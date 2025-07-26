超越光影與時間的另類特展！紐約當代藝術家安東尼・麥考爾台灣首展在富邦美術館亮相

光也能有形體嗎？富邦美術館最新國際級現代藝術特展「安東尼・麥考爾：在光中遇見你」（Anthony McCall: Meeting You Halfway）將在7月26日至11月30日重磅登場，這次將帶來轟動倫敦泰特現代美術館（Tate Modern）藝術作品，來自紐約的「光之雕塑家」安東尼・麥考爾首度在台個展。

在科技藝術尚未蓬勃發展的年代，麥考爾被譽為跨越當代藝術與實驗電影的先驅，其近年備受國際肯定的「固體光」（Solid Light）系列作品，打破電影、雕塑與裝置的界線，秉持以光為畫筆，漆黑的空間為畫布，在黑暗中構築出可穿越的光線形體，邀請觀眾透過感官與身體參與，體驗存在、知覺與空間的流動與轉化，開啟一場與光共舞的沉浸式藝術之旅。（立即票選玩抽獎，贈特展雙人票，活動辦法詳見文末）

圖／琅琅悅讀編輯室

一場關於「光」的沉浸式體驗

富邦美術館致力於引領觀眾探索光影的魅力，自開館以來引進多檔國際級展覽，持續梳理現代藝術史的發展脈絡。從《真實本質—羅丹與印象派時代》，到現正展出的《印象派—從莫內到美國：光・跨越海洋》，無不展現經典藝術的多重面貌。而從《新宮晉：宇宙—風之旅人》起，美術館也積極推出值得深入理解的現代藝術特展。

此次展覽由富邦美術館副館長林羽婕全程參與策畫，她於開幕致詞時分享：「這是一場只有親眼見過，才能真正感受的展覽。」聚焦於「光」的現代藝術語彙，本展著重於觀眾的「參與」。麥考爾的創作兼具科技與心靈層面的探索，同時在跨界藝術領域具有重要指標性地位，尤其在黑暗空間中喚醒感官知覺的特質，更值得親身體驗。

富邦美術館副館長林羽婕致詞時分享觀展必不容錯過的小秘訣。圖／琅琅悅讀編輯室

什麼是固體光雕塑？電影與它有何曖昧界線？

儘管藝術家安東尼・麥考爾無法親臨開幕，但透過影片向觀眾表達他的創作理念。他指出，在黑暗空間中，觀眾背對螢幕、面向投影機時，將看見一個因光與煙霧而具體化的三維形體——這既像是電影，又彷彿雕塑。

他認為，這些作品位於「電影」與「雕塑」之間的模糊界域：它們像電影一樣動態變化，卻同時以雕塑般的體積感呈現於觀眾眼前。而觀眾的主動參與更是作品不可或缺的一部分——富邦美術館副館長也特別引用麥考爾的話：「作品有各位(的參與)，才會是一個完整的作品。」唯有透過身體的移動與感知，觀眾才能在作品所構築的空間中自由穿梭，真正賦予作品其獨特的可見性與生命力。

藝術家安東尼・麥考爾。圖／琅琅悅讀編輯室 藝術家安東尼・麥考爾透過影像問候大家。圖／琅琅悅讀編輯室

本次展覽五大互動沉浸作品：

本次展覽呈現安東尼・麥考爾自1970年代以來的創作精華，匯集9件精彩作品與18件檔案資料，涵蓋固體光系列代表作（共5件）、素描、攝影與錄像作品，完整勾勒其藝術實踐從平面走向立體、從二維拓展至三維、從電影邁向裝置藝術的轉變軌跡。以下特別整理五件沉浸式代表作，並提出六大展覽關鍵詞，帶你搶先感受這場「光之雕塑劇場」的獨特魅力。

圖／琅琅悅讀編輯室

展區一內有許多藝術家安東尼・麥考爾的手稿與創作筆記。圖／琅琅悅讀編輯室

安東尼・麥考爾，《火之景觀》，1972。圖／琅琅悅讀編輯室

文章目錄 必體驗作品1：《描述一個圓錐之線》（Line Describing a Cone），1973年

必體驗作品2-3：《在光中遇見你 II》（Meeting You Halfway II）、《面對面 I》（Face to Face I），2003年

必體驗作品4《離去（靜默兩分鐘）》（Leaving (With Two-Minute Silence)），2009年

必體驗作品5：《天光》（Sky Light），2020年

必體驗作品1：《描述一個圓錐之線》（Line Describing a Cone），1973年

# 固體光

《描述一個圓錐之線》是我所說的「固體光影像」。這部作品關注的是光束本身，而不是把光當作傳遞訊息、投影在平面上等待被解讀的媒。──安東尼・麥考爾（Anthony McCall），2003年

此展聚焦於麥考爾橫向投影形式的固體光系列作品。亮點之一為他1973年的經典作品《描述一個圓錐之線》（Line Describing a Cone），為首件固體光系列作品，讓光從平面的影像轉化為空間存在，真正的從傳統的敘事走向身體經驗。被視為當代藝術與實驗電影領域的重要里程碑，藝術家本人稱之為「第一部存在於真實三維空間中的電影」。

麥考爾固體光系列作品打破電影、雕塑與裝置的界線，在黑暗中帶領觀眾穿梭於光線、空間與時間之間，探索存在與感知的邊界，並與作品互動、融為一體。圖／富邦美術館

圖／琅琅悅讀編輯室

必體驗作品2-3：《在光中遇見你 II》（Meeting You Halfway II）、《面對面 I》（Face to Face I），2003年

# 共同感知、# 參與、# 時間、# 結構

我開始意識到，一件以時間為基礎的作品，頎長次可能會決定觀眾觀看它的方式。一場短暫的表演預設觀眾會在同一時刻聚集起來觀賞。這進而產生了一種近似劇場演出的期待──安東尼・麥考爾（Anthony McCall），2003年

