北美館展覽「Lili Deli 麗麗食品」省思當代追求CP值、快速的飲食消費觀

「Lili Deli 麗麗食品」歷經一年籌備，即日起至6月22日於臺北市立美術館（北美館）開張！2022年「臺北美術獎」首獎黃麗音，持續探索跨文化與歷史的物質生產及消費系統，本次展覽擬仿店舖的形式，透過現成物、多媒材雕塑、聲音裝置、攝影的組裝陳設，在展場空間堆砌出日常飲食消費的微景觀，反映現代人追求廉價和效率，方便與實用至上的生活方式。

黃麗音活躍於歐洲 曾在英國泰德美術館辦展

2022年，黃麗音以《蒸蒸日上》獲臺北美術獎評審團推舉為當年度首獎，作品融入在地傳統和異地文化，融匯各地的『市場』意象，以臨時材質、剩料回收與現成物的排列組合，探討人類集體行為產生的超現實荒謬，以及在資本主義邏輯下牽引勞動和經濟系統的驅力。近年她持續在歐洲活躍創作，2024年更於英國泰德美術館舉辦個展，探討英國漁業和食品業的關係，直指食物從原產地到消費者口中之間的距離。

「Lili Deli 麗麗食品」開幕暨記者會合影：北美館展覽組組長簡正怡、藝術家黃麗音。圖像由北美館提供。

北美館劉得堅代理館長表示：「『臺北美術獎』為臺灣藝術界極具指標性的獎項，首獎藝術家透過在北美館舉辦個展的機會，得以更完整呈現其創作脈絡。黃麗音的多元創作圍繞『食物』的跨國與跨文化生產系統，邀請我們思考當代消費習慣下物質的生滅與循環。」以下彙整「Lili Deli 麗麗食品」展覽四大特點。

「Lili Deli 麗麗食品」展覽主視覺。

展覽特點一：從吃什麼到飲食方式

《內用區》（Dine In）汲取小吃攤用餐區的元素，融合臺灣人群體記憶的同時，進行巧妙重組與材質置換。不同於一般攤販常採用、易清潔保養的不銹鋼桌，黃麗音在展間中錯落擺放五張容易生鏽又不穩的鐵桌架；部分桌子裝設玻璃桌面，讓人聯想到在臺灣家戶中，為了保護桌面、便於整理，疊加於桌上的玻璃片，以及夾在中間的各種傳單與紙條。桌子旁以層層堆疊的點餐單、銅製剩料貝殼點綴；盤子則以玻璃材質，替代便宜耐用、不怕摔的美耐皿或塑膠盤，喚起人們手持玻璃器皿時小心翼翼、珍惜的心意。黃麗音也常以玻璃作為食物的隱喻，她將玻璃製鑫鑫腸、蘆筍與櫻桃等散置展場中，一方面以光滑剔透的質地保存食物的形體和新鮮度；另一方面也藉玻璃的脆弱與易碎，映照出食物容易腐敗的特性。

黃麗音,《內用區》(局部),2025,低碳鋼、木頭、顏料、紙、玻璃,尺寸依場地而定。圖像由藝術家與北美館提供。攝影:朱淇宏

《豆簾子》（Broad Bean Curtain）則出自於藝術家對空間區隔物件的興趣，以及她在臺灣與英國兩地的生活經驗。金屬簾子的靈感來自臺灣小餐館或小吃店中，便於分隔廚房和餐桌區的塑膠簾或木珠簾；而擱置其上，漸漸氧化的黃銅豆莢，則與閃亮的簾子形成對比，標誌作品隨時間變化的樣態。豆莢的原型來自藝術家工作室旁、種滿各式蔬果任人摘取的園圃，她發現一串豆子一直無人問津，並在連日經過時逗留觀察；某日園丁整理花園時，將整株豆子連根拔起並棄置一旁，她摘下數個豆莢後翻模鑄成銅雕，凍結它們腐敗前完整的模樣。

黃麗音，《豆簾子》（局部），2025，低碳鋼、銅、鍊條，140 × 108 × 21公分。圖像由北美館提供。

四張裸裝裱的攝影作品散落在展場中不同位置，沒有玻璃片隔絕空氣的相紙，讓影像赤裸裸地展現物件在環境中堆疊或腐朽的狀態：《粒粒》（Harvesting）中待人採收、結實累累的橄欖樹；《日常購物》（Weekly Shopping）則是被推落在河中載浮載沉、鏽蝕的購物車；《疊疊人生》（Stacking）是某間冷清釣蝦場裡一疊風化褪色的塑膠椅；《生產製造》（Manufacturing）則是污漬灰塵堆積、半待機狀態的沒落橡膠工廠。藝術家用這些景物呈現人類社會的消費、享樂、耕作與生產活動中的物質百態，隱喻當代社會中不同的生存樣貌。

