2025年金星流年下12星座行運全攻略：水瓶人際旺、天蠍情感關係穩固、射手開拓新視野

文／奧力

2025年金星流年時間表

奧力老師提點：由於金星是屬陰性／女性，所以對女性或偏女性的朋友影響較為明顯。

12月7日-1月4日

金星水瓶

超現實、原創或前衛的流行品味，很多新科技產品或3C產品、遊戲軟體等等，像是新款手機或是電競遊戲或電腦。

水瓶座以其對獨立和自由的追求著稱。在這段時間，你可能會渴望在關係中保持一定的自由度，不喜歡被束縛或限制，也可能會對非傳統或創新的情感關係形式感興趣，尋求突破常規的方式來建立和維護關係。會更重視友誼和社交圈中的關係，喜歡與志同道合的人建立聯繫，並且尋求在關係中保持平等和互惠的互動。

金星水瓶流年是一個強調自由、創新和獨特性的時期，這段期間你會更加自信地表達自己的獨特性和個性，提升自我價值感。同時也可能對參與社會活動和公益事業感興趣，通過貢獻肯定自我。

1月4日-2月4日

金星雙魚

浪漫藝術般的品味，對於幻境或童話般情境所吸引，或特別喜歡藝術性表達的電影音樂或文學作品。

雙魚座以浪漫和理想主義著稱，這段時間可能會讓你對愛情和人際關係抱有更高的期望和幻想。你也可能會更加敏感，容易理解和感同身受他人的情感，這有助於你與他人建立更深層次的連結，但須避免無我服務型相處模式，因為這段時間你可能會更加願意為他人犧牲，展示出無私和奉獻的精神

金星雙魚流年是一個充滿浪漫、創意和靈性的時期，藉由冥想、靈修或其他心靈活動，幫助你找到內心的平靜和自我價值感，並提升自我認同，並感到與宇宙和諧共存的感覺。

2月4日-6月5日

金星牡羊

2月4日金星進入牡羊座，3月2日金星在牡羊10度退行，直到4月13日退至雙魚座，5月1日金星再度進入牡羊座，直到6月5日

眼緣決定一切，完全聽從直覺的喜好，或者具有探索冒險性質的活動，像是挑戰極限運動。偏愛現代和動感的藝術作品

牡羊座以其主動性和激情著稱。在這段時間，你可能會更加積極地追求愛情和人際關係，並且展現出更多的熱情和自信，更加直率地表達自己的感受和需求，這有助於建立更真誠和透明的關係。也可能會更加重視自己的獨立性和自主性，不願意在關係中妥協或屈從。

金星牡羊流年是一個充滿活力、激情的時期，可以幫助你增強自信心，激發你更積極地追求自己的目標和夢想。更加敢於表達自己的需求和渴望，這有助於提升你的自我價值感和自我認同。金星退行象徵著調整修正，修正價值觀或人際互動模式，尤其是自我的妥協與犧牲的底線，不再退讓。

6月6日-7月5日

金星金牛

金牛座對美有高度的敏感度，關注環境的美化，藝術品的收藏以及美食享受，提升生活品質，尤其是在大自然或感官享受相關的領域。

金牛座重視穩定和安全感。在這段時間，你可能會更渴望建立穩定且持久的關係，並尋求情感上的安全感。此外更加重視忠誠和承諾，願意在關係中投入更多的時間和精力，以維護和加強彼此的連結。不僅重視感官享受和物質滿足，更重視與伴侶一起享受生活中的美好事物，如美食、大自然、音樂藝術以及所有美好的事物。

金星金牛流年是一個強調穩定，享受和實際性的時期，可以增強自我價值感和自尊心，讓你更加重視自己和自己的需求，建立穩固的自我價值感，讓你更加自信地追求自己的目標和理想。這段時間你可能會更加專注於提升自己的實力和技能，增強在各個領域的信心和能力。

