第14屆松山文創學園祭《逐光啟程：Highlight》6大主題、逾3,000 位畢業生展現原創能量！

松山文創學園祭自2012年啟動，至今累計超過100所學校、135個系所參與，展出逾500 檔畢業展與2,000 件以上作品。2023 年吸引超過76 萬人次參觀，2024 年突破百萬人次，為全台規模最大、展期最長、科系最豐富的學生畢業展平台。第十四屆松山文創學園祭《逐光啟程：Highlight》於今（4 月 11 日）正式開展，活動串聯倉庫群、製菸工廠與多功能展演廳等展區，集結全台 39 所大專院校、43 個系所，超過3,000 位學生共襄盛舉。展出內容涵蓋藝術設計、建築景觀、傳播創意到文化應用，橫跨六大主題領域，全區展覽免費開放參觀，誠邀民眾走進場域，近距離感受新世代創作者的創意能量。

臺北市副市長林奕華今出席學園祭開幕記者會致詞時表示：「松山文創園區長期推動原創設計與青年創作發展，學園祭匯聚各校學生創作成果，不僅是學生人生的第一張名片，也是一個與社會溝通的重要平台。」記者會現場並由輔仁大學織品服裝學系第52屆畢業展帶來主題為「縷」的動態走秀，作品從未來科技、市井生活、茶道文化到環境保護等議題延伸，以服裝為媒材詮釋對生活的觀察與創造力，為學園祭揭開精彩序章。

臺北市副市長林奕華致詞。圖／琅琅悅讀編輯室

臺北市文化基金會副執行長黃文彥致詞。圖／琅琅悅讀編輯室

輔仁大學的織品服裝學系與黎明技術學院的化妝品應用系＋服裝設計系學生為開幕活動進行服裝走秀。圖／琅琅悅讀編輯室

輔仁大學的織品服裝學系與黎明技術學院的化妝品應用系＋服裝設計系。圖／琅琅悅讀編輯室

六大主題週策展激盪跨域交流，展場融合產學對話

2025 年學園祭以「逐光啟程：Highlight」為主題，象徵畢業生從學校踏出，邁向職場與人生新階段的啟程之路。Highlight 不僅象徵最精彩的個人特質，也代表如何被看見、如何自我推薦，間接展現個人專業影響力。在網路科技高度普及、人人皆可成為焦點的時代，學園祭為學生提供一個進入社會前的重要舞台。本屆學園祭延續主題週策展機制，依展期與領域劃分六大主題週，分別為「藝術與時尚週」、「廣告與大眾傳播週週」、「文化創意設計週」、「空間與室內設計週」、「都市與景觀設計週」與「建築與城市設計週」，全面展現學生在創作歷程中的觀察與實踐。 松菸秉持著鼓勵跨校際合作，透過聯展形式促進不同學校之間的交流與策展協作，讓學生在展覽中培養提案能力與議題詮釋的廣度。

學園祭啟程第一週「藝術與時尚週」，由國立高雄師範大學、華梵大學、中國文化大學、國立臺南大學、輔仁大學與黎明技術學院聯合策展，以當代表現與美感思維為主軸，聚焦藝術創作與服裝設計的多重視角，交織出跨校跨領域的創作對話。「都市與景觀設計週」則由與松山文創學園祭合作超過10年的中華民國景觀學會負責統籌策劃「景觀新秀展」，召集國內各大院校景觀相關科系，共同探討生活環境的詮釋與反思，促進專業領域的凝聚力，更能推動觀眾對於國內外景觀環境的重視。學園祭冀望透過聯展機制，不僅強化學生整體策展能力，也深化學術場域與公共空間的創意共構。

