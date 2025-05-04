超懷舊場景搶先看！北流特展「摩登時代」百件唱片、手稿 重返大稻埕感受臺灣流行音樂的起點

由文化部、文化內容策進院（簡稱：文策院）共同主辦的《摩登時代：唱片轉動・流行誕生》即將於5月24日臺北流行音樂中心 Taipei Music Center浪漫開展！本次展覽以「大稻埕」為敘事背景，打造最具代表性懷舊場域，像是「時空老宅」、「大稻埕的日與夜」、「巴西喫茶店」等空間，搭配臺灣唱片為核心百件珍品，包含百年留聲機、78轉唱片、私藏手稿、從未曝光過的錄音及照片等，透過珍貴歷史文物、音樂故事，穿梭至1930年代充滿創意與活力的流行音樂的源頭，發現摩登時代的復古與浪漫！

「摩登時代：唱片轉動・流行誕生」展覽主視覺海報。圖／北流中心官網

從未發表過的純純音樂 由黃韻玲重譜即將大公開

「當留聲機悄悄登陸臺灣，一場流行音樂的變革也隨之啟動。」當台北街頭出現台灣第一台留聲機，以及飄揚當紅歌星純純的歌聲後，流行音樂正式落地生根，綿延不斷地傳播開來！但，你是否也好奇百年之前的人們如何聆聽？而當時的留聲機又是什麼模樣？

除了與流行音樂的文物外，本次展覽還有兩大有趣的策畫亮點，臺灣第一位唱片製作人陳君玉，為臺灣第一代女歌手純純所寫的〈ブラジル(巴西)喫茶店的歌〉過去從未公開發表，此次由臺北流行音樂中心董事長黃韻玲重新譜曲，並交由當紅金曲歌王許富凱演唱，致意音樂人之間彼此相惜的互動。以及場外驚喜再現，呼應展區「巴西喫茶店」，於北流文化館1樓打造1930年代的「孔雀珈啡店」，以原始調酒配方復刻而成一杯杯新酒，提供你極盡老派奢華，帶你從經典歌曲在時光中流轉的影子，重新理解這百年來所生成的文化影響力。

以下匯整特展九大展區及1間復刻咖啡店，帶你一同穿越過往，搶先窺探展覽必不可錯過的老派浪漫與音樂故事！

【時空老宅 – 唱片行入口】

1877年，愛迪生發明留聲機，成為聲波正式被封存的起點。1900年，留聲機及唱片開始現於洋貨店供人參觀選購，在這樣的文化刺激之下，開啟了屬於我們的唱片故事。

〈時空老宅 – 唱片行〉，展區示意圖

【摩登音樂沙龍】

1911年，唱片公司正式進駐台灣，開啟了錄音新紀元。隨後，透過唱片的高度流傳性，與世界各國互通有無。高唱屬於臺灣的歌，也吹動了自己的時代新思潮。

〈摩登音樂沙龍〉，展區示意圖

【製作人記憶書房】

歌壇幕後要角登場，製作人與詞曲創作者，共同打造多首膾炙人口的歌曲，包含〈月夜愁〉、〈望春風〉、〈農村曲〉、〈四季紅〉等，創造出臺灣流行歌曲的第一個流行巔峰。

〈製作人記憶書房〉，展區示意圖

【大稻埕的日與夜】

「morden」音譯為摩登，該時期常以臺語譯為「毛斷」，是個烏貓(摩登女性)及烏狗(時髦男子)自由戀愛的風華年代，大稻埕獨特的人文氣息，除了是藝文流行匯聚之地，也是當時男女約會的聖地。

〈大稻埕日與夜－日：跳舞時代〉，展區示意圖

〈大稻埕日與夜－夜：唱片公司本土遍地開花〉，展區示意圖

關於特展也再臉書陸續發布懷舊風格的預告貼文。圖／北流中心臉書

【巴西喫茶店】

由本島第一代女明星純純開設。除了歌手常去作客外，曲盤界懇談會更不時於店內舉辦，現場流行歌與咖啡香交融，可謂音樂人的思想共享天地。

〈巴西喫茶店〉，展區示意圖

〈巴西喫茶店〉，展區示意圖

【摩登時代日報社】

戰前主流媒體首推報紙，再者為廣播，報社內可見真八卦，包含女明星、藝旦、女給的動態或軼事，一窺當時摩登夜迷離的熱鬧景象。

〈摩登時代日報社〉，展區示意圖

【摩登時空迴廊】

1914年臺灣第一張唱片發行，至今已逾百年，本區蒐羅百年留聲機、唱片、手稿、歌詞卡等，藉由文物串起唱片工業全貌，使百年音樂記憶重現，見證臺灣聲音的歷史現場。

〈摩登時空迴廊〉，展區示意圖

【廣告祭】

歌手現場演出宣傳不稀奇，街頭更隨處可見廣告車遊行及樂隊沿路奏唱，形成特殊且熱鬧的街頭景象，本區將邀您一起成為摩登代言人！

〈廣告季〉，展區示意圖

【慢步回望】

呈現戰前臺北唱片行與唱片公司地圖，並與現今地圖作對照，當時唱片行密布的城市風景，猶如一張張曲盤連結生活節奏。

〈慢步回望〉，展區示意圖

【孔雀珈琲店】

1930 年代，咖啡店文化在臺灣蔚為風潮，融合精緻料理、酒精飲品與女給陪侍，成為現代感與浪漫情調交織的城市角落。女給陪聊解悶、提供情感慰藉，讓人們在香氣與燈影中暫忘煩憂。1932 年，茶商郭博容於大稻埕開設「孔雀珈琲店」，以華麗裝潢與 21 位女給打造摩登空間；隨後更創辦「博友樂唱片」，結合音樂與娛樂，引領臺灣流行音樂的早期發展。

〈孔雀咖啡店〉，入口示意圖

〈孔雀咖啡店〉，內部空間示意圖

特惠票現正熱賣中 還能孔雀珈琲店兌換驚喜

本次特展將於5月24日至8月10日在北流中心文化館文化館二樓「特展廳」展出，全票200元，優待票150元，目前預售雙人票150元，提供早鳥搶購的音樂愛好者更超值的體驗！另外，一樓復刻「孔雀珈琲店」，以珈琲店為圓心，融合博友樂的音樂元素，透過空間設計與復古細節，重現百年前珈琲文化樣貌。加碼推出，持展覽入場憑證（含實體票根及電子票證），即可免費兌換「小點乙盤」，邀您共飲一杯穿越時空的酒，一同回味那段迷人且夢幻的年代。更多展覽資訊詳見臺北流行音樂中心官方網站或臉書社群。

展覽資訊： 《摩登時代：唱片轉動・流行誕生》

時間：2025年5月24日至8月10日

營業：10:00-18:00 週一休館(最後入場時間 17:30)

地點：臺北流行音樂中心 文化館二樓 特展廳（地址：臺北市南港區忠孝東路七段99號）

票價：預售雙人票：150元(此票可享兩人入場，需同時入場，不可分次使用。)、全票200元；優待票：150元

票價一覽表。圖／北流中心臉書