柯南暑假華麗回歸！2025劇場版《名偵探柯南 獨眼的殘像》主題快閃店 6/11起全台輪番登場
以鼎鼎大名的「沈睡的小五郎」及長野縣警為主軸所展開的劇場版《名偵探柯南 獨眼的殘像》，至5月26日本票房已來到133億，台灣也即將於6月25日上映！曼迪傳播於特別精心打造電影主題快閃店，讓全台喜愛柯南的朋友前來參與狂歡！「名偵探柯南 獨眼的殘像 主題快閃店」全台輪番登場，首站6月11日起於統一時代百貨高雄店、接下來6月25日起於新光三越台北信義新天地A8館5樓，以及7月19日起在台中中友百貨C棟13樓，除了有超過百種限定台、日版周邊商品外、還有搶眼主題牆及不同風格的情境打卡牆，還有必收機台紀念小物千萬不容錯過！
最強台、日精品全台限時展售，滿額好禮3D立體、彩鑽圖卡大方送！
本次快閃店不只有專為劇場版《名偵探柯南 獨眼的殘像》設計的主題牆及吸睛拍照牆，拍好拍滿、沉浸在滿滿的電影氛圍裡。消費滿額精緻回饋好禮：3D立體紀念卡、立體浮銀紀念卡，前後期不同款式好蒐集。首兩週加碼再贈專屬A4尺寸拼圖圖卡、彩鑽圖卡，氣勢非凡千萬別錯過。廣受粉絲喜愛的紀念小物全新再進化，精心打造台北、台中、高雄專屬圖樣的紀念收藏卡，全套15張集滿就是最強柯南粉！還有，最強角色扭蛋拼圖全套８款，快揪朋友一起來試手氣！特殊的日子裡還可跟柯南相約合影留念。更多詳細資訊請密切注意曼迪傳播官網及臉書公告。
「名偵探柯南 獨眼的殘像 主題快閃店」資訊：
(以下資訊均以百貨營業時間為準)
高雄場
時間：2025.06.11(三)-07.28(一)
地點：統一時代百貨高雄店１樓
台北場
時間：2025.06.25(三)-08.06(三)
地點：新光三越台北信義新天地A8館５樓
台中場
時間：2025.07.19(六)-08.25(一)
地點：台中中友百貨C棟13樓國際大廳
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