瑞士洛桑跟國際奧會簽訂了一項協議，確定說我們從1980年代沿用至今參加奧運會的名稱等等的儀程。

依照洛桑協議，中華奧會的英文名稱「Chinese Taipei Olympic Committee」，會徽跟會旗是經過國際奧會的執委會來核准。那我們因為這樣，享有跟其他國家奧會相同的權益，這件事非常重要。國際奧會並且同意，來協助我們的運動協會去恢復相關國際總會的會籍，也就是說，因為這樣才能夠到國際去比賽。

（圖片來源：Unsplash）

中華奧會的會歌跟儀程排序，在1983年經過國際奧會確認，當時的國際奧會主席薩馬蘭奇指示說，中華奧會依照「Chinese Taipei」在奧林匹克通訊錄（Olympic Directory）上面的排列順序，用英文代碼TPE是列在「T」這個組別；之後中華奧會跟各運動協會參加國際運動賽會跟相關的體育活動，它的排序、出場的順序，都依照這個規定辦理。

那大家當然也知道我們其實不希望被排在「C」，因為跟這個「China」有被矮化的嫌疑。由於兩岸的關係確實是相當特別的，洛桑協議的簽署確實保障了我們的奧會能夠享有跟其他國家奧會「NOC」相同的權益。

至於中文名稱，特別是我們的運動代表隊也會有機會到中國大陸去參加體育活動。那中華奧會跟中國奧會，1989年4月6號就在香港簽署了一項協議，裡面寫到台灣地區體育團隊及體育組織赴大陸參加比賽、會議或活動將按國際奧會有關規定辦理，大會就是主辦單位所編印的文件、手冊、寄發的信函、製作的名牌，以及所做的廣播，凡是用中文指稱台灣地區體育團隊以及體育組織時，都稱為「中華台北」。

那如果說我們的選手在奧運會奪下金牌，升起的是中華奧會的會旗，播放的是會歌。參加國際奧會相關活動的人員，像是選手、教練、裁判、官員代表，其實都必須要遵守這個奧會模式。

如果說不遵守奧會的模式會怎樣呢？國際奧會其實只承認「Chinese Taipei」的名稱，奧會會旗，還有會歌。如果不遵守的話，我們的選手或者是中華奧會，有可能會被停權或者是取消承認，最嚴重的話，就是喪失我們的奧會會籍，以及參加相關國際運動賽事的權利。

