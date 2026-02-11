新春充電首選！一刻鯨選祭出開運紅包，再聽古埃及、克林姆、故宮紅樓 三大強檔藝術饗宴

辛勤工作一整年，農曆春節將至，你準備利用假期好好為自己「充電」一下嗎？

今年新春，一刻鯨選以為自己充電為主題，結合「藝術」與「知識」的特別企劃，不僅祭出限時開運紅包、優惠專區課程均一價，更推出三大年度強檔課程，涵蓋古埃及文明、維也納國寶級畫家賞析與故宮國寶器物，讓你在看展前、車程上或居家休憩時，都能夠隨時隨地展開一場跨越時空的文化壯遊！

埃及展覽前導必修課 聽懂古埃及的權力與永生

隨著奇美博物館《埃及之王》特展話題不斷，古埃及文明再次成為熱搜關鍵字。然而，面對巨大的法老雕像與繁複的象形文字，許多人往往只能看熱鬧。為此，一刻鯨選特別製作《聽見古埃及：悠悠尼羅河，走入法老、神祇與永生世界》課程，作為觀展前的最佳「知識懶人包」。

不同於展場導覽，這門課程著重於建立完整的「知識系統」。從破解「法老的詛咒」傳說、埃及豔后的真實樣貌等趣味歷史翻案切入，進而深入探討拉美西斯二世的權力佈局、神祇信仰對人民生活的影響，以及大英博物館埃及學的建立祕辛。讓你在踏入展場前，先具備解讀文明的眼光，把單純的視覺震撼，轉化為深刻的歷史理解。

埃及權威邱建一主講《聽見古埃及：悠悠尼羅河，走入法老、神祇與永生世界》（圖片來源：一刻鯨選）

金色傳奇的背後 揭密克林姆與維也納世紀末風華

若你嚮往歐洲的藝術氣息，那麼絕不能錯過《藝術賞析─「克林姆與美景宮」經典畫作》。維也納象徵主義大師克林姆，以金箔入畫的風格聞名於世，其畫作中那種紙醉金迷與情慾流動的氛圍，至今仍深深吸引著現代觀眾。

本課程由美學名家胡琮淨老師領讀，帶領聽眾深入奧地利美景宮，一探克林姆名畫背後的祕辛。從他備受爭議的創作歷程、與維也納分離派的革命情感，到畫布下隱藏的愛情與叛逆。課程不僅解析畫作的符號密碼，更宏觀地呈現了19世紀末維也納在音樂、藝術與思想上的激盪。不用飛出國，透過聲音也能沉浸在那個華麗而頹廢的金色年代。

美學專家胡琮淨主講《藝術賞析─「克林姆與美景宮」經典畫作》（圖片來源：一刻鯨選）

從故宮走進大觀園 聽見《紅樓夢》的富貴與虛實

呼應國立故宮博物院備受矚目的展覽，一刻鯨選與故宮攜手推出《賞析故宮器物，聽見紅樓夢人物──從故宮走進大觀園》。這門課程由故宮策展人王亮鈞與知名作家鄭穎跨界對談，打破過去僅從文本閱讀小說的視角，改由「文物」出發。

曹雪芹筆下的《紅樓夢》以細膩的器物描寫著稱，而這些原本看似冰冷的古董，在課程中被賦予了溫度。透過故宮珍藏的清宮舊藏，你將能「聽見」書中人物的生活細節：從嬪妃手中的指甲套看見宮廷審美，從冬日的暖手爐感受貴族的日常，甚至從薛寶釵房內的「土定瓶」窺見其性格中的極簡與高潔。這不僅是一堂文物課，更是一場穿越三百年的豪門美學導覽。

故宮策展人王亮鈞主講《賞析故宮器物，聽見紅樓夢人物──從故宮走進大觀園》（圖片來源：一刻鯨選）

在這個馬年新春，不妨戴上耳機，讓一刻鯨選成為你的隨身書房。從東方的紅樓夢境到西方的金色維也納，再到神祕的尼羅河畔，用聲音開啟一整年的智慧與眼界。