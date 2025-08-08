【抽獎】琅琅悅讀周年慶 回顧2025上半年閱讀聲量TOP20關鍵詞

2025年邁入下半年，華文世界首屈一指的大眾文化媒體《琅琅悅讀》已陪伴大家走過三個年頭。今年，我們特別彙整出2025年上半年網站中最受歡迎的四大主題，包含：「影視江湖再起風雲」、「從餐桌開始的健康」、「穿越時空的文化旅程」以及「2025神祕學天堂」——總計20篇精選內容，橫跨娛樂、閱讀、日常與自我成長，展現豐富多元的面貌。

回顧排行榜趨勢可見，今年讀者對於「帶有故事性的知識內容」展現高度閱讀熱情。無論是以影劇為媒介重新認識金庸經典文本、從一杯奶茶、迷迭香牛排還是水餃，衍伸出的味覺體驗與料理記憶，或是透過一件文物、一則預言而重獲新生，我們看見讀者渴望在資訊洪流中找到深刻而有感的內容。這也呼應了我們持續推動的方向——打造一個既貼近生活、又能激發文化思辨的閱讀空間。

適逢《琅琅悅讀》三周年，我們特別舉辦「人氣閱讀回顧×投票抽好禮」活動，祭出萬元3C家電購物金、千元禮券等多項好禮，總市值近4萬元，邀請大家一起參與！（立即票選玩抽獎，文末詳見活動辦法）

圖／琅琅悅讀編輯室

#電視劇 #電影 #古裝 #金庸

古裝劇、武俠世界、奇幻改編故事始終讓觀眾魂牽夢縈。從經典文本金庸《笑傲江湖》的全新詮釋、《神雕俠侶》經典重啟，到改編《盜墓筆記》作家南派三叔的小說的陸劇《藏海傳》、鬼才小說家馬伯庸同名小說的《長安的荔枝》，影視改編作品的討論熱度居高不下！足見觀眾對影劇消息的高關注，尤其是古裝劇題材。

琅琅悅讀觀察到這股趨勢，終於自今年7月起全新推出「星劇點」頻道，系統化整理各式影劇話題，帶來更即時且多元開播消息與影評觀點。比較2024上半年與今年上半年TOP10熱文，即有50%聚焦影視改編話題，這不僅反映觀眾的情感投射與文化興趣，也驗證影視創作與閱讀之間的緊密連動。現在就跟著👉「星劇點」，一起解碼這些跨時空的戲劇魅力！

圖／琅琅悅讀編輯室

#作家餐桌 #飲食文化 #飲控 #醫療保健

飲食，是一種日常，更是一種文化與身體的對話，這個系列邀請大眾關注飲食、文學與健康的多重脈絡。從「晚餐該什麼時候吃」到「奶茶順序改變味道」，反映出飲食與身體的微妙平衡，帶領讀者一同思考「我們為什麼這樣吃？」。特別是生老病死在所難免，林靜芸醫師透過飲食起居的關懷，偕手丈夫面對失智症種種難關，溫柔堅定陪伴的照護日常，格外讓人動容。

【作家餐桌2.0】特邀知名插畫家Corter操刀首檔主視覺，每週二定期更新一篇作家推介料理，以別具匠心的圖文和文學佐料，週週滿足吃貨好奇心！

此外，琅琅悅讀推出的【作家餐桌2.0】系列，邀請作家以美食逸品為題進行書寫，無論是舉家上館子還是挽袖下廚，留下深植人心的美食記憶。本系列自3月起，每週二準時更新，將持續至9月，這不僅是味覺的探索，更是對自我與生活節奏的重新審視。現在，就讓我們從字裡行間嗅聞一道道屬於人生的料理香。

圖／琅琅悅讀編輯室

#歷史 #考古 #藝術 #展覽資訊 #故宮 #松菸 #博物館

你曾想過，千年前的出身官奴的天才少女的上官婉兒，是如何躍升巾幗宰相？墓誌中又留下什麼歷史真相？或是故宮文物《賣漿圖》，若能開口，會與我們聊些什麼？近來琅琅悅讀推出多篇聚焦歷史與藝術的熱門文章，從故宮百年企劃、司馬遷的多重歷史身分談起，再延伸至線上搶先導覽的「大都會博物館名作展」，讓你不出門也能走一趟世界級文化巡禮。

松山文創園區今年開始持續發揮松菸大基地的潮流與文創影響力，7月4日至9月7日止，今夏推出「松菸炒臺北」，結合運動、音樂、市集、各大展演，以及2025臺灣文博會和2025潮台北兩大活動主辦指定場域，提供大家豐富且充實的暑期體驗！

更不能錯過的是，現正於松山文創園區登場兩大年度活動，結合音樂、運動與市集展覽的「夏日松一下：松菸炒臺北」(展期到9/7)，以及「2025台灣文博會」主展場活動（展期至8/11），本頻道已貼心整理【懶人包攻略】與展覽亮點推薦，無論你是文青、家長還是攝影愛好者，都能找到喜歡的展區，錯過再等一年！

圖／琅琅悅讀編輯室

#2025大預言 #民俗信仰 #雨揚居士 #媽祖 #運勢

2025年似乎註定是動盪不安一年，持續膠著烏俄戰爭、川普貿易戰、大罷免公投等，像是潛藏在紛擾世界下的背景噪音，不斷刺激我們想要從神祕學或宗教信仰中尋找出口，尋找心靈的錨點。上榜文章可以發現，神祕學持續引發大眾關注。從《我所看見的未來》震撼預言引發的「2025大災難」討論，到十二生肖運勢、民俗轉運指南、雨揚居士開示、媽祖神蹟與拜拜實用攻略，這幾篇文章不只描繪了現代人面對未來的不安，也呈現出一種「靈性與命運交織」的文化趨勢。琅琅悅讀讀者對於信仰、玄學與民俗的關注，反映出閱讀與神祕學生活早已緊密交織，人們渴望在不確定的時代中尋找方向、祈求轉機。

以上是最具聲量四大主題與20強關鍵詞，看完後你覺得哪一篇文章題最吸引你呢？或者什麼主題關鍵詞你最感興趣，或者讀完最有收穫呢？

「琅琅悅讀」網站致力於成為華文世界的閱讀導覽員，今年特別以擬人方式介紹站內五大頻道，琅琅悅讀首度將被打造成文藝喫茶店的故事場景，打破一般人對新聞網站給人的距離感與嚴肅印象，由「書市圈」化身琅琅書店店長與喫茶店店長，提供各式閱讀特調並娓娓介紹店內四位熟客「看聯副」、「藝開罐」、「迷創作」、「星劇點」的角色設定與各自喜好，將一步步的帶你認識琅琅悅讀喫茶店的愜意生活，讓他們陪大家一起沉浸周年慶時光。

👉 更多角色設定歡迎至：琅琅悅讀喫茶店 5個頻道擬人角色大公開

琅琅悅讀「粉絲團」同步歡慶3週年，指定完討論區完成打卡後，加碼再抽「無印良品千元禮券和全家冰淇淋」！

👉 更多打卡抽獎活動歡迎至：琅琅悅讀粉絲團 討論區

