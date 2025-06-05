松山文創園區奪銀級「永續旅遊目的地獎」 6/6起學園祭「都市景觀設計週」接力推廣永續未來

繼113年獲得國際級景點第三名的殊榮，松山文創園區再榮獲「永續旅遊目的地獎」！台灣永續能源研究基金會(TAISE)今(114)年首度舉辦「台灣觀光永續獎」，旨在推廣永續觀光理念、促進觀光產業的永續發展。松山文創園區持續專注永續經營，本次於「2025台灣觀光永續獎」獲得評審團肯定，自眾多觀光業者中脫穎而出，榮獲銀級「永續旅遊目的地獎」。松山文創園區致力於成為「綠色永續生態園區」，並打造以永續發展為目標的循環與共善經濟生態系，期望透過持續推進文化創意產業與生態保護，使園區不僅是城市的文化地標，更是全球文創與永續旅遊的典範。

從工業遺址到永續觀光典範！

松山文創園區落實綠色營運 展現永續循環企圖

松山文創園區於2011年開園，透過營運轉型而育成「文化資產再利用實踐場域」、「友善文創產業發展的基地」、「支持實驗創新的市場驗證」以及「成為市民的文化生活場域」四大核心價值，逐步將工業生產遺址轉型為永續性的文化生活場域。並充分融入遊客到訪園區的各項需求及期待，開園迄今已累積7,871萬入園人次，不僅為園區挹注穩定且可觀的人流與消費動能，促進展演活動與文創品牌的實質收益，更帶動大松菸基地夥伴的經濟效益，形成城市文化發展與地方創生的良性循環。

松山文創園區推動生態環境復育，與光復國小合作藝術生態教育工作坊及松菸志工生態導覽

松山文創園區擁有超過2.4公頃植被與6,154平方公尺生態池，近年積極落實綠色營運，透過監測環境指標，維持生態系水文系統，並將水草製成有機肥料，實現永續循環；2023年更與企業簽訂景觀生態池認養與古蹟場域維護合作，持續推進園區多樣生物棲地復育。此外，為提升能源使用效率，園區導入智慧化技術以改善用電量，近三年平均節電率超過1.3%。針對降低碳排放方面，園區利用廢棄材料替代木材，製成100組空間門牌，減少砍伐322棵樹，降低碳排放量164.4公斤；園區亦於風格店家展開「紙袋回家」計畫，民眾可提供不需要的紙袋，供其他消費者自由領取，進行二次利用；同時，園區自辦活動相關設備與道具亦重複使用，減少不必要的浪費。

松山文創園區維護生態景觀池，定期清理水草並再製成有機肥料，達到永續循環

永續DNA品牌進駐、在地與跨界結盟

實踐場域永續經營發展

松山文創園區持續推動文化創意的永續發展，不僅透過獨立店面提供台灣在地品牌進行市場驗證，更呼應聯合國SDGs，號召以永續發展為DNA的品牌進駐，如「二次運球」利用校園廢棄球類製作包款配件、「以覺學」強調永續金工創作、「小智研發垃圾廚坊」則帶領民眾了解循環再造，賦予回收材料新價值，合計逾十家永續理念品牌進駐園區。另外，園區實踐綠色展會及永續教育，2023年至2024年提供超過21場次場租優惠予永續相關活動及展覽等，打造示範場域。

園區近年亦串聯在地單位與跨界夥伴，實踐場域永續發展與經營，共同推動在地知識學及復育在地文化。包含與光復國小合作進行松菸生態導覽與工作坊，以及透過松山高中台日師生參訪活動，介紹松山菸廠與在地文化。此外，園區也積極聯繫臺北大巨蛋、誠品生活松菸店、SOGO GARDEN CITY、臺北文創大樓等大松菸基地夥伴，共同推動「臺北文化體育園區」場域的永續精神，提供友善且全面的文化旅遊體驗。

松菸風格店家進駐品牌「二次運球」利用校園廢棄球類製作包款配件。

松山文創園區持續倡導永續營運，積極導入智慧化技術提升能源使用效率

松山文創園區進駐品牌「小智研發垃圾廚坊」帶領民眾了解循環再造，賦予回收材料新價值

2025松山文創學園祭「都市景觀設計週」暨景觀新秀展6日開展

為提升城市永續觀光價值，松山文創園區定期自辦「松山文創學園祭」、「夏日松一下」、「原創基地節」等大型展演活動，透過跨界合作探討永續議題及創造多元的文化旅遊體驗，2024年「原創基地節」即透過水文化走讀及永續水文化座談會，探討城市發展紋理及水圳保存等議題。延續獲獎榮譽及持續打造永續旅遊目的地，2025松山文創學園祭中，深度扣連永續議題的「都市景觀設計週」暨第十一屆景觀新秀展，將於6月6日至6月9日盛大開展，集結十餘所大學景觀相關學系畢業生優秀作品，於園區2、3、4、5號倉庫及北向製菸工廠、多功能展演廳等場館展示。今年景觀新秀展以《尋星》為主題，強調創新、環保、合作三大核心價值，並凝聚對當代氣候議題、永續發展與景觀實踐之深度反思，展品更以「展後再生」為目標，延續其價值與生命，與松山文創園區推廣永續循環的理念不謀而合，邀請參觀者一同探究景觀新秀如何以景觀設計描繪對未來環境的深刻關懷與積極回應。緊接著，6月11日至6月17日將由10所大學建築系畢業生展開學園祭「建築與城市設計週」，展出作品將探討建築設計與城市空間的關係，歡迎各界人士蒞臨觀展。

松山文創園區定期自辦「松山文創學園祭」等大型展演活動，透過跨界合作探討永續議題及創造多元的文化旅遊體驗，接下來「都市景觀設計週」及「建築與城市設計週」將於6月6日至17日盛大開展。

2025松山文創學園祭「都市景觀設計週」暨第十一屆景觀新秀展凝聚對當代氣候議題、永續發展與景觀實踐之深度反思，與松山文創園區推廣永續循環的理念不謀而合。

2025松山文創學園祭集結十餘所大學景觀相關學系畢業生優秀作品，於園區2、3、4、5號倉庫及北向製菸工廠、多功能展演廳等場館展示。