7月5日-7月31日

金星雙子

對充滿多變與趣味盎然的流行藝術風格或設計，有特別的喜好。不容錯過潮牌與流行時尚，也會與閨蜜認真研究時下流行商品。

雙子座以其優秀的溝通能力著稱，會更加重視與他人的交流和溝通，並且更容易建立起有意義的對話和關係，也會對新的人際關係和情感經歷感到興奮，喜歡探索不同的社交圈和認識新朋友，尋求豐富多樣的情感體驗。在關係中的變化和靈活性持開放態度，喜歡根據情況調整互動方式，以適應不同的需求和挑戰。

金星雙子流年是一個充滿溝通、靈活和探索的時期，可以促使你在學習和自我成長方面取得突破，讓你感覺更有自信和能力去探索新的領域和挑戰。透過交流和自我表達，更加自信地呈現自己的思想和觀點，並且尋求在與他人的交流中獲得更多的認可和支持。

7月31日-8月26日

金星巨蟹

巨蟹座偏好溫馨、舒適的環境或者居家裝飾和家庭氛圍的營造，對於具有傳統和情感聯繫的藝術和美學形式產生興趣，如家族傳承的藝術品或具有歷史意義的物品。

巨蟹座以其情感深度和關懷著稱，在這段時間，可能會更加重視情感的交流和支持，渴望建立深厚且有意義的關係，像是家庭和歸屬感，努力營造一個溫馨舒適的家庭環境，增強歸屬感和安全感，展現出更強的保護慾和關愛精神，願意為親近的人提供支持和安慰。

金星巨蟹流年是一個強調情感關懷，家庭和自我照顧的時期，可以幫助你更加重視情感上的自我照顧，學會如何滿足自己的情感需求。藉由接觸大自然、冥想或其他心靈療癒的活動，來提升自我認知和滿足感，與內在的平衡與安寧。

8月26日-9月20日

金星獅子

獅子座與奢華和享受有關，你可能會對奢華的生活方式和高品質的物品更感興趣，像是燦爛奪目的華服衣飾或限量版的精品。

獅子座以其浪漫和戲劇性著稱，可能會尋求更多的浪漫體驗，並且更願意表達愛情的熱情和戲劇性，由於自信心提升，使得你在情感關係中更具吸引力，得到更多的注意和關注，並且更願意在關係中展示自己的獨特性和創意，尋求能夠欣賞和支持你獨特性的伴侶。

金星獅子流年是一個充滿活力，浪漫和創造力的時期，幫助你增強自信心和自我尊嚴，讓你更加相信自己的價值和能力，有機會感受到更多的榮耀和成就感，並且希望在社交圈或職涯中獲得更多的認可和讚譽。

9月20日-10月14日

金星處女

注意細節美感的品味，除了注重其實用性，更精打細算其性價比，務實的分析，對於健康管理或是預防醫學相關產品，皆能以客觀分析的角度入手。

處女座以其實際和細緻著稱。在這段時間，你可能會更加注重關係中的細節和實際問題，尋求更加實質和有建設性的互動。也可能會感受到為他人提供幫助和服務的強烈願望，這會讓你在關係中表現出更多的關懷和支持。可能也會更加關注自我改善和關係中的問題解決，尋求通過改進來增進關係的和諧。

金星處女流年是一個強調實際、服務和自我改善的時期，促使你更加關注自我提升和成長，努力提高自己的技能和能力，與提升自我價值感，尋求內在的平衡和安寧，通過實用的自我照顧和健康習慣來提升自我滿足。

10月14日-11月7日

金星天秤

天秤座與美學和品味有關，只要能提升生活品質和美感的事物非常有興趣，如有風格的家居裝飾、藝術品或高品質的商品，高雅完美的眼光。

天秤座以其對和諧與平衡的追求著稱。在這段時間，你可能會更加重視關係中的和諧與公平，尋求平等和美好的情感互動。人際關係會更傾向於合作，並且在建立伙伴關係和雙方利益的協調方面顯示出更多的能力。自我魅力提升，更容易吸引到有相似價值觀的伴侶或朋友，並享受與他人建立的深層次聯繫。

