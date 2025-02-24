臺史博文物變身VR動畫《出陣 西仔反》穿越時空體驗清法戰爭

國立臺灣歷史博物館（以下簡稱臺史博）與夢想動畫MoonShine Studio（以下簡稱夢想動畫）再度攜手合作，暨《重返第一法庭 噍吧哖世紀大審判》及《Paliljaw 1874》之後，推出全新虛擬實境（VR）作品《出陣 西仔反》！即日起，至臺史博穿越時空親歷140年前清法戰爭的現場。除此之外，即日起至3月31日止，於高雄「夢境現實MR沉浸式劇院」也可免費體驗《出陣 西仔反》預告片，讓您感受戰場的緊張與激烈。

過去談及清法戰爭，研究成果多聚焦於政府間的談判磋商與軍事策略，其一研究指出法軍為了迫使清政府放棄對安南（今越南）的控制而開闢了臺灣戰場，將基隆、淡水和澎湖等地捲入戰火，也有研究說法是法軍也為了獲得軍艦所需的燃料—煤礦，而直接攻擊基隆。臺史博去年推出的「清法戰爭：西仔反印象記」特展，透過珍貴文物與文獻，從臺灣人、法軍及在臺外國人的不同視角，重現這場戰爭歷史。特展不僅挑戰傳統以官方敘事為主的戰爭詮釋，更聚焦「小人物」的記憶，試圖還原多元的歷史樣貌。

在戲後台，甫下戲的阿火跟被兒子香仔纏著，要求陪玩，父子真情流露。這個後台與戲服的設計，是與漢陽北管劇團專業演員諮詢討論而成。

劇透過兩軍將帥下棋對弈，表現兩軍對峙過程，期待透過藝術手法讓觀眾明白複雜的兩軍交鋒過程，也告訴觀眾清法兩邊士兵，作為棋子，是很無奈的。

為進一步深化觀眾的歷史體驗，這次的VR作品特別從臺灣人的視角出發，讓觀眾身臨其境，重新認識當時臺灣人所稱的「西仔反」，「西仔」即法蘭西人，而「反」則意味著戰亂與對抗。作品主角是臺灣義勇軍主帥-阿火，他的角色靈感來自於臺北木柵的傳奇人物「阿火旦」。阿火平時是北管戲的演員，在清法戰爭時期，號召家鄉的民眾支援淡水戰場。臺史博除了訪問木柵張家後人，也訪談木柵地區北管樂團耆老與漢陽北管劇團老師，採集戰爭歷史記憶，並融入地方歷史記憶與文化元素。製作過程也參考了館藏《1884-1885年遠征福爾摩沙》與當年法國畫報等珍貴圖像史料，重現當年戰場與兩軍交鋒過程；並以館藏全書及地圖手稿為基礎，踏查淡水、基隆戰場遺跡，生動重現法軍繪製的兩軍交鋒、清軍壕溝位置及戰場地形。透過VR科技，將平面地圖上的專業軍事知識，轉化為沉浸式的歷史場景，觀眾不僅能欣賞珍貴的地圖文物，更能「走進」地圖，親身體驗更真實的歷史場景。

臺史博館藏《1884-1885年遠征福爾摩沙》地圖手繪稿與當年法國畫報等珍貴圖像史料，本VR作品運用地圖內軍事資訊，還原清法戰爭戰場地形地貌以及清法兩軍交鋒動態。

臺史博研究組組長陳怡宏表示，本次VR創作結合藏品研究與地方參與，希望透過創新科技讓民眾從在地觀點認識「世界史中的臺灣」，深化對臺灣歷史的情感連結，讓歷史記憶在數位時代得以延續與傳承。夢想動畫互動部總監吳文琪指出，團隊設計清法兩軍交鋒使用雙方主帥下棋對弈的形式，使得艱澀的歷史文獻變得生動易懂，期望運用科技與動畫吸引更多不同世代的觀眾關注臺灣歷史。

VR頭盔體驗，戴上頭盔彷彿穿越到另一個世界

臺史博現正推出《出陣 西仔反》VR正片及「清法戰爭：西仔反印象記」特展，更多資訊請見臺史博官網。而《出陣 西仔反》沉浸式預告片即日起至3月31日於高雄「夢境現實 MR 沉浸式劇院」免費體驗！詳細資訊可見夢境現實官網 。

展演資訊 「清法戰爭：西仔反印象記」特展

時間：2024-06-25～2025-05-04

地點：國立臺灣歷史博物館 展示教育大樓4樓第3特展室 展演資訊 《出陣 西仔反》沉浸式預告片

時間：即日起至2025/3/31

地點：高雄「夢境現實 MR 沉浸式劇院」免費體驗

《出陣_西仔反》主視覺

在MR夢境現實沈浸式劇場獨家上映《出陣_西仔反》沈浸版預告片，親臨與感受清法戰爭戰場的震撼。