4/20媽祖生日！祭拜素食為佳 「世界級女神」傳說神蹟一次看

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文／林金郎

媽祖天后 世界級女神

祂是航海女神，也是深入庶民生活，和藹可親、可靠及可私密話語的婆媽，也許，正因為祂不是高高在上的命運主宰，象徵的也不是帝性統治，所以才能以凡人之身晉升天后，受皇帝親頌「功與天齊」！祂，就是媽祖。

書名：《神靈臺灣．第一本親近神明的小百科（暢銷紀念版）：長輩沒教，但你一定要知道的神明微歷史、拜拜小知識》 作者：林金郎 出版社：柿子文化 出版時間：2024年11月13日

媽祖信仰之廣所帶來的小小困擾，就是常讓我們搞不清楚其眾多的分類與稱謂。然而，這不就是媽祖在臺灣獨有的文化嗎？

傳說與正史中的媽祖大不同？

▌媽祖到底是誰？

民間流傳的媽祖故事眾多，其中不乏佛教版或誌怪版傳奇，現在普遍採用的是明末清初湄洲昭乘和尚編錄的《天妃顯聖錄》，完整收錄並考證媽祖的傳說、紀事，被視為原始媽祖資料的重要依據，大約編輯於明末，清廷改版過三次。

根據《天妃顯聖錄》，媽祖是宋朝福建省泉州府莆田縣湄洲島的姑娘林默（「娘」是尊稱），自幼茹素習道，善用道術為百姓消災解厄，深受鄉民愛戴，被視為仙人，二十八歲時天命至，於九九重陽登湄峰最高處羽化成仙。其序文即言明，媽祖是觀音大士轉身（另有媽祖曾向觀音習道的傳說）。此外，亦收錄有媽祖收服千里眼（綠色金精）、順風耳（紅色水精）為部將的傳奇。至於保生大帝（大道公）前來求婚，因而與媽祖大鬥法的軼事，則純粹是民間戲曲。

相對於傳說的豐富，正史對媽祖的出身卻無記載。其身世多根據最早的南宋〈聖墩祖廟重建順濟廟記〉及後來的廟誌與地方誌而來：媽祖為林氏，無名諱，是南越一帶巫覡信仰的神職人員，有特殊能力，能為人治病、預測、祈福，死後信徒於福建湄洲島為其立廟祭祀。宋徽宗時，大臣允迪出使韓國，在今東海（當時稱南海）遇海難，船隊中除了允迪所乘船隻有一女神相救，其餘皆沉溺，因而認為是湄洲女神媽祖顯靈，回朝稟報後，徽宗便詔賜「順濟」廟額，是媽祖封神之始，從此在漢族及世界的神壇嶄露頭角。

不過，根據中國文革後在湄洲媽祖祖廟出土、且被官方鑑定為真的「元朝石雕媽祖元始金身」顯示，媽祖原始前身是中亞摩尼教的僧伽大師，尊稱為「泗洲文佛」。他於唐高宗時來華，在東南省分傳教，因為摩尼徒著白衣白冠，所以僧伽被視為白衣大士（觀音形象之一）的化身，因此，媽祖可能是摩尼教、佛教、巫覡教、道教混合而成的信仰。對泛神信仰的漢人來說，宗教是融合而非對立，這反而促成了媽祖信仰傳播的相容性。

▌海洋使媽祖走上星光大道

中國海岸線一萬八千多公里長，除了擁有重要的漁場與資源，可養牧百姓並提供豐富物資，海上貿易也能帶來收入。中國自漢朝起就展開與異族的航海通商，唐初即設立第一個市舶司─海關；中國的海上貿易被稱為「海上絲綢之路」，以東海、南海航線為主，甚至遠至非洲與歐洲，聯合國科教文組織認定海上絲綢之路起點位於福建省泉州市，也就是媽祖的故鄉，所以海洋促使媽祖信仰興盛的說法幾乎是確立的。

此外，海洋的國防功能更不容忽視，明朝鄭和七次下西洋，不但是漢族宣揚國威的盛事，也是世界史上的大事，更比哥倫布早一百年！鄭和每次出航前都會率領兩萬七千餘名官兵祭祀媽祖祈求航海平安，場面壯觀浩大，也曾兩次奉明成祖之命到湄洲主持祭祀大典並擴建廟宇。

