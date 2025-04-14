從類比到數位AI！北美館「時代劇場」探問當代影像的複數演繹

臺北市立美術館（北美館）自即日起至7月13日於三樓推出「時代劇場：當代影像的複數演繹」，由館內策展人余思穎策劃，展出17位臺灣與國際藝術家的當代紀實影像，包含（依英文姓氏排列）：張乾琦、周慶輝、全明遠、何經泰、謝三泰、石內都（日本）、劉振祥、羅晟文、森山大道（日本）、西野壯平（日本）、盧純澤（韓國）、凱薩琳·歐佩（美國）、安娜‧里德勒（英國）、沈昭良、杉本博司（日本）、黃海昌（馬來西亞）、徐冰（中國）之作品，展覽關注在科技快速進展下，從類比至數位時代的影像生產，拍攝者、影像內涵與生成過程所產生的變化。

北美館「時代劇場：當代影像的複數演繹」展場照，臺北市立美術館提供

攝影不僅是作為記錄現實的載體，亦能透過建構影像的敘事方式，將觀看轉化為思考的過程。當代紀實攝影在這樣的脈絡中，重新賦予影像的意義與價值：進入數位影像時代，攝影家改變或放慢先前報導攝影的拍攝節奏，不再強調捕捉決定性瞬間與衝突時刻，而以風格化的手法呈現其主觀世界。本展以「時代劇場」為題，隱喻影像內在所建構的時空演繹，包含創作者、照相機功能、攝影與時間、影像生產之間的關係，延伸三個子題「隱形的主角」、「轉變與重生」及「視覺風景」，探究紀實影像之於社會的觀點、影響及意義。展覽以杉本博司《劇場》與《廢墟劇場》系列為開端並呼應主題，此作以長時間曝光捕捉影劇院放映電影的全程，泛白的螢幕對比幽暗的舞台與座席，折射出影像中關於時間、存在與消逝、虛實影像交會的向度，引領觀眾思考影像與觀看的本質。

探尋隱藏的歷史與記憶

本展開場邀請觀者透過凝視穿越時空的褶皺，重新想像遭受歷史事件迫害者的身影，或是探問隱匿其中的政治權力或文化傳承。今年（2025年）是日本廣島原子彈爆炸八十周年，石內都《ひろしま / 廣島》系列拍攝原爆受難者遺物，以溫潤的光影捕捉這些承載逝者記憶之物的時光痕跡，其色彩與紋理映照生命曾經閃耀的存在，亦揭示戰爭的殘酷與無常。何經泰《百年不斷的人神之約：排灣族五年祭》以濕版攝影，紀錄臺東排灣族土坂部落跨越世代的祭典及人物，傳統儀式如同無法重現的手工顯影過程，不僅是時間的印記，更是深刻的文化延續與回聲。曾採訪白色恐怖倖存者的謝三泰，深刻理解此段歷史的影像缺席，《火燒島：流麻溝十五號》透過「非劇照的劇照」，側寫同名電影於鏡頭外的場景，試圖想像未曾被見證的故事，藉此追溯過往政治犯監禁的遭遇。

石內都，《ひろしま／廣島》（#105 捐贈者：Nakajima, E.），2013，C-print，74公分×108 公分。圖像由藝術家及日本The Third Gallery Aya提供。

何經泰，《百年不斷的人神之約：排灣族五年祭》，2018，濕版攝影、基底材料鋁板，30 公分×36.4公分。圖像由藝術家提供。

謝三泰，《火燒島：流麻溝十五號》，2018，影片，10分45秒，尺寸依場地而定。圖像由藝術家提供。

紀錄到敘事的影像轉變

攝影者對特定議題的關注，從紀錄到敘事的變革，既是觀看方式的重塑，亦是社會意識的演進。周慶輝《應許之地：天使星》，聚焦身心障礙兒童及其家庭的生命經驗，藝術家深入訪談個別故事，並以編導式攝影構思攝影敘事，運用三聯屏影像重構現實與想像融合的景象，開啟與大眾的對話和理解。沈昭良《台灣綜藝團》紀錄全臺廟會慶典、婚喪場合中的特有的表演團體，將台前幕後的黑白影像與霓虹舞台車空景並置，梳理表演與習俗的交融脈絡，映現臺灣庶民文化的特殊景況。劉振祥《暫時．風景》以空拍機高空視角，捕捉廟會酬神建醮的過程與場景，祭典中的人群、供品與隊伍形構成神秘的幾何地景，這些儀式場合承載著人們對神聖的集體想像，在短暫的現實瞬間凝聚深刻的信仰敘事。

