2025世界閱讀日／桃市兒美館「什麼都有便利商店」48本精選繪本探索神奇商品

桃園市兒童美術館3樓的兒童藝術圖書空間，現正展出「什麼都有便利商店—買東西主題書展」，展期自即日起至2025年6月16日(一)止。此次書展為大家帶來各種有趣的繪本，主題涵蓋：甜點與大餐、書籍與文具、衣服雜貨、奇奇怪怪的物品、甚至是摸不到的東西，邀請觀眾帶著如同在便利商店內閒逛的好奇心，一起走進「什麼都有便利商店—買東西主題書展」，開心「選購」（閱讀）這場精彩內容。

歡迎光臨！「什麼都有便利商店—買東西主題書展」 與你一同從繪本中發掘神奇商品。攝影／透島影業；圖片提供／桃園市立美術館

桃園市兒童美術館自2024年開館以來，擁有超過八千冊繪本書籍，透過主題性選書策展，拉近繪本與社會大眾的距離，並鼓勵兒童從小培養閱讀興趣。2025年春季推出的主題書展「什麼都有便利商店」，精選48本與「販售」各種物品有關的繪本，內容涵蓋賣美食、快樂穿搭百貨、書店與文具行、賣摸不到的東西、(應該)什麼都賣、生活雜貨小鋪等精選主題。本次展出繪本不僅有實用的知識、獵奇的新奇內容，還有些讓人愛不釋手的故事，滿足觀看者的各種需求。為提升閱讀樂趣，現場更設有「今天適合買什麼」互動裝置，觀眾可透過趣味互動，探索今天適合閱讀哪一類繪本，增加閱讀的趣味性和參與感！

「什麼都有便利商店—買東西主題書展」現場照片： 賣美食特區，為大家帶來各種多元有趣的食物。攝影／透島影業；圖片提供／桃園市立美術館 「什麼都有便利商店」主題區：什麼都有便利商店有各種類型的商品，販售你隨時需要的東西。 攝影／透島影業；圖片提供／桃園市立美術館

配合即將到來的2025年4月23日(三)世界閱讀日，本次書展特別舉辦「快樂買集點送」閱讀系列活動，活動期間自4月19日至4月27日，民眾只要參加書展相關活動，如填寫「顧客意見單」、於便利商店現場打卡分享、參與最愛商品投票、一日店長工作坊及專題講座報名等，都有機會抽獎獲得「什麼都有便利商店」的特別獎品。更多展覽活動詳情，請持續關注桃園市立美術館官方網站與臉書粉絲專。

「什麼都有便利商店—買東西主題書展」現場照片：什麼都有便利商店的ibon機，告訴你最適合的買的商品是什麼。攝影／透島影業；圖片提供／桃園市立美術館