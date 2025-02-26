能觸摸的雕塑展！南美館年度大展 120件蒲添生父子作品感受台灣百年藝術縮影

臺南市美術館推出2025開春首檔重量級大展「温度：蒲添生ｘ蒲浩明父子雕塑展」，今（25日）舉辦開幕式。展覽於南美館1館2樓與公共空間，以「温度」為主題展出雕塑家蒲添生與蒲浩明父子的創作，共計超過120件雕塑作品、繪畫和文獻。展覽橫跨兩代雕塑大師，呈現臺灣百年雕塑發展縮影；更特別規劃觸摸展區，讓觀眾親身感受不同材質的溫度；同時也與臺南大學視障教育與重建中心合作，打造友善參觀空間。

2023年家屬將蒲添生〈沈思者〉一作捐贈給南美館，開啟了展覽合作契機。在蒲添生雕塑紀念館和蒲浩明雕塑工作室的大力支持下，由臺灣藝術史研究學者邱琳婷擔任策展人、蒲浩志為展覽諮詢顧問，與南美館策展團隊合作共同完成。展覽命名為「温度」，一方面是從家族系譜的角度，說明有著血緣關係的兩人，如何透過雕塑作品，產生情感的連繫；另一方面則從藝術史的角度，透過兩人的學藝過程，闡釋臺灣美術史在二十世紀前半葉與二十世紀後半葉歷史記憶的温度。

蒲添生(1912-1996)，沉思者，青銅，2009，長:230 x 寬:135 x 高:115 (cm)，南美館典藏圖庫

溫度不僅是觸覺上的感受，更是情感的交流、歷史的記憶、人文的關懷。展覽分別從藝術史、親情、歷史、身體、社會等面向，闡釋兩位藝術家的雕塑作品，如何展現出人文情感的溫度。

臺南市美術館推出全新展覽「温度：蒲添生ｘ蒲浩明父子雕塑展」。（南美館提供）

南美館於1館推出「温度：蒲添生ｘ蒲浩明父子雕塑展」，展出蒲添生與蒲浩明兩位雕塑家各時期的重要代表作。（南美館提供）

除蒲添生與蒲浩明兩位雕塑家各時期的重要代表作外，本展還開闢了可觸摸原作的展區，展出青銅、石膏、ＦＲＰ等不同材質的雕塑作品，讓觀眾感受指尖上不同的溫度。南美館並與國立臺南大學視障教育與重建中心合作，增加點字、口述影像、特殊教育學生志工服務計畫等內容，讓視障民眾也有機會欣賞藝術創作，營造視障者友善的參觀空間。

展覽已多元視角闡釋兩位藝術家的雕塑作品，如何展現出人文情感的溫度。（南美館提供）

展覽開闢了可觸摸原作的展區，展出青銅、石膏、ＦＲＰ等不同材質的雕塑作品，讓觀眾感受不同媒材的觸感與溫度，同時提供視障觀眾欣賞藝術作品的機會。（南美館提供）

今開幕式活動上，臺南市副市長葉澤山特別撥冗提早前往觀展，南美館董事長趙卿惠則以身為館方代表感謝藝術家及家屬給予本次展覽的大力協助，方才成就這次極具意義的展覽，除了藉由雕塑作品看見藝術家庭之間的親情流動和溫度，也讓臺灣百年雕塑發展得以藉由展覽被記錄。策展人邱琳婷教授與藝術家蒲浩明都親臨開幕式；蒲添生雕塑紀念館館長蒲浩志以藝術家家屬身分上台致詞表示很高興可以將父親以及兄長的畢生創作帶到南美館來讓更多民眾欣賞。此外，協辦單位的國立臺南大學副校長侯志正、臺灣著名詩人同時也是國家文化藝術基金會董事長林淇瀁（向陽）、中華民國總統府國策顧問廖武治，以及藝文界眾多重要人士也都到場共襄盛舉。

「温度：蒲添生ｘ蒲浩明父子雕塑展」即日起展出至六月一日，更多館方資訊，詳見南美館官網或臉書社群查詢。

本次展出從小件雕像到巨幅雕塑，自名人銅像到律動感的舞蹈動態等主題的作品都可欣賞到。（南美館提供）

藝術家蒲浩明為觀眾導覽介紹作品。（南美館提供）

展覽策展人邱琳婷教授致詞。（南美館提供）

一進南美館1館大廳，便已可先看到蒲添生的雕像作品，為展覽破題。（南美館提供）

藝術家為紀念林靖娟犧牲性命的善行所創作的巨型雕像也在本展進行展出，並闢設階梯讓觀眾可登高全視角觀看作品。（南美館提供）

可觸摸展出位於南美館1館2樓展覽室F。（南美館提供）

展覽開闢了可觸摸原作的展區，展出青銅、石膏、ＦＲＰ等不同材質的雕塑作品，讓觀眾感受不同媒材的觸感與溫度，同時提供視障觀眾欣賞藝術作品的機會。（南美館提供）

展覽資訊 「温度：蒲添生ｘ蒲浩明父子雕塑展」

展出時間：2025/02/25～2025/06/01

展覽地點：臺南市美術館1館 展覽室 B-H及公共空間

展覽官網

南美館重磅大展「温度：蒲添生ｘ蒲浩明父子雕塑展」主視覺。（南美館提供）