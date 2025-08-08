琅琅悅讀喫茶店 5位頻道擬人角色大公開

在城市轉角，一間名為「琅琅悅讀」的喫茶店靜靜開張。這裡不僅有香氣四溢的咖啡與奶茶，更有五位風格迥異的人物經常出沒於此──他們是頻道的化身，也是閱讀生活的嚮導。

琅琅悅讀3歲周年慶，為網站頻道打造專屬擬人角色，打破一般人對新聞網站給人的距離感與嚴肅印象，由「書市圈」店長領軍，與「看聯副」、「藝開罐」、「迷創作」、「星劇點」四位熟客攜手登場，邀請你一起走進他們的故事，享用閱讀特調、拍照打卡，抽萬元購物金吧！（文末詳見活動辦法，一定要滑到最後！）

五大角色介紹

✏️ 看聯副｜資深文青的清晨書桌

身穿復古西裝、手握鋼筆，在綠色復古檯燈前細細筆記，是喫茶店裡最早報到的熟客。42歲的他對文學與時事新聞瞭若指掌，職業記者身份鮮少有人知道，就連店長也只知道用「資深文青」稱呼他。

他嚴謹卻不嚴肅，總能用寧靜的存在感染整間店的氣氛，適合與他共享一段安靜的晨光時光。每天固定來店內，點一份熱伯爵鮮奶茶與奶油吐司，一邊閱讀報紙，一邊沉思新詩創作是他閒暇之餘的愛好。

圖／琅琅悅讀編輯室

頻道特色：

「看聯副」收錄每日聯合副刊、家庭副刊和繽紛的最新圖文內容，並提供獨一無二的「聯副數位專題」，讓您時刻感受閱讀聯副的感動。

👉 立即閱讀「看聯副」

🎨 藝開罐｜高冷藝術家的柔軟時刻

圖／琅琅悅讀編輯室

她是攝影師，也是插畫家，總穿著一襲黑色洋裝，拿著單眼相機在角落鑽研。32歲的她外表高冷、不易親近，對色彩、空間氛圍的感受力極其敏銳，喜歡蒐集木質調香氛，有喜歡用全罩耳機收聽節目，總是一邊學習，一邊忙著繪畫，鏡頭記錄下的是你從未見過的喫茶店美景。

別看她表面淡然，就以為她高冷很難接近，她可是最有愛心的一位客人，經常投餵罐罐、撿流浪貓回家的溫柔系大姐姐。

頻道特色：

「藝開罐」傳遞最新藝文動態、深度藝文帶您品讀文藝縱深，讓您快速掌握影視動向、設計美學及各類展演活動資訊。

👉 立即閱讀「藝開罐」

📚 書市圈｜店長的日常與理想

圖／琅琅悅讀編輯室

喫茶店的靈魂人物、也是書店的主理人。35歲的他總是親力親為捲起袖子整理書架、熱情接待客人，上知天文，下知地理，只要你想和他聊天，他可以滔滔不絕地分享。此外，他也是店裡最有人氣的找書專家，只要給他一個關鍵詞，他立刻能調出一杯你的專屬閱讀特調與陪你度過悠閒時光的推薦書單！

白襯衫與卡其圍裙是他的基本標配，他曾說，所有日式洋食裡他最愛拿坡里義大利麵，原因無他，因為這道料理藏著專屬的愛的語言，如同「今晚月色真美」一樣浪漫。

頻道特色：

「書市圈」提供各類新書出版快訊，輕鬆瀏覽精選書摘，與眾多和出版相關的線上、線下活動分享，讓您快速掌握書市脈動。

👉 立即閱讀「書市圈」

💻 迷創作｜中性短髮的文學系男孩

圖／琅琅悅讀編輯室

23歲的他個性靦腆、穿著隨性，最喜歡點豬排咖哩與可爾必思，是店裡靜靜創作的角落客。從中文系畢業後應聘上了廣告公司擔綱社畜，他每周最期待的就是能在「周休二日」和「居家上班日」，跑到喫茶店靜靜地創作，有時構思讓人捧腹大笑的文案、有時構思小說世界。

