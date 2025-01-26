2025過年拜拜指南！除夕拜祖先、初一開運求神怎麼拜？

「2025迎青蛇，秋冬五穀豐。」2025年迎來乙巳青蛇年，蛇年又稱「小龍年」。蛇在傳統上被視為智慧與神祕的象徵，人們認為牠能掌握隱祕的知識和力量；蛇也與財富和繁榮有關，古人相信蛇能帶來好運和財富，而有「富蛇」一說；因此，蛇年往往被視為充滿智慧、變革、機會與財運亨通的一年。另一方面，蛇也與謹慎、冷靜有關，提醒我們行事謹慎、切勿貪婪。（編按）

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文／王崇禮

書名：《2025問神達人王崇禮小龍豐收生肖運籤農民曆》

作者：王崇禮

出版社：柿子文化

出版日期：2024/11/13

除夕拜拜

一年一度的除夕，各種習俗少不了，除了祭祖、拜地基主，一般還有團聚吃年夜飯、長輩發壓歲錢、守歲等廣為人知的習俗。傳統上，有四大節日是祭拜祖先的重要日子，分別是除夕、清明、中元、重陽。因此，除夕拜拜是拜祖先，家裡若有拜神明，則初一才拜。

拜祖先

‧ 時間：傳統上大都選擇在早上九點左右就要開始祭拜祖先，因為需點過三次香再加上燒金紙，整個拜拜流程若要結束，也已經快要接近中午吃飯時間了，此時正好可以全家一起享用午餐，這就是前人一般都選擇在早上祭拜祖先的原因。

‧ 供品：一鍋飯、一鍋湯、幾樣菜（葷素皆可）、些許公媽金、五副碗筷、杯子。

‧ 流程：上三柱香稟報：「奉請□□歷代祖先，今天除夕，子孫〇〇〇今天誠心準備菜飯、金紙敬拜祖先，祈求祖先保佑家中各房子孫四時無災、八節有慶、東西南北福星光照、命運亨通、財利順手、身中光彩、事事順利。」上完三次香之後，基本上不用擲筊即可燒化金紙。

拜地基主

‧ 時間：跟祭拜祖先同一個時間就可以。

‧ 供品：一碗飯、些許幾樣菜（可用一個盤子裝幾樣菜就好）、拜地基主的金紙（金紙店購買）。

‧ 流程：拜地基主是朝廚房的方向拜。上三柱香，稟報時這樣說：「奉請△△市△△△△△△△（自己住家的地址）的地基主，今天除夕，弟子／信女〇〇〇今天誠心準備些許菜飯敬拜地基主，祈求地基主保佑家中大小人丁四時無災、八節有慶、東西南北福星光照、命運亨通、財利順手、身中光彩、闔家平安、事事順利，在此好居。」上完三次香後，不用擲筊即可燒化金紙。

大年初一開運吉時和祈福辦法

大年初一是一年的開始，一般認為這一天能迎到的財氣、喜氣和貴氣都最強的，所以初一除了拜拜祈求好運，也不妨可以在適當的時辰，往吉祥的方位走，迎接好氣場。

大年初一財神、貴人方與祭拜 ‧ 財神方在「北方」，點香祈求財神之時辰 1.第一個時辰：大年初一的子時（晚上 11時 15分至 00時 30分）。 2.第二個時辰：大年初一的卯時（早上 5時 15分至 6時 30分）。 3.第三個時辰：大年初一的午時（早上 11時 15分至 12時 30分）。 4.第四個時辰：大年初一的酉時（下午 5時 15分至 6時 30分）。 ‧ 貴人方在「東南方」，點香祈求貴人之時辰 1.第一個時辰：大年初一的子時（晚上 11時 15分至 00時 30分）。 2.第二個時辰：大年初一的丑時（早上 1時 15分至 2時 30分）。 3.第三個時辰：大年初一的 寅時（早上 3時 15分至 4時 30分）。 4.第四個時辰：大年初一的卯時（早上 5時 15分至 6時 30分）。 5.第五個時辰：大年初一的午時（早上 11時 15分至 12時 30分）。

以上財神、貴人方時辰可自由選定，在選定時辰內朝北方（財神）或東南方（貴人方）走，遇到認識或不認識的人，皆互道一聲新年快樂、恭喜發財。若欲拜拜求神明庇佑，以下針對不同需求提供範本：

求增加財運方面

可以到大廟點香祈求神明：奉請╳╳廟神明，弟子／信女〇〇〇，□□年□□月□□日□□時生，家住△△△△△△△△△△△。感謝過去一年神明的慈悲庇佑，在此誠心祈求眾神明慈悲，能夠在新的一年保佑弟子／信女財運亨通、福星高照、事業鴻圖大展。

求醫生貴人方面

可以到大廟點香祈求神明：奉請╳╳廟神明，弟子／信女〇〇〇，□□年□□月□□日□□時生，家住△△△△△△△△△△△。在過去一年曾因身體◇◇（向神明敘述身體狀況），導致現在身體狀況不佳，一直無法得到有效治療。在此誠心祈求眾神明慈悲，能夠在新的一年保佑弟子／信女可以找到貴人醫生相助，得到有效治療，讓弟子／信女早日脫離這病痛之折磨。

求還清債務方面

可以到大廟點香祈求神明：奉請╳╳廟神明，弟子／信女〇〇〇，□□年□□月□□日□□時生，家住△△△△△△△△△△△。在過去一年財運不佳導致必須背負債務，在此誠心祈求眾神明慈悲，能夠在今年保佑弟子／信女財運亨通、事業鴻圖大展，早日還清債務。

求官司貴人方面

可以到大廟點香祈求神明：奉請╳╳廟神明，弟子／信女〇〇〇，□□年□□月□□日□□時生，家住△△△△△△△△△△△。在過去一年曾因發生◇◇事（向神明敘述事情經過），導致現在官司纏身，在此誠心祈求眾神明慈悲，能夠在新的一年保佑弟子／信女這件官司可以有貴人相助，早日圓滿解決，早日回歸正常生活。

祈求神明保佑升遷 ‧ 可以在以下時辰朝東方 1.第一個時辰：大年初一的子時（晚上 11時 15分至 00時 30分）。 2.第二個時辰：大年初一的丑時（早上 1時 15分至 2時 30分）。 3.第三個時辰：大年初一的 寅時（早上 3時 15分至 4時 30分）。 4.第四個時辰：大年初一的卯時（早上 5時 15分至 6時 30分）。 5.第五個時辰：大年初一的午時（早上 11時 15分至 12時 30分）。

可以到大廟點香祈求神明：奉請╳╳廟神明，弟子／信女〇〇〇，□□年□□月□□日□□時生，家住△△△△△△△△△△△。在一家公司（向神明敘述公司、地址）任職多年，不管是資歷、經歷、學歷皆具資格，但苦無機會晉升。在此，弟子／信女誠心祈求眾神慈悲，能夠在新的一年保佑弟子／信女能夠有機會得到公司提拔晉升。

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