展覽亦呈現2000年以後的創作的3件橫向固體光系列作品，包括與展覽同名的《在光中遇見你 II》（Meeting You Halfway II）以及讓觀者同時感受二維和三維空間的《面對面 I》（Face to Face I），這兩件作品皆為2003年的創作，無論是面對光源還是面對布幕，都是一種與作品近距離的沉浸體驗，造型光束展開了面的結構，同時也強調「正在進行中」的狀態，無論是煙霧還是參與其中的人，都像是不可預期的即興演出一樣，每一秒、每一個角度、每一次的接近，感受都不盡相同。

展名「在光中遇見你」，意指藝術家以光形「走向」觀者，而作品的完整體驗需由觀者主動穿梭、感知與探索，才能「相遇」。圖／富邦美術館 麥考爾作品《面對面 I》（Face to Face I）（局部）模糊二維與三維之間的分野，當觀者站在任一光體中時，便能在同一視線方向內同時感知兩個維度。圖／富邦美術館 圖／琅琅悅讀編輯室

必體驗作品4《離去（靜默兩分鐘）》（Leaving (With Two-Minute Silence)），2009年

# 聲音

而麥考爾第一件結合聲音的固體光系列作品——《離去（靜默兩分鐘）》（Leaving (With Two-Minute Silence)），這件2018年的創作，以兩道緩慢交錯的光束構成如呼吸般的節奏；作品中時間的循環、光的推進與退卻，不僅是物理現象，也象徵著人與人之間的際遇與流動——共享時空的兩人，未必能在同一節奏中相遇。

聲音以一道連續的弧線，逐步地增強音量和強度。仿佛其中隱含著一種暗示。──安東尼・麥考爾（Anthony McCall），2018年

當觀眾置身於黑暗空間中，在煙霧的輔助下，眼前的三維形體將更加清晰浮現，彷彿一座由光構成的雕塑。圖中作品為《離去（靜默兩分鐘）》（Leaving (With Two-Minute Silence)）。圖／富邦美術館 圖／琅琅悅讀編輯室

必體驗作品5：《天光》（Sky Light），2020年

相較於橫向投影呼應電影播放的水平性，麥考爾認為垂直投影更具雕塑特質。此次展出垂直投影《天光》（Sky Light）模型，是麥考爾近期的新創作，以投射在基座上的方式呈現，展現固體光的雕塑性，結合雷聲與雨聲，營造出閃爍迷離的微型景觀與生態，彷彿一場正在演出的自然劇場，你也許也會詩意的開始期待閃光的誕生，或是驟逝的落寞。

本次展件依據空間限制只呈現「3米高」的版本，據說這件作品最高全長可呈現出10米高。

垂直投影《天光》（Sky Light）模型，以投射在基座上的方式呈現，展現固體光的雕塑性，結合雷聲與雨聲，營造出閃爍迷離的微型景觀與生態，彷彿一場正在演出的自然劇場。圖／富邦美術館

麥考爾自述其固體光作品如同「有生命的存在」，光在空間中緩慢變形，觀者的參與創造了偶發的互動，實踐「軀體美學」（Somaesthetics）理念。每一刻都是獨一無二的經驗，因此這場展覽值得在不同時刻、不同心境下重複造訪，每次都將帶來嶄新的感受！富邦美術館同時也預告，為了保證觀賞品質，本次展將以「本展覽採預約制參觀」，同時也為了提供大家深入了解他獨特的感官藝術語言，將展期間也將推出一系列與作品呼應的相關活動，更多活動消息將在富邦美術館臉書社群釋出，敬請期待。

紀念戳章區。圖／琅琅悅讀編輯室

本次展限定周邊磁力開瓶器、中英文對照的兒童導覽手冊。圖／琅琅悅讀編輯室

「琅琅悅讀」特別企劃，歡迎踴躍回答下面的票選問題，並留下聯繫email（僅供本次活動使用）即獲得「安東尼・麥考爾：在光中遇見你」雙人票，投票時間即日起至2025/8/31 23:59止。投票次數越多，中獎機會越大！

注意事項：

1. 獎項：「安東尼・麥考爾：在光中遇見你」雙人門票（市價：500元），15名，將由琅琅悅讀贈送。

2. 僅限台灣地區贈送，票選結果預計將於投票結束後一週內公布，後續活動贈獎將個別email通知得獎人，逾時視同放棄資格，由候補名單遞補。提醒您所填email務必以常用信箱為主。

3. 得獎人不得將兌獎資格轉讓予他人，且獎項不得折讓現金或轉換其他品項。

4. 如無人收件或因會員寄送資料填寫錯誤／資料不完整，恕不補寄敬請留意！

5. 對活動辦法有任何問題及意見請來信至reader@udn.com信箱。主辦單位保留最終取消、終止、修改或暫停本活動之權利。

琅琅悅讀‧贈獎：雙人門票（市價：500元），15名 待公布

展覽資訊： 安東尼・麥考爾：在光中遇見你（Anthony McCall: Meeting You Halfway）

時間：2025/7/26-11/30

地點：富邦美術館1樓 水景展廳

票價：全票250元，愛心票120元，12年國教票暨教師票100元

圖／富邦美術館