他總能從別人的對話中靈光乍現，默默記錄下生活中的感動，用創作展現他的內心世界，經常被誇讚很有創意與想像力。

頻道特色：

「迷創作」致力於發掘潛力作品、創造內容收益，並提供多元媒合發展機會，同時挹注報系豐富媒體資源，打造創作、閱讀、媒體一站式的全新舞台。

👉 立即閱讀「迷創作」

🌟 星劇點｜滑板少女的亮眼日常

圖／琅琅悅讀編輯室

最新加入的客人：星劇點，是一位店內開心果。熱愛多層次穿搭風格，也愛衝浪、滑板和一切有趣且刺激的休閒娛樂。拎著滑板一進門就喜歡有朝氣且有禮貌的向大家打招呼，喜歡拍照打卡、製作Reels短影片分享生活點滴，也會在IG上開箱最新的美食，或影劇漫畫的觀賞心得。

不要小瞧她，以為她還只是個大學生，她可是推坑大神，最懂娛樂生活的代表，也很有原則只支持正版！最擅長追劇、迷偶像、搶優惠券，經常在店裡默默搶到熱門演唱會門票，羨煞旁人。

頻道特色：

「星劇點」深入探索電影創作內幕、戲劇多元風貌、動畫奇幻世界、漫畫無限創意，一站式滿足你對影劇世界的所有好奇。

👉 立即閱讀「星劇點」

📸 限時抽獎活動 8/11-8/25 期間，凡在【活動指定松菸窗貼】拍照，並在琅琅悅讀臉書該活動的討論區內留言分享貼文，並標註指定Hashtag，即可參加抽獎！ 🔊角色出沒地：松山文創園區 2樓 東向與南向製菸工廠的窗戶 🎁獎品：無印良品禮券（市值1,000元）1名、隨機釋出展演門票一張(市價390-500元) 10名、Fami全家冰淇淋券(市價49元)30名

Hashtag ➤ #琅琅悅讀喫茶店 #琅琅悅讀 #最愛ooo(角色名稱) 例如：暑假來逛松菸有夠好玩！ #琅琅悅讀喫茶店 #琅琅悅讀 #最愛藝開罐 👉 更多打卡抽獎活動歡迎至：琅琅悅讀粉絲團 討論區

注意事項：

1. 活動時間：2025/8/11-8/25

2. 獎項：「無印良品禮券（市值1,000元）1名、限時隨機釋出展演門票一張(市價390-500元) 10名、Fami全家冰淇淋券(市價49元)30名」

3. 本活動限具有中華民國國民身分之國民參加，且僅限設籍於台澎金馬地區者參加，贈品寄送地址亦同。票選結果預計將於投票結束後一週內公布，後續活動贈獎將個別email通知得獎人，逾時視同放棄資格，由候補名單遞補。提醒您所填email務必以常用信箱，使用電子郵件帳號參加活動，於帳號字元間加入小數點或其他變體，均視為同一個信箱，僅有一次獲（抽）獎資格。

例如，已有123@XXXmail.com參加活動，將主動排除1.23@XXXmail.com、12_3@XXXmail.com等變體信箱。

4. 得獎人不得將兌獎資格轉讓予他人，且獎項不得折讓現金或轉換其他品項，贈獎均以電子票券為主，部分實體票寄送（展覽門票）僅限臺澎金馬地區，恕不開放其他地區寄送。

5. 如無人收件或因會員寄送資料填寫錯誤／資料不完整，恕不補寄敬請留意！

6.若發現人為操作、使用網頁機器人程式或一次性信箱等參與活動，主辦方也權取消其參加或得獎資格。

7.本活動獲獎資格不得重複，每人僅限一次領獎機會（依個人資料為準），均不得重複領獎。

8. 對活動辦法有任何問題及意見請來信至reader@udn.com信箱。主辦單位保留最終取消、終止、修改或暫停本活動之權利。

萬元購物金抽獎大賽來了！ 琅琅悅讀喫茶店 3歲周年慶

活動期間｜8/8－9/30

活動地點｜琅琅悅讀周年慶活動頁 + 社群討論區指定地點