黃麗音，《粒粒》，2025，C型印刷、低碳鋼、木頭，83 × 63 × 2公分。圖像由北美館提供。

黃麗音《日常購物》｜2025｜C 型印刷、低碳鋼、木頭｜63 x 83 x 2 cm 公分

黃麗音《平日晚上》｜2024｜玻璃、罐頭、低碳鋼｜35 x 12 x 12 公分

展覽特點二：探討特殊材質運用

黃麗音的創作時常探討材質或物件承載的過往。其中，便於攜帶、可印刷成傳單、刊物和包裝材的紙張，也成為她運用的媒材。《包裝人生》 （Packaging）的素材來自她過去數年收集的各式各樣包裝紙，有臺灣的月餅紙，義大利傳統紅格子糖果紙，德國煙燻肉條包裝油紙、弗萊堡小鎮的百年老店甜點紙、英國曼徹斯特的義式三明治包裝紙等。黃麗音將吃完食物後所留下、數張不同大小的包裝紙層層相疊，錯落有致地拼貼在木板上。這些原本應被丟棄的剩餘材料，記錄了藝術家數年的生活足跡，同時也是當代人類消費行為的縮影。而展場中央展示台座採用的數十噸紙磚，這些來自印刷廠、經加壓綑綁的邊角餘料，將於展覽結束後前往回收廠，進入下一輪生命週期。

黃麗音，《包裝人生》，2025，低碳鋼、木頭、包裝紙，122 × 91 × 3公分。圖像由北美館提供。

展覽特點三：移動與空間關聯性

在移動路途中的偶遇和觀察，也是黃麗音創作靈感及素材的來源。她在倫敦騎腳踏車時，常常留意到散落在路邊的各式汽機車零件，《注意後方來車》（Rearview）便由被反覆輾壓而碎裂的後視鏡，與工業電扇腳架結合而成。汽車重組了人們與空間、時間的關係，讓生活更便利；然而對藝術家來說，騎腳踏車或步行雖然較為耗時不便，卻能使身心節奏隨著緩慢的速度趨於放鬆，帶來與意外事物相逢的餘裕。破碎的後視鏡讓人再也無法看清楚從後方追趕而上的事物，它指向汽車文明的失效時刻，以及高速運轉社會中碎片化的時間與生活經驗。

黃麗音，《注意後方來車》，2025，破碎的後視鏡、銅、鋁、鍊條，115 × 22 × 31公分。圖像由北美館提供。

「 Lili Deli 麗麗食品」展場一景。圖像由藝術家與北美館提供。攝影：朱淇宏

展覽特點四：與觀眾互動的廢比塔計畫

展間一角的「The Tower of Freebies 廢比塔計畫」，邀請觀眾捐贈家裡來自百貨公司、大賣場、股東會的未開封禮贈品—這些為了刺激消費而生產的物品長年佔據家中，留著無用又棄之可惜。歡迎將它們帶到麗麗食品，一起堆砌出華麗塔樓，為小廢物們創造一個重返光榮的舞臺！

黃麗音，《廢比塔計畫》，2025，民眾參與計畫。圖像由藝術家與北美館提供。攝影：朱淇宏

「 Lili Deli 麗麗食品」展場一景。圖像由藝術家與北美館提供。攝影：朱淇宏

此外，北美館將於5月4日（日）推出座談「好好食—飲食文化到創作詮釋」，由本展策展顧問黃又文主持，邀請藝術家黃麗音與作家洪愛珠，從食物中的集體記憶出發，延伸討論本展覽。相關展覽及活動資訊請關注北美館官方網站或社群平台（Facebook和IG）。

黃麗音，《廢比塔計畫》，2025，民眾參與計畫。圖像由藝術家與北美館提供。攝影：朱淇宏

「 Lili Deli 麗麗食品」展場一景。圖像由藝術家與北美館提供。攝影：朱淇宏

藝術家介紹 黃麗音（Steph Huang）生於臺灣，目前於倫敦生活工作。她的藝術實踐研究商業和量產、食品工業的跨文化和歷史面向，及此市場機制對現代人類的生活和自然環境的影響。透過日常空間和物體的轉化，創造極簡主義般的雕塑，在詩意和寂靜中引起觀者迴響。 她於2021年獲得皇家藝術學院（Royal College of Art）雕塑碩士學位。作品曾獲馬克·泰納年度雕塑獎（Mark Tanner Sculpture Award）（2023-24）、亨利·摩爾基金會（Henry Moore Foundation）藝術家獎（2023）和臺北美術獎首獎（2022）。近期個展包含倫敦泰德美術館（2024）；臺北洪建全基金會（2024）；倫敦Standpoint 藝廊（2024）；德國弗萊堡E-WERK（2024）；倫敦Public藝廊（2023）；倫敦金匠當代藝術中心（2022)；倫敦mother’s tankstation藝廊（2022）。

展覽資訊： 「Lili Deli麗麗食品」

日期：2025年3月29日至2025年6月22日

地點：臺北市立美術館 地下樓E展覽室 藝術家座談： 「Lili Deli麗麗食品」：好好食—飲食文化到創作詮釋

日期：2025年5月4日（日）14:00-16:00

地點：北美館地下樓 圖書文獻中心

講者：

主持人｜黃又文（策展人）

與談人｜黃麗音（藝術家）、洪愛珠（作家）

麗麗食品｜廢比塔計劃

捐贈時間：114年3月29日（六）至4月30日（三）開館日上午10:00-12:00