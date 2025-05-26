國美館典藏常設展開幕「時代印記」展出臺灣美術百年脈絡

文化部所屬國立臺灣美術館今（24）日舉辦「時代印記：國美典藏常設展」開幕式暨「美典永續－113年捐贈作品感謝活動」。文化部政務次長李靜慧、國立臺灣美術館長陳貺怡、客座策展人黃冬富、藝術家李再鈐、收藏家李淑杏，以及藝術家陳道明家屬陳連武、余塘家屬楊守中、夏一夫家屬夏曉芸與潘靖文等出席。國美館透過展覽與感謝儀式，向長年支持藝術典藏的捐贈者表達謝意，並正式宣示典藏轉化為公共知識的重要成果。

「時代印記：國美典藏常設展」主視覺。圖／國美館提供

文化部政務次長李靜慧表示，今天的開幕不僅是對展覽的正式宣告，也是邀請臺中地區學校共同參與，讓更多人了解並運用這一珍貴的藝術資源。此次展覽分為5大時期，涵蓋從明清至當代的臺灣美術歷程，並透過3階段的方式展示超過2萬件藏品，將臺灣美術史有系統地呈現出來，這不僅是讓各界重新理解並定位國美館的良好機會，也讓民眾能更清楚了解臺灣的歷史，並思考如何面對未來的當代藝術與社會發展。李靜慧特別感謝藝術家及其家屬的無私捐贈，他們的作品為臺灣美術史發展提供了重要素材，讓國美館的典藏更加完整，並有助於呈現臺灣美術史的發展脈絡，國美館將用最好的庫房、典藏制度及研究，讓捐贈者的作品可以得到最好的對待、理解及保存。

文化部政務次長李靜慧致詞

國美館長陳貺怡提到，感謝文化部自2018年起，以重建臺灣藝術史的經費支持國美館，讓國美館的臺灣美術史典藏得以完整。此次常設展正是完整呈現了從明清時期的拓墾到當前蓬勃興發的發展過程與脈落，涵蓋日治時期的現代主義影響、二戰後的多元表現、解嚴後的美術主體性探索，直到21世紀全球化與在地文化下的交融與重構，這是國美館首次嘗試以典藏常設展完整呈現臺灣美術史脈絡，應該也是全臺灣唯一以典藏品能夠實現如此展覽的美術館，這一切的成就源於37年來歷任館長及館員的辛勤努力。陳貺怡強調，希望本次常設展能成為學校的活教具，讓學生能來館上美術課，直接觀賞真跡原作，而不是複製品或幻燈片。臺灣美術史的建構是一個集體工程，無法依賴單一機構或學者完成。國美館的典藏得以豐富，離不開藝術家、家屬和藏家因為信任而捐贈，國美館未來將繼續守護、研究並展示這些珍貴的藝術品，並讓這些文化資產惠及全國人民。

國立臺灣美術館長陳貺怡致詞

策展人黃冬富透露，展覽分為3個階段，每個階段都力求呈現臺灣美術3百多年發展脈絡的縮影，第3階段將展出一件40年來未曾展出的珍貴書法作品，將為書法界帶來驚喜。

策展人黃冬富教授代表致詞

國美館表示，「時代印記」由黃冬富與國美館研究人員薛燕玲、林振莖、蔡昭儀、馮勝宣等5位策展人共同策劃，整合國美館37年來累積的館藏與研究成果，透過5大主題展區，以歷史區段為經緯，呈現自18世紀以降臺灣藝術的歷史發展。展覽內容涵蓋明清書畫、日治時期臺展制度與寫實風土、戰後現代主義與鄉土繪畫、1980年代以後的多元文化與社會關懷，以及2000年後回應全球化與數位浪潮的當代藝術。

常設展採3階段輪替展出方式進行，展期將持續至2026年12月，第1階段展期至2025年12月14日，觀眾能在未來持續看見更多首次亮相的館藏作品，深入體會臺灣美術發展的精神與時代脈動。例如，藝術家李明則的〈台灣頭台灣尾〉，以長約11公尺的畫面連結南北意象，描繪臺灣島嶼空間與歷史文化的差異與連結，展現藝術家對土地的關懷與批判。

「時代印記：國美典藏常設展」展覽現場_展覽室106 「時代印記：國美典藏常設展」展覽現場_展覽室107

「時代印記：國美典藏常設展」展覽現場_展覽室301 「時代印記：國美典藏常設展」展覽現場_展覽室302

同場舉行的「美典永續」，則是國美館自2005年起推動捐贈感謝活動，去年共獲得來自藝術家、藝術家家屬與藏家的508件捐贈作品，包括黃君璧、葉漢卿、羅清雲、林玉山、侯錦郎、李再鈐、陳道明、歐陽文苑、夏一夫、余塘、何德來、王藍、謝德慶等重要藝術家作品，涵蓋書畫、水墨、油畫與現代媒材。這些作品不僅為臺灣藝術史留下珍貴見證，也將持續與不同世代的公眾進行對話與交流。

「時代印記：國美典藏常設展」不只是館藏的公開展示，更進一步落實藝術史梳理與知識轉譯的任務，成為社會理解藝術與歷史的入口。國美館將持續深化典藏研究與策展實踐，呼應文化部推動「重建臺灣藝術史」的核心精神，透過多元觀點的典藏展示與穩定的購藏捐贈制度，彰顯藝術典藏作為公共文化資產的價值，回應當代對文化記憶與歷史傳承的關注。更多資訊查看國美館官網、臉書社群。

文化部政務次長李靜慧（右4）、國美館長陳貺怡（右1）；藝術家李再鈐（左4）、藝術家家屬楊守中（左1）、夏曉芸（左2）、潘靖文（左3）、陳連武（右3）；收藏家李淑杏（右2）等一起合影。

展覽資訊： 「時代印記：國美典藏常設展」

時間：即日起至12月14日，週二至週五09:00-17:00、週六及週日09:00-18:00（每週一休館）

地點：國立臺灣美術館103-107、201、301、302展覽室、美術街（臺中市西區五權西路一段2號）