輔仁大學的織品服裝學系與黎明技術學院的化妝品應用系＋服裝設計系學生作品，即日起至4月15日在松菸北巷製菸工廠展出。圖／琅琅悅讀編輯室

輔仁大學的織品服裝學系與黎明技術學院的化妝品應用系＋服裝設計系學生作品，即日起至4月15日在松菸北巷製菸工廠展出。圖／琅琅悅讀編輯室

輔仁大學的織品服裝學系與黎明技術學院的化妝品應用系＋服裝設計系學生作品，即日起至4月15日在松菸北巷製菸工廠展出。圖／琅琅悅讀編輯室

華梵大學－美術語文創學系學生作品，即日起至4月15日在松菸2號倉庫展出。圖／琅琅悅讀編輯室

華梵大學－美術語文創學系學生作品，即日起至4月15日在松菸2號倉庫展出。圖／琅琅悅讀編輯室

高雄師範大學－美術學系學生作品，即日起至4月15日在松菸3號倉庫展出。圖／琅琅悅讀編輯室

高雄師範大學－美術學系學生作品，即日起至4月15日在松菸3號倉庫展出。圖／琅琅悅讀編輯室

高雄師範大學－美術學系學生作品，即日起至4月15日在松菸3號倉庫展出。圖／琅琅悅讀編輯室

中國文化大學－美術學系學生作品，即日起至4月15日在松菸4號倉庫展出。圖／琅琅悅讀編輯室

中國文化大學－美術學系學生作品，即日起至4月15日在松菸4號倉庫展出。圖／琅琅悅讀編輯室 中國文化大學－美術學系學生作品，即日起至4月15日在松菸4號倉庫展出。圖／琅琅悅讀編輯室

國立臺南大學－視覺藝術設計學系學生作品，即日起至4月15日在松菸5號倉庫展出。圖／琅琅悅讀編輯室

國立臺南大學－視覺藝術設計學系學生作品，即日起至4月15日在松菸5號倉庫展出。圖／琅琅悅讀編輯室 國立臺南大學－視覺藝術設計學系學生作品，即日起至4月15日在松菸5號倉庫展出。圖／琅琅悅讀編輯室

整合線上線下資源，拓展創意參與場域

今年學園祭強化線上線下宣傳管道，從展場體驗到數位平台，全面拓展創作競爭力及體驗無限創意。實體端規劃市區多所高中職學校觀展行程，安排學生走入展覽現場，透過專場導覽與策展交流，認識各系所創作成果與設計脈絡，並與參展學生面對面對話，了解作品背後的專業訓練與學習歷程，讓展覽成為啟發創意教育的場域。線上端則與藝文看展平台 ARTOGO 合作，打造專屬數位展間，完整收錄各校系展出內容與學生作品資訊，觀眾可透過手機或電腦隨時觀展，不受場域與時間限制，提升作品可及性並延長觀展時效。同時，Podcast 節目《藝文雙響炮》推出學園祭特輯，邀請多位參展師生分享策展歷程與創作秘辛，讓展覽討論走進日常語境。透過線上線下資源整合，學園祭促進創作交流與提升公共參與度，深化原創精神在多元場域中的實踐。

線上端則與藝文看展平台 ARTOGO 合作，打造專屬數位展間，完整收錄各校系展出內容與學生作品資訊。圖／取自ARTOGO官網首頁

Podcast「藝文雙響炮」將推出學園祭特輯，邀請多位參展師生分享策展歷程與創作秘辛，敬請期待！圖／取自臉書藝文雙響炮

串聯活動響應學園祭，深化公共參與與美感實踐

松山文創園區亦攜手臺北文化體育園區夥伴，共同籌辦展期間響應活動，串聯文化場域與企業資源，擴展學園祭活動影響力。台灣設計館推出週末設計作品展導覽活動，讓觀眾進一步了解設計作品發展脈絡；誠品書店松菸店則於 3 樓議題沙龍設置六大主題週書展，將科系主題延伸至閱讀現場！

臺北文化體育園區周邊商圈也積極響應，Tropo Coffee 於展期間提供學生外帶飲品9 折，遠東 Garden City 大巨蛋店集結湊湊火鍋、大巨星港式飲茶、日藥本舖、Louisa 等近二十間品牌參與，涵蓋餐飲、零售與生活服務，推出多項持學生證享消費優惠。學園祭透過商業活動串聯，讓教育創意走入日常，形成跨場域的文化連結。

即日起至月6月17日在松山文創園區（簡稱松菸）分兩階段精彩展出，邀請大眾免費參觀多所藝術設計學系的學生創作。圖／琅琅悅讀編輯室

即日起至月6月17日在松山文創園區（簡稱松菸）分兩階段精彩展出，邀請大眾免費參觀多所藝術設計學系的學生創作。圖／琅琅悅讀編輯室