瘋媽祖、跳鍾馗！故宮「眾神降臨」展 打開神明與科技的想像空間

「瘋媽祖」、「跳鍾馗」，台灣宗教文化多元繽紛，眾神深深影響庶民生活，國立故宮博物院今（6月5日）舉辦「眾神降臨─沉浸故宮3.0數位展」開幕記者會，邀請觀眾在沉浸式空間中重新認識神話與神仙，見證眾神如何描繪宇宙的運行規律，透過科技感受不一樣的故宮魅力。

國寶宋馬麟《三官出巡圖》為本次特展重要取材元素之一

記者會現場由故宮黃永泰副院長、余佩瑾副院長、國立臺灣大學人類學博物館館長林開世副教授、文化內容策進院張文櫻副院長、客家委員會客家文化發展中心何金樑主任，以及宗教界松山奉天宮、中壢仁海宮、北港朝天宮、新莊武聖廟、台北景春堂魁儡掌中劇團、中華民國三官大帝道脈宏孝協進會、南寮通應壇等代表一起為展覽揭開序幕，黃副院長致詞表示，過去兩年故宮先後策畫「沉浸故宮1.0－四季行旅」與「沉浸故宮2.0－捕捉靈光：尋找新感動」，皆獲得廣大觀眾的熱烈回響。適逢故宮百年的今日，延續這份感動與創意，選擇以「神話」為題，推出「眾神降臨—沉浸故宮3.0數位展」，以多件珍貴院藏為起點—包括國寶《三官出巡圖》、新指定的重要古物《重修臺郡各建築圖說》，以及《五星二十八宿 冊》、《重列式神獸銘文鏡》、《竹雕八仙》等，邀請大家一起來到故宮找尋熟悉的信仰蹤跡。

宋 馬麟《三官出巡圖》。

展覽顧問國立臺灣大學人類學博物館館長林開世副教授致詞

月行星路：二十八星宿數位裝置

黃副院長表示，本次展覽的兩大亮點，首先是新科技的使用，結合了當今熱門的AI生成以及體感互動技術，轉譯從古至今的神仙與神話，分成6個展區呈現給大家，展覽的重頭戲─沉浸劇場，在8分鐘的沉浸式動畫中，將院藏珍貴文物轉譯重現，走入時空，體會信仰如何形塑文化與日常生活；另外展覽最後的「神明行事曆」邀請觀眾走入神明的時間，不僅實地拍攝了節慶儀式現場，亦納入本院「安龍謝土」典禮影像，展現對無形文化資產的延續。第二個亮點是與聯合國永續發展目標（SDGs）的連結，展覽內容結合性別、永續發展等議題，希望藉由多元視角的導覽與策展詮釋，進一步帶領大家思考博物館在當代社會中的角色與責任。

故宮黃永泰副院長致詞表示，這次以「神話」為題，推出「眾神降臨—沉浸故宮3.0數位展」，內容展覽內容結…、永續發展等議題，藉由多元視角的導覽與策展詮釋，進一步帶領大家思考博物館在當代社會中的角色與責任。

「眾神降臨─沉浸故宮3.0數位展」以故宮院藏神話文物開展，透過沉浸式空間、擴增實境與體感互動，引領觀眾從「開天闢地」中感受混沌初開、陰陽分化的宇宙觀；「神明到位」描繪神祇如何逐步嵌入自然與政治秩序；「進官入府」呈現神明如何與官方體制結合；「在家出外」反映神祇在日常生活中的靈活變化；最後，「神明行事曆」則呈現了當代神祇透過年度節慶與我們的生命經驗交織在一起。

本次展出透過九支影像作品，邀請觀眾走入神明的時間裡。

「生活中的神祇」裝置透過找尋生活中與神明相關的元素，並思考這些信仰背後的意義，以及它們是如何影響我們的生活與想法。

展覽透過取材故宮院藏文物，包括《東漢四川新津崖墓伏羲女媧畫像石拓片》、《山海經圖》、清丁觀鵬《五星二十八宿 冊》，以及中央研究院歷史語言研究所歷史文物陳列館所藏〈武梁祠西壁畫象〉，將展間打造出一座沉浸式互動空間，觀眾透過觸摸在無序空間中隨意遊走的伏羲、女媧、太陽與月亮等元素，將其化為有序，構築出秩序世界的雛形；透過取材自國寶宋馬麟《三官出巡圖》的互動式體感裝置，觀眾可與隨從們擺出同樣的動作，化身為出巡儀仗中的一員；而取材自《重修臺郡各建築圖說》的數位裝置則將原本平面的府城地圖與其中的廟宇建築轉化為立體模型，讓觀眾能更清楚地看見這些信仰空間在城市中的分布，進而理解媽祖、關帝等信仰如何被納入官方的體系。

「從無序到有序」將展間打造出一座沉浸式互動空間，觀眾透過觸摸在無序空間中隨意遊走的的伏羲、女媧、太陽與月亮等元素，將其化為有序，構築出秩序世界的雛形。

「眾神降臨─沉浸故宮3.0數位展」在古老敘事與當代視角之間遊梭，尋找秩序與創造力共存的可能性。讓神話不再只是遙遠的象徵，更成為我們面對未知未來的靈感泉源。

故宮北院「眾神降臨——沉浸故宮3.0數位展」自05月27日至08月31日，在北部院區的第一展覽區105,107展室，奇幻開展！