金星天秤流年是一個充滿和諧、美學和合作精神的時期，你可能會尋求在生活中達到更好的平衡，有助於提升你的自我價值和滿足感

11月7日-12月1日

金星天蠍

天蠍座傾向於神祕和深沉，你可能會對具有強烈情感或神祕色彩的藝術作品或創作感興趣。神祕性感的審美觀，或對於與潛意識相關的人事物充滿興趣。

天蠍座以其情感的深度和變化著稱。在這段時間，你可能會對情感關係有更深刻的探索，並尋求更深層次的聯繫和理解。會更加重視關係中的忠誠和承諾，願意在關係中投入更多的情感和精力，以建立穩固和持久的聯繫。強烈的直覺和洞察力，能夠更深入地了解自己和他人的內心需求和動機。

金星天蠍流年是一個強調情感深度、忠誠和變革的時期，可以幫助你發掘和強化內在的力量和自信，讓你更加相信自己的能力和價值。

12月1日-12月25日

金星射手

異國風情的品味，對於不同文化與多元化的藝術充滿了興趣與探索，大膽開放的嘗試，例如挑戰迥然不同的服裝或髮型。

射手座以愛冒險和探索著稱，這段時間你可能會對旅行和新體驗充滿興趣，尋求刺激和新鮮感的戀愛關，可能會更加開放和誠實地表達自己的情感，對於真實和直率的溝通有更高的需求，渴望並尋求在戀愛關係中促進彼此的個人發展和成長。

射手座金星流年是一個充滿冒險、探索和成長的時期，可以幫助你擴展自我視野，提升自我價值感，並激發對未來可能性的信心。並且積極樂觀，提升自信心和應對挑戰的能力

12月25日-1月16日

金星摩羯

摩羯座對於經典情有獨鍾，尋求具有持久價值的藝術和設計，是各大經典品牌的支持者，注重合乎身分地位的品味。

摩羯座以穩定和實際著稱，這段時間，你可能會更加重視情感關係的穩定性和長期發展。你可能會傾向於尋求成熟和可靠的伴侶。會更加注重在情感關係中的責任感和承諾，願意為關係投入更多的努力和精力，對於人際關係中的成熟和務實有更高的要求，更願意面對現實，解決問題。

摩羯座金星流年是一個充滿實用、穩定和長期規畫的時期，你可能會通過實際的成就來增強自信心，專注於實現個人目標，提升自我價值感。更加努力和堅持，通過付出實際的努力來實現自己的願望和理想。

給十二星座愛的課題和靈魂療癒提點

2025是充滿變化與未知的一年，大環境正以無法測量的速度改變，我們如何掌握住自己的心，在這神奇有趣的世界創造更多的生命價值。或許，也可以什麼都不做，靜靜地享受這些美好的改變。生活，是可以不很用力的。

流年的行運能量將會與每個人的情感產生作用，我們會在某些時期感到特別開心或產生莫名的焦慮感。而金星流年的能量是舒緩緊張的情緒，或找到快樂幸福能量的時期。雖然每個人對幸福的定義截然不同，但能在緊張壓力的生活下擁有小確幸，則讓我們在平凡中擁有驚喜，對生命充滿更多的希望。

因此對於單身的朋友來說，有些時段適合告白心儀之人，有機會脫單，成立自己的家庭。但對某些人來說，則是結束痛苦、告別過去、等待全新的的開始。有些朋友的重心則是偏向家庭，以家人平安健康，孩子學業進步、考試順利。

書名：《奧力占星：金星之愛：2025金星流年十二星座情感總運勢》 作者：奧力 出版社：大塊文化 出版時間：2024年11月26日

我們總有些不足為外人道的苦楚，人一生不過是修行，欲求出世，先得入世。在紅塵看過大悲大苦大惡，仍能保持本心不負，方為大善。我想，許多人所經歷一切，都不過是修行，走過了，便是圓滿。而這也是金星流行，我們各自要感受和經驗的情感的道路。

接下來的篇章，將會以十二星座的順序，一一帶出各星座在2025年金星流年影響之下，如何找到適合自己的愛的能量、且掌握當下的幸福，並讓自己具備愛人的能力，啟動善的循環。當我們選擇善良時，善良也會選擇了你。

●本文摘選自大塊文化出版之《奧力占星：金星之愛：2025金星流年十二星座情感總運勢》。