周慶輝，《應許之地：天使星之一》，2023，噴墨輸出、物件、訪談，235公分×308.4公分；164.6公分×124.6公分×2件。圖像由藝術家提供。

沈昭良，《台灣綜藝團》，2005-2023，藝術微噴、影片，尺寸依場地而定。圖像由藝術家提供。

劉振祥，《暫時．風景》，2024，藝術微噴，176公分×136公分。圖像由藝術家提供。

作為馬格蘭攝影通訊社成員的張乾琦，以《馬格蘭人》記錄在新聞與紀實攝影史的重要前輩，他們身穿關於數位警語的T 恤，象徵紀實攝影在技術變遷與世代交替中的挑戰；本次亦展出北美館典藏其作品《在路上》，以影像結合聲音敘事，引領觀者回望其攝影之旅。凱薩琳·歐佩《現代主義者》，以852張靜態影像組成的影片，由歐佩的舊金山藝術家朋友扮演一位社會邊緣人，藉由縱火行為表演，及燒毀的現代主義建築新聞報導圖片，呈現反烏托邦和後末日世界敘事，探討當今全球動盪的環境、政治與社會議題。

張乾琦，《馬格蘭人》，2007，銀鹽相紙，126公分×167公分。圖像由藝術家提供。 由左至右依序為：費迪南多．希安納 (1943- )、菲利普．瓊斯．格里菲思 (1936 - 2008)、托馬斯．霍普克 (1936 - 2024)、大衛．赫恩 (1934- )、艾略特．厄維特（1928 - 2023），前排為久保田博二 (1939- )

凱薩琳．歐佩，《現代主義者》，2017，影片，21分44秒。圖像由藝術家、洛杉磯Regen Projects畫廊及紐約、首爾、倫敦立木畫廊提供。

視覺風景的內省與感知

透過相機裁切的現實片段，揭示觀看的深層意識，亦反映攝影者的內省與感知。森山大道《記錄：台灣》以直覺快速捕捉臺灣街景的風貌，以其代表性的高反差、粗顆粒與傾斜失焦的黑白影像構圖，帶著深刻的視覺印記，亦反映社會變遷與文化流動的歷程。西野壯平交織身體經驗與環境的圖譜，《山線，富士》將其漫遊城市所見不同視角的風景影像，拼組成具多向度的人文地貌；另透過曝光GPS記錄日常行走的軌跡，以光點紀錄個體與城市之間的連結與脈動。

西野壯平，《山線，富士》，2021，噴墨輸出、相紙，227公分×152.3公分。圖像由藝術家及倫敦Michael Hoppen畫廊提供。

出自對於百年後人們如何看待現在記錄的好奇，全明遠《時空膠囊—VR攝影計畫》以虛擬實境整合技術，再現臺灣著名的市集、觀光地標和大型活動的紀實影像，觀者透過頭戴顯示裝置重返既熟悉又陌生的特定時空，從封存的視覺敘事中延續身歷其境的體驗，進而探索過往與想像未來。安娜‧里德勒探討時間、記憶與數位媒材的關係，《晝夜曲》透過AI生成夜間綻放的花朵影像，以非人類的時間呈現生命的韻律，開展自然與數位影像融合的感知維度。羅晟文關注人類與其他物種的生存關係，《Watch Out》透過看似詩意的風景影像，引領觀者尋找藏匿其中的「寶物」— 那些根據路殺動物殘軀設計的珠寶，凸顯現代公路與生態棲地的矛盾，促使審視人類與自然的共存關係。

全明遠，《時空膠囊—VR攝影計畫》，2020，VR 裝置，尺寸依場地而定。圖像由藝術家提供。

安娜‧里德勒，《晝夜曲》，2024，GAN生成錄像影片(mp4)、自定義程式碼，22分。圖像由藝術家及柏林、科隆Nagel Draxler畫廊提供。

羅晟文，《看路》，2024，尋寶遊戲：攝影、錄像裝置、珠寶飾品、印刷品，尺寸依場地而定。圖像由藝術家提供。

展覽期間規劃有「藝術家面對面」座談系列、「專家導覽」、「共融美術館」等活動，由藝術家、策展人、影像評論人帶領觀眾探究當代攝影的創作觀。詳細活動訊息請參見北美館網頁或關注北美館臉書專頁（臺北市立美術館 Taipei Fine Arts Museum）。

北美館「時代劇場：當代影像的複數演繹」展場照，臺北市立美術館提供