曾準確預測311地震！日本漫畫《我所看見的未來》2025年7月大災難預言引發關注

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（背景圖/unsplash；書封／大塊文化）
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文／琅琅悅讀

神預言《我所看見的未來》，曾因成功預測311東日本大而轟動一時，如今更因「2025年7月的大災難」預言，再度掀起熱烈討論。在全球天災頻傳的此刻——如緬甸罕見的芮氏規模8.2大地震、日本與韓國的森林大火、印尼火山活動加劇，不禁讓人思考這些自然現象僅是巧合，還是未來更大災難的前兆？

（圖/unsplash）

驚人的「預知夢」能力

《我所看見的未來》作者漫畫家竜樹諒，自1998年封筆隱退後便鮮少公開露面。然而，她在1999年出版的這本漫畫，卻因其內容屢次成為媒體焦點。竜樹諒自年輕時便擁有「預知夢」能力，並養成長期記錄夢境的習慣。這些夢境後來竟與現實世界發生的重大事件驚人吻合，最廣為人知的案例，便是2011年3月11日的東日本大地震。

書名：《我所看見的未來　完全版（竜樹諒預言漫畫集）》
作者：竜樹諒（たつき諒）
出版社：大塊文化
出版時間：2022年7月1日

當年這場規模9.0的強震，伴隨巨大海嘯與福島核災，造成近兩萬人死傷。然而，讓人震驚的是，竜樹諒1999年出版的漫畫封面上，竟明確標註「大災害是在2011年3月」，這一巧合讓無數人驚嘆，甚至相信她的夢境記錄具有某種不可思議的「預知」能力。

除了311大地震，作者的夢境還曾「預見」多起重大事件，例如英國黛安娜王妃車禍離世、皇后合唱團主唱佛萊迪·墨裘瑞（Freddie Mercury）病逝等多則預言被認為已經應驗。

絕版多年，迎來再版！

由於長期絕版，這本書甚至在日本網路拍賣上炒作至一本16萬日圓的高價。直到2021年，日本出版社飛鳥新社終於聯繫上作者，並宣布推出全新「完全版」。不僅完整復刻1999年初版內容，更首次公開竜樹諒的「夢日記」手稿，包括當時未曾描繪的夢境，如「富士山大爆發」、封面畫作的真正來源，甚至在後記中明確表示：「漫畫中描繪的大海嘯，並非2011年的那一次……」這句話意味深長，讓人不禁聯想到未來可能發生的更大規模災害。

（圖/unsplash）

2025年7月的「大災難」預言

隨著世界各地的地震頻發與極端氣候加劇，《我所看見的未來》中的「2025年7月5日大災難」預言格外令人關注。作者在書中警告，這場災難將主要影響環太平洋西側，包括沖繩、台灣、香港、菲律賓等地。竜樹諒在後記中寫道：「預知，是警告。因為『能夠避免』，所以『〔被〕看到』。我相信有方法能減少災難的衝擊……」如果未來的災難真的能透過警覺與準備來減輕影響，那麼，這本書是否能成為一個重要的提醒。

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