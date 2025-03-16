師大美術館「奧利・艾普的小鹹點」英倫藝術家 Oli Epp亞洲首展　從混種生物探詢迷人怪誕美學

甫剛開幕2年的師大美術館推出館最新展覽與巴黎Semiose畫廊合作，邀請31歲年經英國藝術家奧利・艾普（Oli Epp）以「奧利・艾普的小鹹點」（Hors d’œuvres）為題，挪用元素透過超越普常的方式組構的繪畫，展出一系列新作，不只是藝術家本人亞州首展，同時也是師大美術館首次以藝術家個展的形式邀請辦展，對於藝術家本人達成跨域展出成就，以及館方國際化發展別具意義。展覽邀請觀眾探討當代社交媒體文化、形象塑造與關係互動的現象，即日起至5月15日於師大美術館三樓免票展出。

「奧利・艾普的小鹹點」展場攝影 © 師大美術館

社交媒體如何影響當代生活

藝術如何回應當代生活的變遷？師大美術館關注當代藝術的發展，致力於透過展覽引發不同層面的對話。受到社交平台的即時性、視覺性及回饋機制，為了追求按讚、留言的群眾注意力，社交使用者不僅只是記錄生活，更是在「表演」生活。人們在社交媒體上塑造理想形象、編導自身的「故事」，在數位空間中進行刻意的展演。本次展覽「奧利・艾普的小鹹點」與巴黎 Semiose 畫廊合作，帶來英國藝術家作品回應此社會現象，我們將透過藝術家平滑的電繪風格繪畫，聯想社交媒體的劇場表演，反思虛實生活中複雜的互動關係。

藝術家Oli Epp的工作室 Photo: Margot Montigny, Copyright © Oli Epp

奧利・艾普，《夢遊者》（Sleepwalker），2025，油彩、壓克力於畫布，200 × 180公分。Copyright © Oli Epp

師大美術館劉建成主任於展覽開幕時表示：「師大美術館推動當代藝術的多元討論，這次年輕藝術家奧利・艾普的作品，可以感覺出他生活的環境如何影響他的創作，使用油彩、壓克力，卻呈現電繪平滑的樣貌，從影視、生活產品挪用元素，細緻描繪，再以怪誕奇異、劇場角色的方式構圖，希望以這樣的視角回應當代社會議題。」並談到美術館邀奧利．艾普與在校學生，以數位方式轉製為沉浸形式的可能，並已將扶持新銳藝術家、學生團隊創作列入未來展覽主題之一，徵件、競賽已納入未來的藍圖，請大家持續關注。

師大美術館劉建成主任致詞。圖／琅琅悅讀編輯室

奧利・艾普（Oli Epp）在台灣期間也透過台灣元素創造不少新作。圖／琅琅悅讀編輯室

藝術家奧利・艾普帶來多件今年甫完成之創作，說道「我的創作靈感來自我們這個時代的矛盾現象，今年的新作運用相同尺幅的畫布，有如戲劇主角登場的構圖、人類與物種的模糊，希望透過幽默的方式，展露畫作中意涵的荒謬故事。」有鑑於本展規劃為大學美術館之交流，也作為藝術家的首次亞洲個展，主要代理藝廊 Semiose 慎重看待這次與臺灣觀眾與學生見面的機會。Noé Marshall 代表畫廊表示，對臺灣當代藝術的特別樂觀，並好奇這次臺灣大學生如何看待這樣的作品。這次藝術家奧利・艾普與他的親友們也一行人來到臺灣，在臺灣的這段期間，充實異地體驗也期待開啟新的創作靈感，並感謝這次的展出機會。

藝術家奧利・艾普。圖／琅琅悅讀編輯室

劇場場景與怪奇物種

奧利・艾普擅長以平滑流暢的噴槍及繪畫方式，塑造色彩鮮明、輪廓清晰的畫面。他筆下的角色呈現出誇張的非真實形象。作品《夢遊者》身著粉紅色長裙、披著毛絨衣領的角色與一隻小羔羊，輕盈地在斑馬線上跳躍，而紅色警示燈模糊地浮現在遠處，創造出亦危險又如夢境般的場景，也凸顯藝術家充滿象徵性元素的特色。此外《凶兆》描繪一個擁有多個脖子的奇異生物，與另一幅畫中身穿黑色羽毛服飾、擁有三隻腳的夜總會人物《小鹹點》相互呼應。

「奧利・艾普的小鹹點」展場攝影，右三張為《 小鹹點》（Hors d'œuvres）、《英俊的豬肉商》（The Handsome Pork-Butcher）、《凶兆》（Omen）© 師大美術館

社交媒體時代的幽默批判

奧利・艾普的作品看似無俚頭的組構，實際上透過物件指涉意義與社會現象，展現幽默的一面，探索當代人們對社交媒體的依賴與形象塑造的矛盾。他過去的系列作品以簡化的人物形象，穿戴名牌服飾、配戴AirPod，搭配各式與消費產品為特徵，展現現代人對於品牌與個人風格的過度執著。而這次，他則透過劇場般的構圖，提醒我們對生活中的種種「過量」行為保持距離。

奧利・艾普（Oli Epp），Forcast，預測，2025。圖／琅琅悅讀編輯室

「奧利・艾普的小鹹點」展場攝影。右側作品《唐》（Tang）為藝術家奧利・艾普於臺灣期間至故宮取材，將三彩馬與臺灣泡麵元素融入作品。© 師大美術館

師大學生響應數位沉浸短篇

開幕當日，為響應本展，國立臺灣師範大學圖文傳播學系同學楊詠棋、張郁苓、康禾、孫睦桓，自藝術家奧利．艾普的作品《阿爾戈斯》（Angos）延伸發展，透過動畫與AI生成技術，打造一充滿懸疑氛圍的沉浸式短篇。以阿爾戈斯提名，源自希臘神話中的百眼巨人，傳說中他永不必眼，因此沒有秘密能逃脫他的視線。而藝術家以此為靈感，描繪出一隻頂著九顆眼睛的黑貓，其巨大的眼精凝視著前方。

國立臺灣師範大學圖文傳播學系同學楊詠棋、張郁苓、康禾、孫睦桓，自藝術家奧利．艾普的作品《阿爾戈斯》（Angos）延伸發展，透過動畫與AI生成技術，打造一充滿懸疑氛圍的沉浸式短篇。© 師大美術館

圖／琅琅悅讀編輯室

師大美術館內的展覽宣傳。圖／琅琅悅讀編輯室

台師大周邊的展覽掛旗。圖／琅琅悅讀編輯室

展覽「奧利・艾普的小鹹點」奇異方式組構的繪畫元素， 3月16日起展於師大美術館三樓。© 師大美術館