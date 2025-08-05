2025臺灣文博會／文策院參展助攻臺灣原創IP 四場論壇場次一次看

為了推動臺灣原創 IP 的商業化轉譯、跨域合作與國際市場拓展，文化內容策進院（文策院）將於 8 月 5 日至 11 日於「2025臺灣文化創意博覽會（文博會）」在台北南港展覽館一館 1 樓的「品牌商展」區，推出展示十二組臺灣原創圖像與出版 IP 與產業數據分析的「IPOP-UP！臺咖潛力IP養成專門店」主題展館，舉辦四場「角色IP論壇」，並邀請來自九國 IP 市場的「國際買家團」，期盼從商模潛力分享、市場趨勢分析到市場拓展等三個面向，提供臺灣原創 IP 產業更精準的商業想像，接軌國際市場。

「2025臺灣文化創意博覽會（文博會）」分為「文化策展」與「品牌商展」兩展區，文策院僅參與「品牌商展」區。文策院董事長王時思表示，臺灣原創角色 IP 與原創故事 IP，都具有國際市場發展的潛力，透過文博會的平台，希望讓業者掌握商機、建立人脈，進行跨域產業交流媒合及國際商務拓展，讓臺灣的角色和故事以商業模式更加擴散，走向全球市場、走進國際朋友的生活裡。

文策院「IPOP-UP！臺咖潛力IP養成專門店」主題展館。

為讓參與「品牌商展 」區的臺灣業者，了解臺灣原創 IP 的商業轉譯模式及潛力、促進合作契機，今年文策院特別在「品牌商展 」區中，策劃「IPOP-UP！臺咖潛力IP養成專門店」主題展館，分別展示具有轉譯商機的六組臺灣原創角色 IP 及六組臺灣原創出版 IP ，並以臺灣民眾對 IP 的喜好、購買取向等消費資訊，呈現最新的國內 IP 市場趨勢；展場中同步串聯文策院營運的 IP Meetup 線上平台，供業界直接與平台上展示的臺灣原創作品或提案相遇、直接進行線上聯繫與洽商。期盼打造線上線下雙軌推廣機制，擴大 IP 能見度與合作機會。

展出的六組原創圖像角色 IP，涵蓋多元合作形式與跨界成果：包括漫畫家黃色書刊成功改編為動畫作品的《勇者系列》；攜手爭鮮餐飲集團推出聯名玩偶〈壽司圖鑑〉的圖文創作者《10秒鐘教室》；與日本西武鐵道合作彩繪列車及旅遊贈品的插畫角色《爽爽貓》；出自韋宗成作品《冥戰錄》、曾擔任西門町商圈代言人的漫畫角色《林默娘》；與全家便利商店聯手推出中元節商品的《鬼門圖文》，以及曾舉辦線上虛擬售票演唱會的人氣 VTuber《杏仁ミル》。

出版內容 IP 部分則展出極具改編潛力的作品：包含 2024 年獲得臺灣文學金典獎的 《噤聲之界：北臺灣客庄與原民的百年纏結和對話》、入圍 2024 年臺灣文學金典獎的《魚眼》；兩部推理故事《腥紅速寫》、《我知道你沒有說謊》，以及人氣臺漫《課金派戀愛》、《集合！RENDEZVOUS》等。

展館中分享的國內 IP 市場調查數據，則透過圖像化分析、實體展示與互動體驗，全面呈現臺灣原創 IP 的市場效益與產業潛力；展館中也設有互動遊戲區，完成指定任務即可獲得限量扭蛋吊飾鑰匙圈，讓參與者在趣味中體驗 IP 的多元魅力。

展館帶來十二組臺灣原創圖像與出版 IP 與產業數據分析。

四場「角色IP論壇」則希望提供臺灣原創角色 IP 可借鏡的全球實務經驗，協助業者掌握國際市場趨勢：包括日本 Sanrio Co. 三麗鷗企劃部部長入江暁子（AKIKO IRIE）的「三麗鷗經典IP的活化：角色的崛起賦予新的形象價值」、 Warner Bros. Discovery Kids & Animated Originals 的資深總監 Carlene Tan 的「成人童心經典再現 — 以湯姆貓與傑利鼠為例」主題演講；以及夢田影像（小兒子阿甯咕）製作總監黃子榕、松原好日（章魚熊）專案經理李郁婕、插畫家囂搞，帶來「角色 IP 品牌養成：從創意出道到跨域變現的全階段攻略」；怪奇事物所寫字所所長 InHaw、插畫家霸軒則將在「社群經營的秘密：如何讓粉絲成為品牌的最大推手」一同分享社群經營的實務經驗，期待帶動國內外專業人士交流。

文策院參展「2025文博會」將於8月6日至7日兩天舉辦4場「角色IP論壇」活動。

此外，文策院已連續第三年於文博會期間主辦 「角色 IP 國際買家團」，今年除了授權代理、動畫製作公司外，更特別邀請通路採購、零售及快速消費品（FMCG）業者來臺洽商，涵蓋英、美、義、日、韓、泰、馬、墨與香港等地的專業買家共 34 位，期盼串聯臺灣原創角色 IP 接軌海外零售消費端，同時提升國際各類授權與跨域內容開發的可能。

為增加臺灣業者與 IP 創作者對國際市場實戰經驗的了解，文策院也舉辦「海外 IP 產業專家一對一諮詢會」，邀請來自日韓義三位具授權實務經驗的國際專家，為角色品牌經營者及 IP 創作者提供 Portfolio Review （作品點評）服務，提供創作或品牌經營的量身建議，開放報名後即預約全滿。三位專家為 CBLA 日本角色品牌授權協會海外顧問東山靖（Andy Y. Toyama）、韓國文化內容授權協會（KOCLA）理事長趙泰奉，以及《Licensing Magazine》總編輯兼波隆那授權展區負責人 Cristina Angelucci。諮詢將從「品牌潛力評估」、「授權包裝」、「展會接洽策略」到「市場拓展方向」等面向，提供專業分析與實務建議，協助臺灣 IP 強化授權競爭力，加速接軌國際市場。更多論壇資訊與消息請關注文策院官網或臉書社群查詢。

2025臺灣文博會文策院參展資訊： 「IPOP-UP！臺咖潛力IP養成專門店」 時間/地點：8/5（二）- 8/11（一）臺北南港展覽館1館 「角色IP論壇」 時間/地點： 三麗鷗經典IP的活化：角色的崛起賦予新的形象價值

8/6（三）14:00-14:40 南港展覽館1館3樓宴會廳 成人童心經典再現—以湯姆貓與傑利鼠為例

8/6（三）15:00-15:40 南港展覽館1館3樓宴會廳 角色IP品牌養成：從創意出道到跨域變現的全階段攻略（免費場次）

8/7（四）14:30-15:20 南港展覽館1館1樓商展舞台

社群經營的秘密：如何讓粉絲成為品牌的最大推手（免費場次）

8/7（四）15:30-16:10 南港展覽館1館1樓商展舞台

