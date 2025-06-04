專為兒童打造！「開箱吧！臺史博館藏桌遊特展」 體驗臺灣百年遊戲樂趣

說到桌遊，每個人心中都有幾款經典不敗的遊戲，以及與親友共度歡樂時光的珍貴記憶。國立臺灣歷史博物館（以下簡稱臺史博）即日起至2026年4月19日，推出「開箱吧！臺史博館藏桌遊特展」，本次特展首次大規模展出館藏桌遊，並特別針對兒童與親子觀眾設計，展覽一入場並非以往的闡述模式，而是讓觀眾成為遊戲中的一部分，展開一場充滿驚喜與歡樂，邊玩邊探索臺灣百年的桌遊歷史！

展覽一入場並非以往的闡述模式，而是讓觀眾成為遊戲中的一部分，展開一場充滿驚喜與歡樂，邊玩邊探索臺灣百年的桌遊歷史。

本土經典桌遊「非洲尋寶」為靈感 打造大型兒童遊戲區

臺史博表示，展覽特別為兒童觀眾設計淺顯易懂的閱讀內容，並兼顧觀展與體驗高度，讓小朋友也能輕鬆看展，享受互動遊戲的樂趣。除此之外，還精選出類似象棋玩法但將動物形象融入其中的「燈塔牌獸棋」，及日本時代對環遊世界想像的「《國王》新年大附錄世界一週競爭骰子遊戲」復刻在現場，讓您穿越時空玩桌遊。

現場還有復刻桌遊，讓您穿越時空玩桌遊。

以臺灣設計的《非洲尋寶》桌遊為創意發想，設計大型互動體感遊戲。臺史博館長張隆志也至現場互動體驗，擺動雙手、挑戰抓捕非法盜獵者，參與動物保育！

更引人注目的是，這次特展汲取臺灣本土開發的經典桌遊「非洲尋寶」的元素，加入當代動物保育的觀念，轉化成大型互動裝置遊戲，讓觀眾參與三大遊戲關卡，挑戰全身協調性的體感互動！展覽現場不論是拚運氣的轉盤遊戲、比觀察力的拼拼圖、互動體驗，或是坐下來實際玩一場經典桌遊等，來一趟臺史博，感受「看」得到也「玩」得到的樂趣！

五大展覽主題 穿梭時空瞭解桌遊歷史

展覽分為五大主題，「旋轉吧！螺旋人生」走入螺旋狀的紙盤世界，看東、西方桌遊過往時代的文化與生活記憶；「畫上夢想，即刻啟程」不論是在紙上環遊世界或尋求幸福人生，桌遊承載了不同時代的夢想藍圖；「歷史考卷不會考，但是很好玩」帶觀眾探索以歷史事件或人物為主題的遊戲，並看桌遊如何反映歷史；「動物世界大冒險」以動物為主角的民俗故事、異域探險都是大人小孩最愛的桌遊；最後「噓！偷偷摸摸玩」，只能偷偷摸摸玩的「賭博」也是一種桌遊，更曾經是一個世代的娛樂記憶！

桌遊一旦和金錢掛勾，就變成了「賭博」，只能偷偷摸摸玩的「賭博」也是一種桌遊，更曾經是一個世代的娛樂記憶。

桌遊不僅是一種娛樂，更像是一部迷你時光機，隨著時代的流轉，它們帶領我們穿越過去。從遊戲圖面、規則玩法窺見不同時代的社會樣貌與價值觀，例如1934年「南日本新報社」發行的臺北觀光桌遊，清楚地記錄了日本時代臺北車站前的熱鬧街景與知名商家，特展中以桌遊藏品對照館藏老照片實景與多媒體互動，帶領觀眾體驗穿越舊時代的趣味；清代「升官圖」則記載了清朝官職晉升制度，到戰後又出現「一府五院」體制的競賽桌遊。除此之外，還有別具傳統特色的中式撲克牌，竟然是以「天干地支」來表現牌組，展現出有別於西式的獨特型態。

別具傳統特色的中式撲克牌是以「天干地支」來表現牌組，展現出有別於西式的獨特型態。

展場以繽紛色彩設計，結合造型水管和燈箱等趣味元素，打造富有探索感的空間，踏入展場彷彿進入一場充滿冒險的大桌遊，既能欣賞也能互動，樂趣無窮！

如果您想知道阿公阿嬤，甚至古人是怎麼玩桌遊的，這場展覽您絕對不容錯過！來臺史博，一起開箱這些桌遊，體驗穿越時空的樂趣吧！展覽期間將陸續舉辦系列活動，更多資訊請關注臺史博官網及臉書。

展覽資訊： 「開箱吧！臺史博館藏桌遊特展」

時間：2025年6月3日至2026年4月19日

地點：國立臺灣歷史博物館 展示教育大樓4樓第3特展室

「開箱吧！臺史博館藏桌遊特展」即日起至2026年4月19日。