陪孩子走進36天童趣世界！2025臺北兒童藝術節 百場演出6/28起遍地開花

這個夏天，讓我們打開「兒童模式」，展開橫跨現實與想像的奇幻旅程！第26屆臺北兒童藝術節於6月28日至8月2日展開，為期36天的活動以「開啟兒童模式」為主題，匯聚國內外團隊，獻上逾百場光影、偶戲、音樂與戲劇演出。活動跳脫劇場，深入臺北12個行政區，讓藝術走進巷弄，9檔售票節目與免費活動交織，讓大人與孩子一同開啟想像與溫柔的冒險之旅。

臺北表演藝術中心董事長王文儀致詞時表示：「這36天的臺北兒藝節，為孩子與大人開啟一扇大門，牽著孩子的手，帶領他們走進充滿奇幻的世界。今年兒藝節有100多個故事要說，不只用聲音說故事，也用光影、用音樂、用偶和物件說故事，不只為兒童打開藝術大門，也同樣希望大人找回冒險的勇氣。」

第26屆臺北兒童藝術節於6月28日至8月2日展開，圖片由北藝中心提供。

光影節目點燃創意火花。德國七巧板劇團的《調皮的影子》以幽默手法重新定義影子戲，讓影子展開奇趣冒險；澳洲派奇劇團的《閃閃星》改編自繪本《阿羅的彩色筆》，獲雪梨戲劇獎提名，以互動光影引導孩子擁抱黑暗中的想像；美國卡普特劇團的《影子探險隊》則用身體變幻數百種剪影，帶來視覺震撼。

偶戲節目情感深刻。西班牙奇里奇特拉劇團的《太空小狗萊卡》結合皮影與多媒體，重現太空犬萊卡的感人故事，喚起生命哲思；臺灣集藝戲坊的《浪漫劍客葉不凡》改編自布袋戲大師李天祿經典，以遊走式體驗帶觀眾沉浸武俠世界的愛恨糾葛。

臺北兒童藝術節共有9檔售票節目與免費活動交織，讓大人與孩子開啟想像的冒險之旅，圖片由北藝中心提供。

繪本與童話改編別開生面。飛人集社劇團的《1家2加毛毛蟲》在剝皮寮歷史街區，以偶戲與裝置藝術探索三代人的時間觀；洪健藏X晃晃跨幅町的《小魚散步》將陳致元繪本立體化，描繪臺灣巷弄的詩意日常；好人好事製作的《從此過著幸福快樂的日子～最終章？！》顛覆童話，壞皇后與魔鏡亂入，帶來意外結局。

「開啟兒童模式」不僅是藝術節的主題，更是對純真與想像的召喚，王文儀強調，這些節目以多元形式說故事，鼓勵孩子與大人共同探索、提問，並以溫柔的心看待世界，一同走進這場36天的奇幻旅程。

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展演活動： 第26屆臺北兒童藝術節

時間：2025年6月28日至8月2日展開逾百場演出活動

主辦：臺北市政府、臺北表演藝術中心

2025臺北兒童藝術節主視覺。圖片由北藝中心提供。