到了清朝，施琅請出媽祖同行，征服臺澎有功，於是媽祖在康熙年間升格為聖母、天后，一代航海女神至此確立了無可取代的地位。

後來，漢人開始海外移民，媽祖信仰便隨著移民傳播到臺灣、東南亞一帶，成為海洋地區漢人必然尊敬的神明，而媽祖文化也因而遍地開花，終成世界級的宗教盛事！

白沙屯拱天宮媽祖北港徒步進香活動，是知名的宗教盛事。圖／聯合報資料庫

▌媽祖在臺灣的神蹟

神明受敕封，除了史地、文化、政治原因，另一個重要因素便是顯靈與神蹟。媽祖的神蹟不勝枚舉，《天妃顯聖錄》有詳細記載，此書第三次改版時，將神蹟事項一直追加到雍正時期，其中，也有一些與臺灣有關。

康熙派施琅攻臺前，先敕封媽祖為天妃以求海戰順利，果然，攻克澎湖、臺灣之戰，都蒙媽祖與千里眼、順風耳顯靈相助，所以戰後又敕封媽祖晉升天后。之後，康熙御史孟劭前往臺灣視察遭遇颱風，幸蒙媽祖解救。另外，臺灣的反清革命林爽文之亂、海盜蔡牽之亂也獲媽祖協助平定，更不用說媽祖不計其數解救的船難了。

媽祖因為這些神蹟而奠定無上的信仰地位，但其背後仍有其政戰上的操作，原本明鄭信奉的是明朝戰神玄武上帝，然而，清朝皇帝藉由在臺灣有廣大信仰的媽祖顯靈來彰顯媽祖，以其地位壓制明朝國神及復明精神，同時也安撫臺灣住民的人心。

民間當然也有許多關於媽祖神蹟的精彩傳說！馬祖，就是因為該島信奉媽祖而被稱為「媽祖島」，軍政時期政府才更名為馬祖。傳說中，媽祖為拯救遭受海難的父親而罹難，聖體漂流至閩江口，被馬祖居民撈起，馬祖南竿天后宮宣稱該廟的靈穴便是安葬媽祖聖體石棺的地方，如見該廟發出紅光，便知媽祖又要去救難了，馬祖的媽祖宗教文化園區戶外的媽祖雕像，曾是全世界最高的媽祖像。

在二次大戰期間，美軍空襲轟炸日軍在臺灣的基地與建設，但是多有未爆彈，便產生因為媽祖顯靈伸手或用裙襬接住砲彈，使廟宇或周邊民、房安然度過危機的說法，如大甲鎮瀾宮、朴子配天宮，乃至各地類似傳說眾多。至於死而復活、救人無數等神蹟傳說，更不在話下。

駐紮各地的媽祖

臺灣民間也會以媽祖廟所在地稱呼媽祖，如北港媽、新港媽、大甲媽……媽祖信仰盛行於海洋國家，一開始發揚於濱海港口，面向海洋保護舟船，稱為「港口媽」；久之進入內地稱為「內山媽」，有的面向山下疏濬山洪，有的面向山內防範原住民來襲，譬如有「山中媽祖廟」之稱的臺中新社福天宮，便是當地九個莊的內山媽信仰中心。

神界的百變天后

祭祀檔案

一般人拜女神，尤其是家庭、感情的守護神，例如七娘媽、九天玄女、城隍夫人等，有時候會準備神明用的胭脂水粉，讓祂打扮得美美的，但是在臺灣，卻很少人會用化妝品來祭拜媽祖……

農曆三月二十三日是媽祖的聖誕，在此之前，各媽祖廟便會開始進香。進香有三個意義：謁祖、靖綏四境、拜訪友宮，而這時也就是全臺痟媽祖、祭拜媽祖的巔峰。

▌素食為佳，元君化妝品就免了

祭拜媽祖並無特殊之處，但記載中媽祖從小茹素修道，臺灣分靈最多的北港朝天宮，因為神像是由樹璧和尚攜入，所以廟方採佛教祭祀科儀（但未規定信徒須以素食祭拜），若明瞭這些歷史淵源，祭拜媽祖時用素食才恰當。

此外，打從清朝起，民間就流傳著一個傳說：遇危難時呼媽祖聖號，媽祖會立刻顯聖，若呼天妃、天后，媽祖就須盛裝打扮，時效會差了點。這固然只是個擬人化的傳說，但確實很少人用元君化妝品祭拜媽祖，可見百姓心目中的媽祖是救苦救難的莊嚴神尊，而非二十八歲的年輕女神。

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